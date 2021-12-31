2022 İsteğe Bağlı Emekli Nasıl Olunur, Şartları Nelerdir?

2022 Emeklilik hayali kuranlar için birden fazla emeklilik çeşidi bulunur, bunlar arasında en çok tercih edilen emeklilik çeşidi ise isteğe bağlı emeklilik peki isteğe bağlı nasıl emekli olunur, şartları nelerdir? Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız.

2022 İsteğe bağlı nasıl emekli olunur? Sorusuna bağlı olarak bu alanda emekli olmak için belli başlı şartlar bulunur.

Burada emekli olma durumlarına bağlı olarak hem Tarım sigortası hem de Bağkur kapsamında olan kişiler isteğe bağlı sigortalar kapsamında, aylık prim ödemeleri ile beraber kişilerin kendisi tarafından ödeniyor.

Düzenli olarak bu şekilde prim gün ödemesinin yapılması ile beraber aynı zamanda prim gününün asgari düzeyi tamamlaması ile beraber isteğe bağlı sigorta ile beraber emeklilik hakkı elde edilebiliyor.



İsteğe Bağlı Emeklilik Şartları Nelerdir?



İsteğe bağlı olarak sigorta yaptırmak isteyenler burada aynı zamanda isteğe bağlı sigorta işlemleri de merak ediliyor bu işlemlerin yanı sıra aynı zamanda isteğe bağlı sigorta şartları şu şekilde;



İsteğe bağlı emekli olabilmek için öncelikle kişilerin 08.09.1999 tarihinden önce işe giriş yapmaları gerekir.

Burada aynı zamanda 10 yıl boyunca hizmet vermeleri ve aynı zamanda 3600 gün prim ödemelerini de tamamlamış olmaları gerekir.

Bağ-kur sigortası kapsamında emekli olmak isteyen kişiler ise en az 9000 gün boyunca emeklilik prim gün sayısını tamamlamış olmaları gerekiyor.