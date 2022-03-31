2022 İBB Ramazan Kolisi Yardım Başvurusu! Kimler Alabilir

İBB Ramazan Kolisi Desteği Online Başvuru, SEDEP Başvuru, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB Ramazan kolisi yardımı için Sosyal Yardımlaşma merkezleri aracılığı ile başvuruda bulunulabilir, telefon üzerinden de erzak yardımı başvurusu yapılabilir.

Ramazan ayına sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan kolisi yardımında bulunacak. İBB Ramazan kolisi yardımı için Sosyal Yardımlaşma merkezleri aracılığı ile başvuruda bulunulabilir, telefon üzerinden de erzak yardımı başvurusu yapılabilir.

Zor durumda olan temel gıdaya ulaşmakta sıkıntı çeken ailelere yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi iftar ve sahur sofraları için Ramazan kolisi dağıtıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı gereği dağıtılan yardımlara başvuru yapabilmek için gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor.

Ramazan Kolisi Yardım Başvurusu Nereye Yapılır?

İBB Ramazan kolisi başvurusunda bulunabilmek için mahallenin muhtarlık bürosu ile irtibata geçilmelidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iletişim kanalları yolu ile de yardım talebinde bulunmak mümkün. ALO 153 hattı üzerinden İBB Ramazan kolisi yardımı başvurusu yapılabilir

Ramazan Kolisi Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel olarak hazırladığı yardım kolisinden faydalanabilmek için ihtiyaç sahibi statüsünde bulunmak gerekiyor. Belirli bir gelir seviyesinin altında bulunan hanelere yönelik başvuru süreci olumlu karşılanıyor.

İBB Ramazan Kolisi Desteği Şartları Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım kapsamında sunduğu faydalardan yararlanabilmek için;

Yalnızca hane içerisinden bir kişinin başvuruda bulunması yeterlidir. Tüm aile bireyleri destek kapsamındaki faydadan yararlanabilir.

Başvuru süreci tamamlandığında ön bir değerlendirme yapılır.

Süreçte başvuru uygun görülürse daha kapsamlı olarak hanenin sosyal incelemesi yapılır.

Değerlendirme sürecinde tüm şartları karşılayarak uygun görülen adaylar sunulan desteklerden yararlanabilir.

Tüm bilgiler incelendikten sonra eğer gerekli görülürse hane ziyareti gerçekleştirilir.

Sosyal destek başvurusu yaptıktan sonra başvuru kontrol sürecinde olumsuz geri dönüş yapıldığı görülüyorsa başvurunun sonuçlandığı tarihten itibaren yaklaşık 6 ay sonra yeniden başvuruda bulunulabilir.

İBB Ramazan Kolisi Desteği Online Başvuru

İBB Ramazan kolisi yardımına online olarak başvuruda yapılabilir. İBB Sosyal ve Ekonomik Destek Programı (SEDEP) kapsamında ayni ve maddi yardım desteğinde bulunuyor. Ramazan kolisi desteğine online olarak başvuru yapıldıktan sonra yine online olarak başvuru süreci takip edilebiliyor.

Destek programından yararlanabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından başvuru yapılabiliyor. ALO 153 hattı üzerinden de konu üzerine daha detaylı bilgi sahibi olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında sunulan desteklerden yararlanabilmek için online başvuru yapılabiliyor. Online başvuru yapabilmek için üç farklı adımda süreç tamamlanabilir. Online başvuruda bulunabilmek için;

www.sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresine giriş yapılır.

Açılan sayfa üzerinde kişiye ait isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve Covid-19 durumu seçilerek sözleşme onaylanır.

Kaydet ve devam et tuşuna basılır.

Bir sonraki sayfada kişiye ait iletişim bilgileri detaylı bir şekilde istenir.

Son aşamada ön tespit bilgileri doldurulduktan sonra kayıt işlemi tamamlanır.

İBB Ramazan Kolisi Desteği Online Başvuru Sorgusu

Online olarak yapılan başvuruyu sorgulayabilmek için;

Sosyal ve ekonomik destek programı kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım sayfasına giriş yapılır.

Başvuru sorgulama alanına geçilir.

TC kimlik numarası, doğum tarihi, isim ve soyisim ile sorgulama işlemi yapılabilir.

Başvuru sonucu yine aynı sayfa üzerinden kontrol edilebilir.

İBB Destekleri Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım sitesi üzerinden İstanbul kart yardımı, askıda fatura yardımı, tersine göç desteği, anne-bebek destek paketleri, eşya desteği, İstanbul Halk ekmek desteği, İstanbul Halk süt desteği, Aile destek paketi, eğitim destek paketi, yeni doğan destek paketi ve tablet destek paketinden yararlanılabilir.

İBB Desteklerine Başvuru Nereye Yapılabilir?

Ramazan kolisi yardımı dışında erzak yardımı, nakdi yardım, eşya desteği, halk süt yardımı, genç üniversiteli desteği, mahalle evleri desteği, sen oku diye eğitim desteği gibi farklı yardımlarla da zor durumda olan vatandaşlar destekleniyor.

Başvuru yapılabilecek yerler arasında; Valilikler, Belediye ve Kaymakamlıklar, Kızılay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bulunuyor. Gıda ve yakacak yardımı gibi sürekli ihtiyaç duyulan kaynaklara erişmek için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bizzat aktif faaliyetlerde bulunuyor.

İBB Askıda Fatura Yardımından Nasıl Yararlanılır?

Son dönemlerde maddi olarak dar gelirli aileler elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını yatırmakta güçlük çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi askıda fatura sistemi ile dar gelirli ailelere destek oluyor. İSKİ ve İGDAŞ faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar online olarak faturalarını askıya bırakabiliyor. Askıda bulunan faturalar yardım severler tarafından ödenerek fatura dönemine yansıtılıyor.

İBB askıda fatura desteğinden yararlanabilmek yapılması gerekenler şunlardır: