2022 İBB Burs Başvurusu nereden nasıl yapılır?, İBB Burs Başvurusu Sonuçlarını Öğren

2022 İBB Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı Nedir?, İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı Nedir?,

İhtiyaç sahibi ve maddi imkânları kısıtlı üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi eğitim bursundan faydalanabilirler. “Genç üniversiteli eğitim yardımı bursu” en az üniversite öğrencileri kadar aileleri için de umut kapısı olmayı başarmıştır.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 30 bin öğrenciye yapılacak destek 3 taksitte toplamda 3.200 TL olacak şekilde planlanmıştır. Ödemeler;

Aralık 2021 1.200 TL

Şubat 2022 1.000 TL ve

Mayıs 2022 1.000 TL olarak yapılacaktır.

Başvuru esnasında öğrenci tarafından kendi adına açılan hesaba aktarılacak destekler yine öğrenci tarafından istediği zaman kullanılabilecektir.

2022 İBB Burs Başvuru Sonuçları Açıklandı mı?

Genç üniversiteli bursu hakkında merak edilenler, başvuru işlemleri ve sonuçlar için https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresi ziyaret edilebilir. Başvurulara ait sonuçlar TC kimlik numarası ve doğum yılı yazılarak öğrenilebilir.

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı Nedir?

Başvuru genel koşulları, başvuru yapamayacak öğrenciler, başvuruda istenecek belgeler ve değerlendirme yöntemi önceden İBB tarafından belirlenen ve açıklanan eğitim yardım süreci 2021-2022 eğitim öğretim yılı için tamamlanmıştır.

Genç Üniversiteli Başvuru Genel Koşulları

İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine verilen eğitim bursu, toplumda dayanışmanın artmasını sağlayan örnekler arasında gösterilebilir. İlk şartı TC vatandaşı olmak olan Genç Üniversiteli burs başvurusu genel koşulları arasında;

Öğrencinin veya yanında kaldığı ailenin İstanbul’da ikamet etmesi Ön lisans veya lisans öğrenci olması Eğitimine normal süre içinde devam ediyor olması Devlet üniversitesinde okuyor olması Vakıf veya özel üniversitede okuyanların %100 burslu olması Yılsonu başarı notu 100 üzerinden en az 53 ve 4 üzerinden minimum 2 olması Maddi desteğe ihtiyaç duyulması sayılabilir.

Başvuru sahipleri kurum yetkilileri tarafından gerekli görülmesi halinde sosyal incelemeye tabi tutulabilirler.

Genç Üniversiteli Bursuna Kimler Başvuramaz?

Burs açık öğretimde okuyan öğrencileri kapsamamaktadır. Uzaktan eğitim görenler de burs kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru yapsa bile değerlendirmeye alınamayacaklar;

Ücretli değişim programına dâhil olanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim hayatı boyunca yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı sebeple hüküm giymiş olanlar

Yüksek lisans öğrencileri veya

Doktora öğrencileridir.

İBB tarafından verilen eğitim bursu sadece ön lisans ve lisan öğrencileri içindir. Başvuru şartlarını taşıyanlar belirlenen süre zarfında işlemlerini tamamlayarak sonuç için beklemeye geçebilirler.

Genç Üniversiteli Burs Başvurusunda İstenen Evraklar

Eğitim yardımı almak isteyen adaylar başvuru ve evrak yükleme işlemlerini web sayfası üzerinden tamamlayabilirler. Sisteme girilen ve onaylanan bilgilerde herhangi bir değişiklik yapılamayacağı için doğruluğundan emin olmak gerekir.

Başvuru esnasında istenen evraklar arasında;

Kimlik fotokopisi

Sabıka kaydı

Eğitim kurumundan alınacak disiplin cezası olmadığını gösteren belge

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi

Not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren maaş bordrosu, gelir belgesi ve diğer evraklar

Varsa kendisinin ya da aile bireylerine ait engellilik raporunun kopyası

Varsa okuyan kardeşlere sair öğrenci bilgileri bu aşamada sadece aktif olarak okuyan öğrencinin varlığı dikkate alınır. Kayıt dondurmuş veya açık öğretimde okuyan kardeşlerin varlığı halinde değerlendirmeye tabi tutulmaz.

Öğrenci adına açılmış banka hesap bilgileri

Öğrencinin kendi kullandığı İstanbul Kart bilgisi sayılabilir.

Başvuru işlemleri tüm aşamalarda Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sürdürülmektedir.

Genç Üniversiteli Burs Başvurusu Nasıl Değerlendirilir?

“Eğitim yardımı değerlendirme kriterleri” burs başvuruları alınmadan önce belirlenir ve işlemler bu şartlar göz önünde tutularak tamamlanır. Komisyon kararlarına uygun olarak yapılacak sıralama, başvuru sonuçlarını oluşturur.

Başvuru aşamasında istenen evrakların eksiksiz olarak yüklenmesi zorunludur.

Eksik evrakla yapılmış başvurular değerlendirmeye alınmaz.

İBB Genç Üniversiteli İletişim hattı ALO 153’tür. Şehir dışından yapılacak aramalarda 0212 153 00 00 numara kullanılabilir. Başvuru esnasında doldurulması istenen KVK aydınlatma metni ve başvuru formuna https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/iletisim.aspx adresi üzerinden erişim sağlanabilir.

Üniversite Öğrencileri İçin Burs İmkânları

2021-2022 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencileri için İBB dışında farklı kurum ve sivil toplum kuruluşlarının burslarına başvuru yapmak mümkündür. Gençlik ve Spor Bakanlığı bursuna ek olarak vakıf bursları da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı

TÜBİTAK

Türkiye Diyanet Vakfı

Türk Eğitim Vakfı

Milli Eğitim Vakfı

İstanbul Sanayi Odası ve

Özel vakıflar üniversite öğrencilerinin en sık burs başvurusu yaptıkları kurumlar arasında sayılabilir.

Tüm kurumlar için burs başvurusu yaparken aranan ilk şart TC vatandaşı olmaktır. Farklı bir kurumdan burs almaya hak kazanmamış öğrenciler, ailelerin gelir düzeyi düşük olmak, adli sicil kaydı olmamak ve aranan not ortalamasını yakalamak şartıyla istedikleri kadar burs başvurusunda bulunabilirler.

2021-2022 yılı için İBB Genç üniversiteli eğitim yardımı bursu başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar nakit harcamalarında ferahlayarak sadece okullarında başarılı olmaya odaklanabilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs verdiği öğrenci sayısını her geçen gün artırmak için çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya devam etmektedir.

Genç Üniversiteli Bursu Sık Sorulan Sorulara Cevaplar