2022 Hamile ve Doğum Yapan İşçi Hakları Nelerdir?

Bu yazımızda 2022 özellikle memur sınıfında olan kadınların merak ettiği sorulardan birisi olan hamile ve doğum yapan işçi hakları nelerdir sorusunu ele alacağız.

2022 Hamile ve doğum yapan işçi hakları nelerdir? Sorusu birçok açıdan merak ediliyor bu yazımızda bu konu hakkında ki detayları ele alacağız.

Özellikle memurluk hakları kapsamında kadınlara yüksek ayrıcalıklar tanınması Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan sözleşmelerde de korunmuş ve uygulamaya geçirilmiştir.

Burada özellikle kadınların birçok şartı taşımasına bağlı olarak birden fazla faktörden de yararlanabileceksiniz.



Doğum İzni Ne Kadardır?



Memur olan kadınların doğum izni ne kadar sorusuna bakacak olursak burada yer alan şartlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenmiştir.

Burada kadın memurların en az 90 gün sigorta primlerini bildirmesi halinde doğumdan önce olmak üzere aynı zamanda doğumdan sonra da olmak üzere sekizer haftalık süreç içinde çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir.



Doğumdan Sonrası Ücretsiz İzin



Doğum öncesi ve sonrası da olmak üzere on altı haftalık verilen izin süresi tamamlanmasından sonra ise talep edildiği takdirde burada aynı zamanda altı aya kadar da ücretsiz izin kullanılabilir.

Fakat bu süre yıllık izin ücretinizin hesabına bağlı olarak ele alınmaz.