2022 Güncel Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?, Temmuz zammı ile en düşük hemşire maaşı kaç TL oldu?,

Baş Hemşire ve Hemşire maaşları ne kadar oldu 2022 ?, Temmuz zammı ile en düşük hemşire maaşı kaç TL oldu?, Hemşirelerin maaşları kamuda memur ve memur emeklilerine yapılan %toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapıldı , özel sektörde çalışılan kurumun belirlediği kriterler doğrultusunda değişmeye devam etmektedir. Devlette hemşire maaşları kıdem ve dereceye göre belirlenir. Özel sektörde ise tecrübe hemşire aylığını belirleyen en temel unsurdur.

Kamu ve özelde son zamla birlikte hemşirelerin aldıkları aylık ücretler 7 bin lira ile 12 bin lira arasında değişmektedir. Hemşireler, tıpkı diğer kamu ve özel sektör çalışanları gibi aile yardımı, çocuk parası ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi maaş ek ödemelerden yararlanmaktadırlar. Bu rakamlar bordroda maaşa ek olarak ayrıntılı olarak gösterilir.

Yeni Atanan Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Yeni atanan hemşireler devlette 7 bin 479 lira ile mesleğe başlar. Özel sektörde ise hemşirelerin başlangıç aylıkları ortalama 5 bin lira düzeyinde seyreder. Paylaşılan rakamlar net maaş olup aile ve çocuk yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve benzer ek ödemeler paylaşılan rakama dahil edilmemiştir. Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 7.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yüzde 30.95 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında ise ocaktaki yüzde 7.5’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı artı yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 41.69 oranında artış yapıldı ve Hemşire maaşları Temmuz 2022 itibari ile ortalama 11.260 TL oldu.

Hemşire Ne İş Yapar, Görevleri Nelerdir?

Hemşirenin işi çalıştıkları kurum ve birime göre farklılık seyreder. Yine de hemşireler, tedavisi yapılan hastaların bakımında ve tedavilerin doğru uygulanmasında görev alırlar. Hemşirelerin görev ve sorumluluklarını derlemek gerekirse ortaya çıkan tablo şu şekilde paylaşılabilir:

Hastaların tedavi ve bakımları için gerekli şartları yerine getirmek,

Hastalık teşhisleri için istenen kan numunelerini almak,

Hastaları incelemek ve tetkikleri hazırlamak,

Hastanın gireceği operasyona hazır etmek,

Şeker ve tansiyon ölçümlerini yapmak,

Hasta yakınlarını ve hastayı süreçlerle ilgili bilgilendirmek,

Yatılı hastalar için yatakları hazırlamak ve çarşafları değiştirmek,

Doktor ve hasta arasında köprü kurmak,

Serum takmak ve diğer hasta bakımlarını gerçekleştirmek,

Sağlık çalışanları arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Hemşirelere İş Olanakları Nasıldır?

Hemşirelerin çalıştığı alanlar sadece kamu ve özel hastaneler ile sınırı değildir. Hemşireler revirlerde, huzurevlerinde ya da özel sağlık kliniklerinde istihdam edilmektedir. Hasta ve yaşlı bakımı gibi uzman personele ihtiyaç duyulan şu kamu ve özel yerlerde hemşireler çalışabilir:

Devlet hastaneleri (Üniversite ve SGK bağlı)

Özel hastaneler

Huzurevleri (Kamu ve özel)

Cezaevleri

Özel sağlık merkezleri

Okul revirleri

Ayakta tanı tedavi merkezleri

Özel klinikler

Kreşler

Spor salonları

Dispanserler

Termal Sağlık Merkezleri

Devlette Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Devlet hastanelerinde hemşirelerin maaşları kadroya has derece ve kademeye göre değişir. Devlette lisans mezunu hemşireler 8/1 kademe ve dereceden işe başlar. Hizmet süresi arttıkça 1/4 dereceye kadar yükselir. Aile ve diğer ek ödemeler dışarıda tutulduğunda devlette hemşirelere verilen maaşlar kademe ve dereceye göre şu şekilde değişir: Başhemşire maaşları diğer hemşire maaşlarına göre yüksek olabilmektedir. Çalışılan kuruma ve deneyime bağlı olarak bir başhemşirenin aylık geliri ortalama 8.000 – 15.000 Türk Lirası arasında değişebilmektedir. Hemşire maaşları Temmuz 2022 itibari ile 11.260 TL oldu.

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL

Başhemşire Ne Kadar Maaş Alır?

Başhemşirenin maaşı özel sektör ve kamuda değişir. Başhemşirelerin maaşları Temmuz 2022 itibari ile 12.500 TL civarında oldu.

Özel Hastanelerde Hemşire Ne Kadar Maaş Alır?

Özel hastanelerde hemşire aylıkları asgari ücretin hemen üzerinde yani 6 bin 500 lira ortalamada seyreder. Tecrübeye göre şekillenen hemşire maaşları özel hastanelerde en düşük 5 bin 500 TL, en yüksek 8 bin 500 TL’dir.

Hemşireler Günde Kaç Saat Çalışır?

Hemşirelerin çalışma saatleri haftada 45 saattir. Özel ve kamu sektöründe haftalık çalışma saatlerinde farklılık görülebilir. Kamu ele alınacak olursa, hemşirelerde nöbet olması nedeniyle farklı vardiya sistemleri ile hastane işleyişi sorunsuz bir şekilde düzenlenmektedir.

Hemşireler gündüz ve gece çalışabilirler. Gündüzleri yaygın olarak 9 saat çalışan hemşireler, 12 saat çalışıp 24 saat dinlenme şeklinde dönüşümlü vardiya sistemi ile çalışabilirler. Ayrıca hemşireler nöbete de kalabilmektedir.

Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire olmak için değişen şartlar ardından en az ön lisans mezunu olma zorunluluğu getirildi. Lise veya dengi okullardan mezun olan ve hemşire olmak isteyen adaylar, üniversitelerin 4 yıllık Hemşirelik bölümlerini bitirmeleri halinde mesleğe adım atabilirler. Liseden mezun olunması ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’ndan gerekli puan alınarak hemşirelik bölümü okunabilmektedir.

Ayrıca Sağlık Meslek Lisesi mezunları, ek puan alarak Hemşirelik bölümlerine daha kolay geçiş yapabilirler. 2 yıllık Hemşirelik Yüksekokul Ön Lisans Mezunları ise Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile eğitimlerini 4 yıllığa tamamlayarak hemşire olabilmektedirler.

Lise Mezunu Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Lise mezunu hemşirelerin aylığı yine Ocak ayı itibari ile zamlandı. Özel sektörde tecrübe doğrultusunda belirlenen ortaöğretim hemşire aylıkları 9 bin 186 lira ila 11 bin 250 arasında değişir. Bahsedilen rakamlara bordroda ek ödemelerin dahil edileceği unutulmamalıdır.

Lise Mezunları Hemşire Olabilir Mi?

Lise mezunlarının hemşire olması 2014 yılında çıkan torba yasa ile birlikte kaldırıldı. Torba yasa ile birlikte lise mezunu olmak, hemşire olmak için yeterli olmaktan çıkartıldı. Artık hemşire olmak isteyenler en az ön lisans mezunu olmaları halinde gerekli kariyer basamaklarını tırmanarak mesleğe adım atabilmektedirler.

Hemşirelerin İzin Hakkı Kaç Gün?

Hemşirelerde yıllık izin hakkı bulunur. Hemşirelerin senelik izinleri, kamu ve özel sektör çalışanları ile benzerdir. Hizmet süresine göre hemşirelerin izin hakları şöyle değişir:

1 – 10 yıl arasında görev yapan hemşireler, yılda 20 gün izin kullanabilirler.

Hizmet süresi 10 yılı aşan hemşirelerin senelik izni 30 güne yükselir

Hemşireler Nöbet Parası Alır Mı?

Hemşirelere nöbet parası ödenir. Ödemeler öncesinde ilk olarak hemşirelerin, verilen nöbet ve icap nöbeti görevlerine eşdeğer sürede izin kullanmaları gerekmektedir. Eğer izin, nöbet süresini karşılamıyorsa kalan kısım için ödeme yapılmaktadır. Hemşirelerde nöbet tutmak zorunludur ve bu zorunluluk, 25 yıllık hizmet süresinin doldurulması ile ortadan kalkmaktadır.

Nöbet ücreti ödenebilmesi için en az kesintisiz 6 saat nöbet tutulması gereklidir. Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde en fazla 60 saat için nöbet ücreti ödenirken, diğer kurumlar için 130 saate kadar nöbet ücreti ödenebilmektedir.

Dini Bayramlarda Hemşire Nöbet Ücreti Farklı Mı?

Hemşireler için dini bayramlarda nöbet ücretleri %20 fazla ödenir. Hemşireler klasik günler dışında dini bayramlarda da nöbet tutabilmektedir. Dini bayramlar için belirlenen nöbet ücretleri, normal zamanlardaki ücretlerin %20 fazlası olacak şekilde hesaplanır.

2022 Sözleşmeli Hemşire Maaşları Ne Kadar?

Sözleşmeli hemşirelerin aylıkları daha düşüktür. Kamuda sözleşmeli olarak atanan hemşireler 6 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında aylık alır. Sözleşmeli hemşire maaşları rakamlardan da anlaşıldığı üzere kadrolu hemşirelerden düşüktür.