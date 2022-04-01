Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
1
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0
rapor parası
rapor parası
0
fakirlik aylık
fakirlik aylık
0
Parayardm
Parayardm
0

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam yapılan kura çekimi sonrası gruplar açıklandı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu
Ömer
Ömer
01 Nisan 2022 Cuma 23:14

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen kura çekiminde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası’nda gruplar belli oldu.

Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrıldı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Şu ana kadar 29 takımın katılma hakkı kazandığı turnuvada mücadele edecek son üç ekip, play-off maçlarının ardından belli olacak.

İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI'NDA GRUPLAR

Kura çekimi sonrası Dünya Kupası'nda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika / Yeni Zelanda

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana


Kaynak: Kamu Saati Özel
Osmaniye'de zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı
Osmaniye'de zabıta ekipleri sarımsak satan yaşlı adamın terazisini aldı
0
İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
0
2 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
2 Nisan Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.