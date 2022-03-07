2022 Emekliye En Yüksek Promosyon Veren Bankaların TAM LİSTESİ

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren artan emekli maaşları göz önünde tutularak belirlenen promosyon rakamları 500 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor. Ödeme almak için maaş taşıma işlemleri banka şubelerinden yapılabildiği gibi internet bankacılığı veya çağrı merkezi hizmetleri yardımıyla da gerçekleşebiliyor. İşte, emekliye en yüksek promosyon veren bankaların güncel teklifleri…

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyonu 2022

Emeklilik Paketi adı altında sunulan avantaj ve fırsatlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için geçerlidir. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını Yapı Kredi Bankasına taşıması zorunludur. Maaş taşıma işlemleri en yakın şube, 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı müşteri iletişim merkezi, internet şubesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlanabilir.

Promosyon taahhütnamesini imzalayan tüm emekliler herhangi bir koşul olmaksızın;

Taahhütnamenin imzalanmasının ardından geçen 2 aylık sürede iki adet yeni otomatik ödeme talimatı verenlere maaş tutarına bakılmaksızın ilave 100 TL ödenir. Promosyon ödemeleri emekli maaş hesabına yatırılır.

TEB Bankası Emekli Promosyonu 2022

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca kalma sözü verenler promosyon ödemesi almaya hak kazanır. Ek olarak emekli tanıdıklarını davet edenler ve en az 2 adet otomatik ödeme talimatı verenler promosyon miktarını artırabilirler.

TEB’de promosyon taahhütnamesi imzalayan emekliler;

Aylık geliri 1.499 TL olanlar 500 TL nakit ve 1.350 TL ek olmak üzere toplam 1.850 TL

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olanlar 625 TL nakit ve 1.675 TL ek olmak üzere toplam 2.300 TL

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar 750 TL nakit ve 2.000 TL ek olmak üzere toplam 2.750 TL promosyon almaya hak kazanır.

TEB Emekli Bankacılığı sunduğu çeşitli indirimler, avantajlar, ayrıcalıklar ve dönemsel kampanyalarla her zaman müşterilerinin yanında olmaya devam eder. Maaşını TEB’e taşımak isteyenler işlemlerini en yakın şube, CEPTETEB uygulaması, bireysel internet hizmetleri ve e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilirler.

Emeklilik Paketi adı altında sunulan avantaj ve fırsatlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için geçerlidir. Promosyondan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını Yapı Kredi Bankasına taşıması zorunludur. Maaş taşıma işlemleri en yakın şube, 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralı müşteri iletişim merkezi, internet şubesi veya e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlanabilir.

Promosyon taahhütnamesini imzalayan tüm emekliler herhangi bir koşul olmaksızın;

Aylık geliri 1.499 TL olanlar 1.650 TL

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olanlar 2.100 TL

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar 2.500 TL nakit promosyon almaya hak kazanır.

Taahhütnamenin imzalanmasının ardından geçen 2 aylık sürede iki adet yeni otomatik ödeme talimatı verenlere maaş tutarına bakılmaksızın ilave 100 TL ödenir. Promosyon ödemeleri emekli maaş hesabına yatırılır.

TEB Bankası Emekli Promosyonu 2022

Emekli maaşını TEB’e taşıyan ve 36 ay boyunca kalma sözü verenler promosyon ödemesi almaya hak kazanır. Ek olarak emekli tanıdıklarını davet edenler ve en az 2 adet otomatik ödeme talimatı verenler promosyon miktarını artırabilirler.

TEB’de promosyon taahhütnamesi imzalayan emekliler;

Aylık geliri 1.499 TL olanlar 500 TL nakit ve 1.350 TL ek olmak üzere toplam 1.850 TL

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.499 TL arasında olanlar 625 TL nakit ve 1.675 TL ek olmak üzere toplam 2.300 TL

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar 750 TL nakit ve 2.000 TL ek olmak üzere toplam 2.750 TL promosyon almaya hak kazanır.

TEB Emekli Bankacılığı sunduğu çeşitli indirimler, avantajlar, ayrıcalıklar ve dönemsel kampanyalarla her zaman müşterilerinin yanında olmaya devam eder. Maaşını TEB’e taşımak isteyenler işlemlerini en yakın şube, CEPTETEB uygulaması, bireysel internet hizmetleri ve e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlayabilirler.

DenizBank Emekli Promosyonu 2022

Haklarının karşılığını vermek için tüm emeklileri DenizBank’a davet eden promosyon kampanyası, 2022 yılı içinde dönemsel olarak yenileniyor. Son kampanya 21.02.2022-31.03.2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya katılım için tüm şubeler, internet bankacılığı, mobil Deniz ve 0 850 222 0 800 numaralı çağrı merkezi tercih edilebilir.

Promosyon ödemesinden emekli maaşını 3 yıl süreyle DenizBank’tan alma sözü verenler faydalanabilir.

Aylık geliri 1.500 TL altında olanlar 675 TL nakit ve 1 fatura talimatına ek 750 TL toplam 1.425 TL

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar 850 TL nakit ve 1 fatura talimatına ek 750 TL toplam 1.600 TL

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar 1.000 TL nakit ve 1 fatura talimatına ek 750 TL toplam 1.750 TL promosyon almaya hak kazanır.

Promosyon bedeli peşin olarak maaş hesabına yatırılır.

HalkBank Emekli Promosyonu 2022

Emekli maaşını 3 yıl boyunca HalkBank’tan alma sözü verenler promosyon ödemesinden faydalanabilirler. Ödemeler maaş taşıma işleminin tamamlanmasının ardından ilk maaş ödemesinden sonra gerçekleşir.

Aylık geliri 1.500 TL altında olanlar 500 TL nakit

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar 625 TL nakit ve

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar 750 TL nakit promosyon almaya hak kazanır.

HalkBank promosyon ödemeleri için başvurular tüm şubeler, Bank24 ATM’leri, 0 850 222 92 62 emekli hattı ve HalkBank internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Yaygın şube ve Bank24 ağı sayesinde müşterilerine 7/24 kesintisiz hizmet veren HalkBank, maaş hesaplarını hesap işletim ücretinden muaf tutar. Emekli müşteriler kefilsiz ve düşük maliyetli kredi ürünlerinden faydalanabilirler.

İş Bankası Emekli Promosyonu 2022

SGK emeklilerine ayrıcalık ve promosyon ödemeleri yapan İş Bankası Maximum Kartları da aidatsız kullanma fırsatı sunuyor. 1 Ocak-31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya katılım yurt genelindeki şubeler, Bankamatikler, İş Cep ve internet şubesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Kampanyalı promosyon ödeme tutarı 3 yıl süreyle emekli maaşını İş Bankası’ndan almayı taahhüt edenlere ilk maaş ödemesinin ardından yapılır. 3 yıllık ödemeler;

Aylık geliri 1.500 TL altında olanlar için 1.750 TL nakit

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar için 1.875 TL nakit ve

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar için 2.000 TL nakit olarak yapılır.

İş Bankası promosyon ödemelerinden bağımsız olarak emekli müşterilerine aidatsız kredi kartı, İş Cep, internet şubesi ve telefon şubesinden ücretsiz para transferi, özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları kullanım hakkı sunar.

Akbank Emekli Promosyonu 2022

Maaşını Akbank’tan alan SGK emeklileri promosyon fırsatından yararlanabiliyor. 15 Kasın 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olan kampanyaya göre;

Maaş tutar aralığı 1.499 TL ve altında olanlar 500 TL nakit ve 1.250 TL ek promosyon tutarıyla toplamda 1.750 TL

Maaş tutar aralığı 1.500 TL ve 2.499 TL arasında olanlar 625 TL nakit ve 1.475 TL ek promosyon tutarıyla toplamda 2.100 TL

Maaş tutar aralığı 2.500 TL ve üzerinde olanlar 750 TL nakit ve 1.750 TL ek promosyon tutarıyla toplamda 2.500 TL ödeme almaya hak kazanır.

Maaş taşıma işlemi kimlik kartıyla en yakın Akbank şubesi, e-Devlet Kapısı, Akbank mobil, internet veya 444 25 25 müşteri iletişim merkezi aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Akbank, SGK emeklilerine maaşlarını ödeme gününden 2 gün önce kullanma imkânı sunar.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu 2022

Yeni emekli olacaklar veya emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyacak olanlar promosyon ödemesinden faydalanabilirler. Emeklilerin özel bankası sloganıyla sunulan hizmetler, ATM’lerde emeklilere özel menüyle desteklenir. SGK emeklilerine sunulan özel kredi ve vadeli mevduat fırsatından gelir belgesiz faydalanılabilir.

Promosyon ödeme detayları;

Aylık geliri 1.500 TL’ye kadar olanlar için 1.650 TL nakit

Aylık geliri 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar için 2.100 TL nakit ve

Aylık geliri 2.500 TL ve üzerinde olanlar için 2.500 TL nakit olarak yapılır.

Birden fazla maaş ödemesi alanlar için tutar, maaş toplamları dikkate alınarak tek bir promosyon ödemesiyle gerçekleşir. Maaşını Garanti BBVA’ya taşıyan müşteriler, taahhütname imzaladıktan sonra ilk maaşın yatmasının ardından geçen 3 iş günlük sürede promosyon ödemesi almaya hak kazanırlar. Emekli yakınını davet edenler, referans olmaları halinde 250 TL ek ödeme alır. Bu kampanyaya katılım sınırı 10’dur.

QNB FinansBank Emekli Promosyonu 2022

Emeklilere şubeye gelmeden 2.600 TL’ye varan promosyon ödeme sözü veren QNB Finansbank, başvuruları cep telefonundan verilen dijital onayla alıyor. Promosyon ödemesine ek olarak emeklilere sunulan ayrıcalıklar da dikkat çekiyor.

Ortalama aylık maaş tutarı;

0-1.499 TL olanlar 1.700 TL

1.500-2.499 TL olanlar 2.150 TL ve

2.500 TL olanlar 2.600 TL promosyon ödülü almaya hak kazanıyor.

Diğer banka ATM’lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, bireysel internet şubesi ve QNB mobilden yapılacak para transferlerinde ücretsiz işlem ayrıcalığı, şube işlemlerinde sıra önceliği, kredi kartı kullanıcılarına ilk yıl kart aidat muafiyeti sunan QNB FinansBank, maaşlarını 3 aylık dönemlerde alanlar için aylık ortalama maaş tutarı promosyon tutarını belirler.

Şekerbank Emekli Promosyonu 2022

“Şekerbank’ta emeklilerimizin yeri ayrı” sloganıyla verilen hizmetler SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı maaşını bankaya taşıyanlara özeldir. Promosyona ek olarak sunulan avantajlar arasında uygun faiz oranları, 3 ay ertelemeli kredi, sınırsız sayıda ücretsiz EFT/havale, şubede işlem önceliği, eve teslim maaş uygulaması sayılabilir. Nakit promosyon tutarı;

0-1.499 TL olanlar 1.500 TL

1.500-2.499 TL olanlar 1.750 TL ve

2.500 TL olanlar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

Promosyon ödemesinden gelirini 3 yıl boyunca Şekerbank’tan almayı sözleşmeyle taahhüt altına alanlar faydalanabilir. Birden fazla maaş alanlar için tutar maaş toplamına göre belirlenir.

ING Bank Emekli Promosyonu 2022

Emekli müşterilerine koşulsuz nakit promosyon desteği sunan ING Bank, emekli yakınlarını getirenlere de kazandırıyor.

Promosyon fırsatı 1 aylık geliri;

1.500 TL’ye kadar olanlar için 1.675 TL

1.500 TL ve 2.500 TL arasında olanlar için 2.100 TL ve

2.500 TL üzerinde olanlar için 2.500 TL’dir.

Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ön koşul olmamakla birlikte, emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren müşteriler faydalanabilir. Nakit promosyon başvuru işlemleri telefon bankacılığı veya şubeler üzerinden tamamlanabilir.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2022

SGK emeklileri maaş ödemelerini Ziraat Bankası’ndan almayı taahhüt ederek nakit promosyon almaya hak kazanır.

1.500 TL’nin altında maaş alanlar 500 TL

1.500 TL ve 2.500 TL arasında aylık alanlar 625 TL ve

2.500 TL üzerinde olanlar için 750 TL nakit promosyon desteği ödenir.

Ödemeler 3 yıllık peşin olarak yukarıda belirtilen rakamlardır. Başvurular; şubeler, internet şubeciliği, Ziraat Mobil, ATM’ler, SMS ve müşteri iletişim merkezi aracılığıyla tamamlanır. Detaylı bilgi için 0 850 220 00 00 numaralı hat aranabilir.

VakıfBank Emekli Promosyonu 2022

SGK ve VakıfBank arasında imzalanan protokole göre emekli maaşını bu banka üzerinden almayı taahhüt edenler nakit promosyon ödemesi almaya hak kazanır. Maaş taşıma işlemleri şubeler, ATM cihazları, mobil bankacılık uygulaması ve e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilir.

3 yıl için toplam promosyon ödemesi;

1.500 TL’nin altında maaş alanlar için 500 TL

1.500 TL ve 2.500 TL arasında aylık alanlar için 625 TL ve

2.500 TL üzerinde olanlar için 750 TL nakit olarak yapılır.

VakıfBank promosyon desteğine ek olarak emekli maaş müşterilerine ATM’lerden günlük 2.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme, anlık ödeme işlemleri için ücretsiz tanımlama, HGS etiketine ücretsiz sahip olma, aidatsız kredi kartı kullanımı ve müşteri iletişim merkezinde öncelikli hizmet gibi avantajlar sağlar.

Bankalar tarafından ödenen promosyon desteği emekli vatandaşların ihtiyaçlarını ertelemeden karşılamasına önemli bir katkı sağlar. Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar kampanya süresi ve içeriğinde değişikliğe gidebilir. Müşteriler bankaların sunduğu teklifleri değerlendirerek maaş taşıma işlemi için başvuru yapabilirler.