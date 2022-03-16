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2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?, Ramazan ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürecek mi?

Ramazan İkramiyesi Emeklinin Yüzünü Güldürecek! Emekli İkramiye Tutarları Belli Oldu

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA?, Ramazan ikramiyesi emeklinin yüzünü güldürecek mi?
Ömer
Ömer
16 Mart 2022 Çarşamba 11:28

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam ve emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu.

2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

1.100 TL ikramiyenin bu sene ne kadar oılacağı henüz netleşmedi.

Emekli ikramiyesindeki son durumu kaleme alan Prof. Dr. Cem Kılıç ikramiyenin 2 bin TL olmasının mümkün olduğunu belirtti.

ŞU AN İÇİN 1.100 TL

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emekliler için ikramiye düzenlemesi 2018 yılında yapılmıştı. Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi emeklilerin satın alma gücünün korunması adına çok önemli. Bayram ikramiyelerinin tutarı geçtiğimiz yıl 1.000 TL’den 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

Bu yıl emeklilere yapılan zamlar ile birlikte bayram ikramiyesinin de artırılması beklentisi oluştu. Önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda emeklilerin bayram ikramiyelerinin artırılması sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, bu kapsamda ikramiyelerin en düşük emekli aylığı olan 2.500 TL ya da 2.000 TL civarına çıkartılmasının mümkün olabileceğini de söyledi.

2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak, emekli bayram ikramiyesinin 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatması bekleniyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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