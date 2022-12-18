2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı

Dünya Kupası'nın final karşılaşmasında Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucunda 4-2 mağlup etti ve Dünya Kupası'nı üçüncü kez kazanmayı başardı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda final mücadelesinde Lionel Scaloni'nin ekibi Arjantin ile Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiminde Khalifa Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin, penaltılarda 4-2'lik üstünlüğüyle Dünya Kupası'nı kazanırken, Fransa ise turnuvayı ikinci olarak tamamladı.
Arjantin maçın ilk yarısında çok etkili bir oyun ortaya koydu ve Fransa'ya şut çekme imkanı tanımadı. Maçın 23. dakikasında yıldız isim Lionel Messi sahneye çıktı.
Messi penaltıdan takımını öne geçirdi
22. dakikada sol kanattan çizgiye inen Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılıp ceza alanına girdi. Di Maria'nın ceza alanında yine Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalmasının ardından hakem Simon Marciniak penaltı noktasını gösterdi.
Fransız oyuncuların yoğun itirazına rağmen hakem Marciniak kararını değiştirmedi. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi, kaleci Hugo Lloris'i ters köşeye yatırarak takımını 1-0 öne geçirdi ve Katar'daki altıncı, Dünya Kupası tarihindeki 12. golünü kaydetti.
Di Maria farkı 2'ye çıkardı
Maçın 36. dakikasında hızlı gelişen Arjantin atağında Messi'nin şık pasıyla sağ kanatta topla buluşan Molina, Mac Allister'ı savunma arkasına kaçırdı.
Ceza alanına girmeden sağ çaprazdan pasını sol tarafa çıkaran Mac Allister, Di Maria'yı gördü. Sol çaprazda bulunan Di Maria'nın sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. Tangocular soyunma odasına 2-0 önde girdi.
Mbappe penaltıdan golü buldu
Maçın 78. dakikasında Otamendi'den topu kapan Kolo Muani sol çaprazdan ceza alanına girdi ve arkadan gelen Otamendi'nin müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Mbappe sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleci Martinez'in sağından ağlara gönderdi.
Mbappe skora dengeyi getirdi
Maçın 82. dakikasında Thuram ile verkaç yapan Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazında sağ ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
Messi uzatmalarda sahneye çıktı
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca maç uzatmaya kaldı. Uzatma bölümünün 109. dakikasında sahneye Lionel Messi çıktı. Yıldız futbolcu attığı golle skoru 3-2 yaptı.
Mbappe skoru tekrar eşitledi
Karşılaşmanın 117. dakikasında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe attığı penaltı golüyle skoru 3-3'e getirdi ve maç penaltı vuruşlarına kaldı.
Penaltılar sonucunda Arjantin kupaya uzanmayı başardı.