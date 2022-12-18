2022 Dünya Kupası'nı Arjantin kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in karar sonrası yanına giderek adeta adayını ilan etmesi de büyük ses getirdi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan katıldığı canlı yayında, yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu çağırıp fırçaladığını ve istifasını istediğini iddia etti.