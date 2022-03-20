2022 Doğum Parası Kaç Lira, Nasıl Alınır?, Nereden Başvuru yapılır? 2022 SORGULAMA EKRANI

2022 Doğum Parası Ne Kadar, Nasıl Alınır?, DOĞUM YARDIM PARASI NEDİR?, DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?, E-Devlet Üzerinden Doğum Yardım Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?, DOĞUM YARDIM PARASI NEREYE YATAR? detaylar haber...

Doğum parası ne kadar miktarı hakkında detayları SGK haber sitesi olarak yazımızda hazırladık. Doğum parası nasıl alınır, şartları nelerdir gibi bilgilere de yazımızdan ulaşacaksınız.

Doğum yardımı dışında devletin yaptığı destek ve yardımlar hakkında bilgileri güncel olarak işliyoruz:

Kömür yardımı Devlet elektrik desteği Fakirlik aylığı

Devlet tarafından canlı doğum yapan annelere verilen doğum parası hakkında ayrıntılar yazımızın devamında yer alıyor.

DOĞUM YARDIM PARASI NEDİR?

Canlı doğum yapan annelere, doğum işlemlerinin tamamlanmasından sonra bebeğin ihtiyaçlarına destek amacıyla devlet tarafından yapılan sosyal yardıma doğum parası denir. Doğum parası miktarı çocuk sayısına göre değişiklik gösterir.

Çalışan annelerin doğumdan önce ve sonra eksik primlerine dair geriye dönül ödeme yapması gerekir. Eğer çalışan bir anne adayıysanız doğum borçlanması ile ilgili yazımızı da mutlaka inceleyiniz.

2022 DOĞUM PARASI NE KADAR?

2022 Yılı doğum parası miktarı, çocuk sayısına göre değişiklik gösterir. Güncel doğum yardımı miktarları şöyledir:

Doğumdan sonra ihtiyaç sahiplerine yapılan mama ve bez yardımı hakkındaki bilgilere ilgili yazımıza giderek ulaşabilirsiniz. Ayrıca; İstanbul’da ikamet ediyorsanız İBB anne – bebek destek paketi hakkında detayları da mutlaka inceleyiniz.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Doğum parası almak için canlı doğum gerçekleştirmeniz gereklidir. Bu yardım, doğum sonrasında annelere verilmektedir. Doğum sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne giderek yardımınızı alabilirsiniz.

Doğum sonrasında anne ve babalara doğum izni süresi hakkındaki bilgilerini merak ediyorsanız bu konuda içerik hazırladık. (Bakınız: Anne ve babanın doğum izni süresi)

DOĞUM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ADIM-1: Canlı doğum gerçekleştikten sonra İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek çocuğunuzu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettiriniz.

ADIM-2: Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne giderek burada size verilen matbu dilekçeyi doldurunuz.

Bu 2 aşamalı işlemi gerçekleştirdikten sonra doğum parası başvurusunu tamamlamış olacaksınız. Eğer çalışıyorsanız ve doğum yaptıysanız çalışan annelerin doğum sonrası hakları ile ilgili içeriğimize de mutlaka göz gezdiriniz.

DOĞUM YARDIM PARASI ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak.

Annenin şahsen başvuru yapması.

15.05.2015 tarihinden sonra doğum yapmış olmak.

Canlı doğum yapmak.

NOT: İkiz ve üçüz çocuklara çoklu doğum yardımı şartlarını buradan inceleyebilirsiniz.

DOĞUM YARDIM PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Doğum parası sorgulama 2 şekilde yapılabilir:

PTT müşteri hizmetleri

E-Devlet

YÖNTEM-1: PTT müşteri hizmetleri 444 1 788 numarasını arayarak adınıza doğum yardımının yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

YÖNTEM-2: E-Devlet Kapısına girdikten sonra ‘’Doğum Parası Sorgulama’’ yazarak adınıza herhangi bir ödenek çıkıp çıkmadığını sorgulayabilirsiniz.

Konu hakkındaki kapsamlı anlatıma buradan ulaşabilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Doğum Yardım Parası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Başvurunuz sonrasında doğum yardımınızın çıkıp çıkmadığını bu şekilde öğrenebilirsiniz.

DOĞUM YARDIM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Doğum parası, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ay içerisinde 25’ine kadar adınıza yatırılmaktadır.

Prim borcunuz varsa ve doğum yardımı alıp alamayacağınızı merak ediyorsanız BAĞKUR borcu olanlar doğum yardımı alabilir mi konumuzda detaylara değindik.

DOĞUM YARDIM PARASI NEREYE YATAR?

Doğum yardım parası, takip eden ayın 25’ine kadar adınıza PTT hesabına yatırılır. Dilediğiniz PTT şubesine giderek doğum ödeneğini alabilirsiniz.