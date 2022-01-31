2022 Doğalgaz Yardımı Ne Zaman Yatacak? 2022 Doğalgaz Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kış aylarının gelmesinin ardından doğalgaz faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara doğalgaz desteği getirileceğinin açıklanmasının ardından konuyla ilgili birçok detay merak edildi. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu yer aldı. Peki, 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Doğalgaz desteği ödemeleri tarihi ne zaman? Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Devlet tarafından durumu olmayan vatandaşlara yapılan destek ödemeleri arasında doğalgaz desteği bulunmaktadır. Kış aylarının gelmesiyle beraber doğalgaz fiyatlarının artması da birçok kişi tarafından konunun araştırılmasına sebep oldu. Konu kapsamında en merak edilenler arasında ise 2022 doğalgaz desteği ne zaman yatacak ve 2022 doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili birçok detayın merak edilmesi sebebiyle konuyla ilgili uzmanlardan da açıklama geldi. Doğalgaz desteği ödemesi ne kadar ve 2022 doğalgaz desteği ödemesi ne zaman yatacak sorularına cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

2022 Doğalgaz Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yatacak?



Doğalgaz desteği devlet tarafından durumu olmayan vatandaşlara yapılan ek ödemeler arasında yer alır. Bu destek ödemesinden yararlanabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili detaylar açıklanmıştı. Vatandaşlara doğalgaz desteği ödemesinin yapılacağını Belirten Başkan Erdoğan konuyla ilgili detayların yakın zamanda ortaya çıkacağını aktarmıştı. Bu durumun ardından birçok kişi 2022 doğalgaz desteği ödemeleri ne zaman yatacak ve 2022 doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok detay merak edilirken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık ödeme tarihleri hakkında bilinmeyenleri açıkladı. Bakan Derya Yanık 'Yakacak yardımı adı altında hanelerimize kömür desteği sağlıyoruz. 2021 yılı içerisinde 1,8 milyon hanemize, toplam 1,8 milyar TL kömür desteğinde bulunduk. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, talep etmeleri durumunda bu ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecek. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ülkemizin dört bir yanında sahada çalışmalar yapıyoruz. Doğal gaz desteği de bunlardan biri. Doğal gaz altyapısı olup da kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri bize ulaştı. Biz de bununla ilgili çalıştık. Isınma yardımını sadece kömür değil, doğal gaz olarak yapma kararı aldık.' İfadelerini kullanarak ödemelerin Mart ayının ikinci haftasında başlayacağını aktardı.

Doğalgaz Desteği Başvurusu Nasıl yapılır?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla doğalgaz yardımı yapılacağını duyurması vatandaşlar tarafından ilgiyle karılandı. Bu durumun ardından doğalgaz desteği ile ilgili birçok detay merak edildi. Konu kapsamında en sık aratılanlar arasında ise doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır sorusu yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konu kapsamında PTT aracılığıyla ödemelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Derya Yanık sık sık aratılan başvuru soruları hakkında cevap olarak ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız' ifadelerini kullandı.