2022 Devlet Mazot Desteği Başvurusu | 2022 Gübre Desteği Ne Kadar, Başvuru Şartları

E-Devlet Gübre Desteği Başvurusu, E-Devlet Mazot Desteği Başvurusu, Mazot ve Gübre Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?, Kimler Mazot ve Gübre Desteği Alabilir?, Tarımsal destek paketi 2022 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe alınmıştır. Mevcut bütçeye yapılan 3,2 milyar TL’lik ilaveyle üreticilere sunulan yardımların toplamının 29 milyar TL’ye ulaşması planlanmaktadır.

Sertifikalı tohum kullanım desteği 2022 ödemeleri üreticilere ek gelir olarak, dekar başına toplamda 116 TL’yi bulacak. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerine mazot, gübre, sertifikalı tohum ve destek olarak ek ödeme yapılırken, yağlık ay çiçek destekleme havzası da genişletildi.

Tarım ve orman bakalığının resmi web sitesi (tarimorman.gov.tr), üzerinden çiftçiler ve besiciler için yeni çıkarılan devlet destekleri hakkında bilgi alınabilir. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren;

ALO 180

ALO 174

ALO 177 ve

Görme engelliler iletişim hattı üzerinden her türlü soru, görüş, öneri ve başvuru şartları hakkında detaylı bilgi edinilebilir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı santrali olan 0312 287 33 60 (25 hat) numara üzerinden ilgili birim, daire başkanlığı ve genel müdürlüklere ulaşılabilir.

2022 Devlet Mazot Desteği Şartları Neler?

2022 yılında ortaya çıkan akar yakıt krizi rusya - ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol varil fiyatlarından çok yükselişe geçti ve çiftçiler bu konuda çok mağdur oldu. Devlet Harekete geçerek çiftçinin üretimini devam ettirmesi amacıyla, Mazot desteği ve Gübre desteği gibi konularda çiftçilerimize ek ödemeler yapacak. Mazot desteği almak için tarımsal destek başvurusu yapılması gerekmektedir. Çiftçilere nefes aldıracak destek aranan şartları taşıyan başvuru sahiplerine belirlenen bütçe dâhilinde destek ödemeleri yapılacak. Mevcut işleri devam ettirmek için destek talep eden çiftçiler 2022 yılı için ayrılan paketle nefes alacak.

Arıcılık, baklagil, Hububat, Ayçiçeği, dane mısır ve organik tarım alanlarında üretim yapanlar devlet mazot desteği için başvuruda bulunabilecek.

Tarımsal destek başvuru şartları arasında;

Çiftçi kayıt sisteminde yer almak Bakanlık tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde dilekçeyle şahsen başvuru yapmak sayılabilir.

Belirlenen kurallar çerçevesinde 50 dekardan fazla araziye sahip olanlardan toprak analizi yaptırmayanlar sadece mazot desteği almaya hak kazanır.

Mazot desteği güncel mazot fiyatının %50’si tutarındadır.

Verilen destekler sayesinde çiftçiler aktif tarım faaliyetlerine kesintisiz bir şekilde devam edebilirler.

50 dekar ve üzeri arazi sahiplerine verilecek olan toprak analiz desteği, işlem başına olmak üzere yetkili laboratuvara ödenmek kaydıyla 40 TL olarak belirlenmiştir.

2022 Devlet Gübre Desteği Şartları Neler?

Tarımsal destek paketi içinde yer alan devlet gübre desteği için çiftçinin kayıt sistemine (ÇKS) dâhil olması şarttır. Kayıtlı olanlar taleplerini belirten bir dilekçeyle Tarım il veya ilçe müdürlüklerini ziyaret edebilirler.

Başvuru işlemlerinin ardından inceleme süresi başlar. Başvurusu onaylanan çiftçiler destek ödemesi almaya hak kazanır. Banka hesaplarına ödenen tutar çiftçilerin harcamalarına can suyu değerindedir.

ÇKS’ye kayıtlı olanlar

Başvuru tarihlerinde dilekçeyle başvurularını tamamlayabilirler.

Gübre desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin sahip olmaları gereken minimum arazi büyüklüğü 1 dekardır. 50 dekardan fazla araziye sahip olanlarım mazot desteğine ilave olarak gübre desteği de alabilmesi için yetkili laboratuvarlarda toprak analizi yaptırmaları zorunludur. Bu aşamada ekimi yapılacak ürünün coğrafi koşullara uyumu belirlenmiş olur. Her 50 dekar için 1 analiz şartı bulunmaktadır.

Kimler Mazot ve Gübre Desteği Alabilir?

Mazot ve gübre desteği başvurusunda bulunmak isteyenlerin Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olması şarttır. Bir dilekçeyle tamamlanacak olan işlemler için en yakın Tarım il veya ilçe müdürlüklerine gidilmesi gereklidir.

Tarım Orman Bakanlığı desteği ve e-Devlet Kapısı altyapısıyla sunulan online hizmetlere “Tarım ve Orman Bakanlığı” adresi üzerinden erişim sağlanabilir. Çiftçiler e-Devlet Kapısı üzerinden;

Hayvancılık hizmetleri

Tarım arazileri değerlendirme hizmetleri

Tarım hizmetleri

Çiftçi kayıt sistemi

Arazi toplulaştırma hizmetleri

Tarım ve hayvancılık destekleme/hibe hizmetleri

Kimlik doğrulama hizmetleri alabilirler.

Mazot ve gübre desteği başvuru işlemleri için e-Devlet Kapısı Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet sayfası ziyaret edilmeli ve kimlik doğrulama işlemleri tamamlanmalıdır.

Mazot ve Gübre Desteği Başvuru Nasıl Yapılır?

Çiftçilere ödenecek mazot ve gübre desteği başvuru işlemleri Tarım il ve ilçe müdürlükleri üzerinden tamamlanır. Sisteme kayıtlı olan arazi sahiplerine verilen hak için dilekçe yazılmalıdır. Çiftçileri rahatlatmak için Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden dağıtılan destek başvurusu onaylananlara ödemeleri banka hesapları üzerinden yapılır.

Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan çiftçiler 2022 yılı içinde tarımsal destek paketi kapsamında gübre, mazot ve sertifikalı tohum kullanımı için belirlenen bütçeler dâhilinde maddi yardım almaya hak kazanır.

Başvuru için yazılacak dilekçede çiftçilerin mazot ve gübre desteği almak istediklerini belirtmeleri gerekiyor. ÇKS kaydı olmayanlar başvuru yapamadıkları için öncelikle e-Devlet Kapısı üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

E-Devlet Mazot Desteği Başvurusu

Bakanlık tarafından belirlenen süreler kapsamında mazot desteği için e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirilebilir. Çiftçilerin en yakın Tarım il ve ilçe müdürlüklerine giderek dilekçeyle başvuru yapması işlem süresi üzerinde olumlu katkı sağlar.

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan online hizmetler çiftçilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak düzenli şekilde güncellenir. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi web sitesi ve çağrı merkezi üzerinden her türlü bilgiye eksiksiz bir şekilde ulaşılabilir.

E-Devlet Gübre Desteği Başvurusu

e-Devlet Kapısı gübre desteği başvurusu bakanlık tarafından belirlenen tarih aralıklarında gerçekleştirilebilir. Sadece ÇKS kayıtlı olan çiftçilerin başvuru hakkının olduğu destek paketi 2022 yılında arazi sahiplerinin üretim faaliyetlerine devam etmeleri için özel olarak bütçelenmiştir.

Gübre desteği için hazırlanacak dilekçeyle en yakın Tarım il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuru yapılmalıdır. Başvuru sonucu inceleme işlemleri tamamlandığı zaman sorgulanabilir. Ödemeler yine bakanlı tarafından belirlenen günlerde çiftçilerin banka hesaplarına aktarılır.

2022 Çiftçilere Mazot Desteği Kaç Lira?

2022 yılında geçerli olacak mazot desteği şartları ve bütçeler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık tarafından alınan karar göre ÇKS’ye dâhil olan çiftçiler için Türkiye Tarım Havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında dekar başına mazot desteği;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 TL

Çeltik ve kütlü pamuk için 68 TL

Nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 TL

Kanola, aspir için 20 TL

Patates, soya için 30 TL

Yağlık ayçiçeği için 29 TL

Dane mısır için 27 TL

Kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL

Yaş çay, fındık için 18 TL

Zeytin ve diğer ürünler için 17 TL

Nadas için 8 TL olarak belirlenmiştir.

Toprak analiz desteği 50 dekar ve üzeri tarım arazileri için her 50 dekar için analiz başına yetkili laboratuvara ödenmek şartıyla 40 TL’dir.

2022 Çiftçilere Gübre Desteği Ne Kadar?

2022 yılında geçerli olacak gübre desteği şartları ve bütçeler Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bakanlık tarafından alınan karar göre ÇKS’ye dâhil olan çiftçiler için Türkiye Tarım Havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında dekar başına gübre desteği;

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 20 TL

Çeltik ve kütlü pamuk için 8 TL

Nohut, kuru fasulye, mercimek için 8 TL

Kanola, aspir için 8 TL

Patates, soya için 8 TL

Yağlık ayçiçeği için 8 TL

Dane mısır için 8 TL

Kuru soğan, yem bitkileri için 8 TL

Yaş çay, fındık için 8 TL

Zeytin ve diğer ürünler için 8 TL olarak belirlenmiştir.

Toprak analiz desteği 50 dekar ve üzeri tarım arazileri için her 50 dekar için analiz başına yetkili laboratuvara ödenmek şartıyla 40 TL’dir.

2022 Mazot ve Gübre Destekleri Ne Zaman Ödenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya istinaden mazot ve gübre desteği alacak binlerce çiftçi için ödeme tarihleri belirlendi. Destek ödemeleri 8 Mart 2022 tarihinde başlayacak.

TC kimlik numarası 0-2 olan üreticiler 8 Mart Salı

TC kimlik numarası 4-6 olan üreticiler 11 Mart Cuma

TC kimlik numarası 8 olan üreticiler 18 Mart Cuma gününden itibaren ödemelerini alabilecek.

Mazot ve Gübre Destekleri Hangi Bankaya Yatırılıyor

Mazot ve gübre destekleri çiftçilerin başvuru esnasında dilekçe üzerinde belirttikleri Ziraat Bankası hesabına aktarılacak. Toplamda 6 milyar TL’ye yaklaşan tarımsal destek ödemeleri üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürmesine büyük katkı sağlayacak.

Çiftçi Mazot ve Gübre Desteği Sorgulama

Çiftçi Kayıt Sistemine dâhil olan arazi sahiplerinin faydalanabildiği mazot ve gübre desteği sorgulama işlemi e-Devlet Kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ciftci-bilgileri-sorgulama adresine tıklayarak TC kimlik numarası ve şifreyle gerçekleştirilebilir. Destek başvurusu yapmış olan arazi sahipleri banka hesaplarını kontrol ederek ödemelerinin yatıp yatmadığı konusunda bilgi sahibi olabilirler.

Üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan çiftçilerin artan maliyetler altında ezilmemesi için devlet tarafından ödenen tarımsal destekler gübre, yem, ilaç ve mazot gibi dört ana başlıkta toplanıyor. Yapılan düzenlemeye göre başta gübre ve mazot olmak üzere farklı kalemlerde işlevsiz hale gelen destekler kaldırılarak girdi maliyetleri açısından büyük paya sahip başlıklarda çiftçiler desteklenecek.

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