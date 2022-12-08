2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok "Dolar/TL" aratıldı.
Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.
2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.
Dünyada en çok "Wordle" aratıldı
Google Trends’den alınan bilgilere göre 2022’de en çok aratılan kelime ‘’Wordle’’ oldu. İkincilikte "Hindistan ve İngiltere", geriye kalanda ise "Ukrayna savaşı" ve "Kraliçe Elizabeth" yer aldı.
2022'de dünya genelinde aratılanlar
- 1. Wordle
- 2. India vs England
- 3. Ukraine
- 4. Queen Elizabeth
- 5. Ind vs SA
- 6. World Cup
- 7. India vs West Indies
- 8. iPhone 14
- 9. Jeffrey Dahmer
- 10 Indian Premier League
Yılın en çok aratılan haberleri
Google’da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:
- 1. Ukraine
- 2. Queen Elizabeth passing
- 3. Election Results
- 4. Powerball numbers
- 5. Monkeypox
Yılın en çok aratılan ünlüleri
- 1. Johnny Depp
- 2. Will Smith
- 3. Amber Heard
- 4. Vladimir Putin
- 5. Chris Rock
2022'de en çok aranan filmler
- 1. Thor: Love and Thunder
- 2. Black Adam
- 3. Top Gun: Maverick
- 4. The Batman
- 5. Encanto
En çok aratılan şarkılar
- 1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
- 2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill
- 3. Glimpse of Us – Joji
- 4. Denny Caknan and Happy Asmara
- 5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism
2022'de Türkiye'de en çok arananlar
2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise "Bayram tatili kaç gün" sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:
En çok arananlar:
- Dolar/TL
- Bayram tatili kaç gün
- ÖBA
- Bergen
- Kedi
- Ukrayna
- Toki başvuru
- Galatasaray Barcelona
- Asgari ücret
- Ahmet Çalık
İsimler:
- Icardi
- Ece Erken
- Şinasi Yüzbaşıoğlu
- Mertens
- Joao Pedro
- Gülşen
- Dele Alli
- Halis Serbest
- Ümit Özdağ
- Maxi Gomez
Ben neden...?
- Ben neden sevilmiyorum
- Ben neden bu kadar çirkinim
- Ben neden doğdum
- Ben neden dışlanıyorum
- Ben neden eziğim
- Ben neden ağlıyorum
- Ben neden böyleyim
- Ben neden yalnızım
- Ben neden yaşıyorum
- Ben neden evde kaldım
Nasıl olunur?
- Özel güvenlik nasıl olunur
- Gassal nasıl olunur
- Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur
- Büyükelçi nasıl olunur
- Vatman nasıl olunur
- Kadın asker nasıl olunur
- Bilim insanı nasıl olunur
- Fizyoterapist nasıl olunur
- Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur
- Oyuncu nasıl olunur
Kaybettiklerimiz:
- Ahmet Çalık
- Cüneyt Arkın
- Fatma Girik
- Billur Kalkavan
- İlhan İrem
- Enes Kara
- Civan Canova
- Kraliçe Elizabeth
- Ayberk Pekcan
- Onur Şener