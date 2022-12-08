2022'de Google'da en çok arananlar belli oldu

Google, 2022’de en çok sorgulatılan kelime, konu ve kişileri açıkladı. Türkiye'de en çok "Dolar/TL" aratıldı.

Arama devi Google; her yılın aralık ayında, o yılın en çok aranan içeriklerinden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınlıyor.

2022 yılı için de yeni bir liste yayınlayan şirket, dünyada ve Türkiye'de bu yıl içinde en çok aranan içerikleri açıkladı.

Dünyada en çok "Wordle" aratıldı

Google Trends’den alınan bilgilere göre 2022’de en çok aratılan kelime ‘’Wordle’’ oldu. İkincilikte "Hindistan ve İngiltere", geriye kalanda ise "Ukrayna savaşı" ve "Kraliçe Elizabeth" yer aldı.

2022'de dünya genelinde aratılanlar

1. Wordle

2. India vs England

3. Ukraine

4. Queen Elizabeth

5. Ind vs SA

6. World Cup

7. India vs West Indies

8. iPhone 14

9. Jeffrey Dahmer

10 Indian Premier League

Yılın en çok aratılan haberleri

Google’da en çok aratılan haber başlıkları arasında aşağıdaki sorgular yer aldı:

1. Ukraine

2. Queen Elizabeth passing

3. Election Results

4. Powerball numbers

5. Monkeypox

Yılın en çok aratılan ünlüleri

1. Johnny Depp

2. Will Smith

3. Amber Heard

4. Vladimir Putin

5. Chris Rock

2022'de en çok aranan filmler

1. Thor: Love and Thunder

2. Black Adam

3. Top Gun: Maverick

4. The Batman

5. Encanto

En çok aratılan şarkılar

1. Tak Ingin Usai – Keisya Levronka

2. Pasoori – Ali Sethi and Shae Gill

3. Glimpse of Us – Joji

4. Denny Caknan and Happy Asmara

5.ミックスナッツ – Official Hige Dandism

2022'de Türkiye'de en çok arananlar

2022 yılını oldukça hareketli geçiren Dolar/TL, Google'da en çok aranan kelime olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise "Bayram tatili kaç gün" sorgusu yer aldı. İşte en çok aranan 10 kelime:

En çok arananlar:

Dolar/TL

Bayram tatili kaç gün

ÖBA

Bergen

Kedi

Ukrayna

Toki başvuru

Galatasaray Barcelona

Asgari ücret

Ahmet Çalık

İsimler:

Icardi

Ece Erken

Şinasi Yüzbaşıoğlu

Mertens

Joao Pedro

Gülşen

Dele Alli

Halis Serbest

Ümit Özdağ

Maxi Gomez

Ben neden...?

Ben neden sevilmiyorum

Ben neden bu kadar çirkinim

Ben neden doğdum

Ben neden dışlanıyorum

Ben neden eziğim

Ben neden ağlıyorum

Ben neden böyleyim

Ben neden yalnızım

Ben neden yaşıyorum

Ben neden evde kaldım

Nasıl olunur?

Özel güvenlik nasıl olunur

Gassal nasıl olunur

Rüzgar türbini servis teknisyeni nasıl olunur

Büyükelçi nasıl olunur

Vatman nasıl olunur

Kadın asker nasıl olunur

Bilim insanı nasıl olunur

Fizyoterapist nasıl olunur

Beden eğitimi öğretmeni nasıl olunur

Oyuncu nasıl olunur

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