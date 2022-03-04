2022 Bağkur Primleri Ne kadar?, Bağkur Primleri Kaç Lira?, Bağkur Primi Hesaplama 2022

Bağkur Borç Sorgulama 2022, BAĞKUR Primi Ne Zaman Ödenir?, En Düşük BAĞKUR Primi Ne Kadar?, Tarım BAĞKUR Primi Ne Kadar?, Esnaf BAĞKUR Primi Ne Kadar?, BAĞKUR Primleri Ne Kadar?, Engelli BAĞKUR Primi Ne Kadar?, En Yüksek BAĞKUR Primi Ne Kadar?, BAĞKUR Primi Sorgulama Nasıl Yapılır?, BAĞKUR Primi Ödenmezse Ne Olur?, BAĞKUR Primi Kredi Kartıyla Ödenir Mi?, Geçici Vergide BAĞKUR Primi Nereye Yazılır? detaylar haberde...

2021 yılı kapsamında Bağkur çalışanlarının aylık alt limit primleri ise, 1,235 TL olarak belirlenmiştir. Bağkur çalışanlarının sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri halinde % 5 indirimli olarak ödeyecekleri asgari ücret üzerinden alt limit primleri ise, 1,055 TL olarak belirlenmiştir.

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BAĞKUR Primi Sorgulama Nasıl Yapılır?,

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Geçici Vergide BAĞKUR Primi Nereye Yazılır?

2022 Yılında zamlanan bağkur tutarlarının en düşük ve en yüksek sigorta primleri ne kadar oldu sorusunun cevabı detaylıca konumuzun içerisinde yer almaktadır. Sigorta primleri yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanmanın dışında emeklilik için de kişiler için önemlidir. Hem sağlık hem de emeklilik için ödenmekte olan sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay ödenmektedir. Asgari ücret üzerinden tespit edilen sigorta primleri 30 gün üzerinden hesaplanarak her ay ödenir.

Bağkur sigorta kolu üzerinden sigorta kayıtları bulunan kişiler taban ve tavan 4/b primlerin ne kadar olduğunu merak etmektedirler. 4/b sigorta kapsamında bulunan kişiler için 2022 Bağkur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar konusu pek çok kişinin gündeminde yer almaktadır.

BAĞKUR Primleri Ne Kadar?

Sigorta kollarından biri olan Bağkur, isteğe bağlı sigorta kollarından birindir. Bağkur kapsamında sigortası bulunan kişilerin primleri, aylık kazancın %32’si oranında primlerini öderler. %32 oranında primin, %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında değerlendirilirken, %12’si genel sağlık sigortası primi olarak hesaplanır.

2022 yılı kapsamında 4/b çalışanlarının primleri,

Asgari ücret üzerinden ödemelerini alan 4/b çalışanlarının aylık prim tutarı en az 1.601,28 TL olup, en fazla 12.009,60 TL olarak belirtilmiştir.

Esnaf BAĞKUR Primi Ne Kadar?

Sigorta kollarından biri olan Bağkur kapsamında yer alan esnaf ve bu sigorta bağlamından emekli olabilmesi için yatırması gereken aylık sigorta primi bulunmaktadır. 4/b hizmet kapsamından sigorta primleri olan kişiler, kendi adlarına sigorta primlerini yatırmaktadırlar. Sigorta primlerini yatıran 4/b kapsamında çalışanlar bu sigorta kolundan emekli olurlar.

4b sigorta kolu aylık prim ödemesi ise her yıl asgari ücret zamlarına göre değişiklik göstermektedir. Primlerini 4/b hizmet dökümü kapsamında ödeyen esnaf ve kolları ise aylık sigorta primlerinin 2022 yılı kapsamında ne kadar olduğunu merak etmektedir.

Asgari ücret üzerinden 2022 yılı Esnaf Bağkur primi ise, esnaf, şirket ortağı, avukat, jokey kapsamında prim ödeyen 4/b çalışanlarına sigorta primlerini aksatmadan düzenli ödemeleri halinde %5 indirim hakkı tanınır.

%5 indirim halinde en düşük Esnaf Bağkur primi: 1.476,18 TL

Esnaf Bağkur 2022 primleri 1.768,38 TL ‘dir.

Tarım BAĞKUR Primi Ne Kadar?

Bağkur sigorta kapsamında yer alan çiftçi Bağkur’u, sigorta primini çiftçilik mesleği üzerinden ödemektedir. Çiftçileri kapsayan Tarım Bağkur, 2022 yılı kapsamında sigorta prim ödemeleri pek çok çiftçi tarafından merak edilmektedir. Çiftçilerin kendilerinin ödemiş oldukları bu sigorta kapsamında, prim borcu bulunmayan çiftçiler %5 indirim ile sigorta primlerini öderler.

Çiftçilerin emeklilikleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için ödenmesi gereken çiftçi Bağkur primleri,

Çiftçi Bağkur ödemesi %5 indirimli olarak aylık kazanca göre alt limit ödemesi: 1.476,18 TL

%5 indirim hakkına sahip olmayan Çiftçi Bağkur ödemesi : 1.726,38 TL

%5 indirimli en yüksek çiftçi bağkur primi : 11.071,35 TL

Engelli BAĞKUR Primi Ne Kadar?

Engelli olarak bir iş kolunda çalıştığı süre kapsamında sigortalı olarak çalışması halinde erken emeklilik hakları bulunan engelli Bağkurlular en az 15 yıl çalışarak emekli olabiliyorlar. En az 15 yıl çalışma kapsamında 3600 gün prim ödemeleri yapılan engelli vatandaşlar diğer çalışanlara göre daha erken emekli olabilmektedir.

Engelli Bağkur üzerinden prim ödemesi yapacak kişiler için en az % 40 oranında engel hallerinin bulunması ve bu engelliğin sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir. Pek çok engelli vatandaş, 2022 yılı engelli Bağkur prim ücretlerini merak etmektedir.

Engelli Bağkurlular için emeklilik koşulları kişilerin engellilik derecesi kapsamında değerlendirilmektedir. Engelli vatandaşların 2003 yılı ve sonrasında emekli olması halinde,

1. derece engelli sayılan kişiler için 15 yıl sigortalı olarak çalışma ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.

2. derece engelli sayılan kişiler için 18 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4000 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.

3. derece engelli sayılan kişiler için 20 yıl sigortalı olarak çalışma ve 4400 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma, iş gücü kaybı %60 ve üzeri olan engelli Bağkur çalışanları 15 yıl sigortalı çalışma ve 3960 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Çalışma, iş gücü kaybı %50-59 arası olan engelli Bağkur çalışanları 16 yıl sigortalı çalışma ve 4320 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Çalışma, iş gücü kaybı %40-49 arası olan engelli Bağkur çalışanları 18 yıl sigortalı çalışma ve 4680 gün prim ödemesinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

Engelli Bağkur çalışanlarının emeklilik hakları için belirtilen prim ödemeleri çeşitli düzenlemeler sonucunda 2022 yılı kapsamında bu şekilde düzenlenmiştir.

En Düşük BAĞKUR Primi Ne Kadar?

2022 yılı kapsamında asgari ücret %50,34 oranında artış göstererek 4.253 TL olarak ödenmektedir. 2022 Bağkur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar sorularını merak eden pek çok 4/b sigortalı çalışan bulunmaktadır.

Sigorta primleri Bağkur üzerinden yatıran vatandaşlar, asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katı arasında kalma sözü ile almış oldukları maaş üzerinden %20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12 Genel Sağlık Sigortası primi, %2 meslek hastalığı ve iş kazası olmak üzere %34,5 oranında sigorta primi ödemektedirler. 2022 yılı kapsamında Bağkur çalışanlarının aylık alt limit primleri ise, 1.726,38 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur çalışanlarının sigorta primlerini düzenli olarak ödemeleri halinde %5 indirimli olarak ödeyecekleri asgari ücret üzerinden alt limit primleri ise, 1.476,18 TL olarak belirlenmiştir.

En Yüksek BAĞKUR Primi Ne Kadar?

2022 yılı kapsamında sigorta primlerini Bağkur üzerinden ödeyen çalışanlar için belirtilen asgari ücret zammı ile en yüksek bağkur prim ödemeleri merak edilmeye başlanmıştır. 2022 yılı kapsamında açıklanan üst limit Bağkur primi, 12.009,60 TL olarak belirlenmiştir.

Bağkur üzerinden prim ödeyen çalışanların düzenli prim ödemeleri ve daha öncesinden kalan borcun olmaması halinde %5 indirimli olarak sigorta primlerini ödeme hakkı verilmiştir.

BAĞKUR Primi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Sigorta primlerini Bağkur üzerinden yatıran vatandaşlar, Bağkur prim sorgulama işlemini merak etmektedirler. Pek çok Bağkur çalışanı için merak edilen sorgulama yöntemi e-devlet sistemi üzerinden kolayca yapılmaktadır.

4B sigorta bağkur prim sorgulama işlemi ise şu adımlarla yapılmaktadır,

Tarayıcınız üzerinden turkiye.gov.tr resmi web sayfası ekranını açın.

Ana sayfa üzerinde yer alan arama kutucuğuna 4b Ödeme Dökümü yazarak aratın.

Kimlik doğrulama ekranı gelecektir.

Bu ekran üzerinde yer alan kimlik numarası ve e-devlet şifresi bölümüne bilgilerinizi doğru olarak yazarak sisteme giriş sağlayın.

Giriş sağlamanızın ardından ekran üzerinde yer alan Sorgu Türü, Sorgu Tipi, Sicil No ve Güvenlik Kodu yazılı bölümleri doğru olarak doldurun.

Sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak girmenizin ardından Borç Sorgula butonuna tıklayın.

Ekranınız üzerinde Bağkur borç sorgunuz çıkacaktır.

BAĞKUR Primi Ödenmezse Ne Olur?

Bağkur primlerini düzenli olarak ödemeyen pek çok kişi, Bağkur primlerinin ödenememesi durumunda ne olacağını merak etmektedir.

Bağkur primleri zamanında ödenmezse şu işlemler gerçekleşir,

Faiz işler,

İki ay ve üzeri ödeme yapılmazsa sağlık hizmetlerinden yararlanılmaz,

Buğkur’lu kişi üzerinden sigortalı olan anne/baba ya da çocuklar sağlık hizmetlerinden yararlanamazlar,

Primlerin düzenli ödenmemesi durumunda 5 puanlık indirim de iptal olacaktır,

2022 yılı kapsamında 4/b prim borçları için icra ve haciz takibi başlatılmıyor.

4b Prim borçlarının ödenmemesi halinde yalnızca sağlık hizmetlerinden yararlanılamamakta olup, faiz işlemektedir.

BAĞKUR Primi Ne Zaman Ödenir?

Bağkur sigorta primi ödemesi yapacak kişiler için belirtilen süre, sigorta kapsamında bulunulan ayın sonunda bir aylık sürenin dolması ile ödemeler başlar. Kişilerin iki ay ve üzeri ödemelerini yapmamaları halinde sağlık hizmetlerinden yararlanamaz ve 4b prim borçlarına faiz işlemeye başlar. Bağkur’lu olunan ilk ayın sonunda 4b primleri ödenir.

BAĞKUR Primi Kredi Kartıyla Ödenir Mi?

Bağkur primleri Turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden kredi kartı ile 4b primleri ödeme. Kart bilgilerinizi doğru girmeniz halinde işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Geçici Vergide BAĞKUR Primi Nereye Yazılır?

Geçici vergide 4b primleri hangi kuruma yazılır diye merak edenler için, geçici vergide 4b primleri kişilerin bağlı oldukları ilin Vergi Dairesi Başkanlığı’na yazılır. Vergi sicil numarası ile ilgili kuruma dilekçe olarak yazılmaktadır.

Bu yazı kapsamında 2022 Bağkur primleri ne kadar, en düşük prim ne kadar, esnaf ve çiftçi Bağkur primlerinin ne kadar olduğu konularına değinilmiştir.