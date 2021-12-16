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2022 Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022'de geçerli olacak asgari ücret için nelerden fedakarlık yapıldığını açıkladı

2022 Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırıldı
16 Aralık 2021 Perşembe 16:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"Aziz milletim, asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları atmayı ihmal etmedik. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni düzenleme ile on yıllardır konuşulan bu özlemi hayata geçiriyoruz. Yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. İşveren kesimini böylece 450 liralık bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki maliyetini 450 lira aşağı çekmiş oluyoruz."

AYRINTILAR GELİYOR....


Kaynak: Kamu Saati Özel
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