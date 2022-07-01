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2022 Asgari ücrete ara zammın detaylı hesaplaması

Asgari ücretin temmuz ara zammıyla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkmasıyla işverene maliyet 7 bin 603'e ulaştı.

2022 Asgari ücrete ara zammın detaylı hesaplaması
Kamusaati
Kamusaati
01 Temmuz 2022 Cuma 20:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen asgari ücrette ara zammı açıkladı.

Dolmabahçe'deki ofisinde işçi ve işveren tarafları ile kameraların karşısına geçen Erdoğan, temmuz ayı itibarıyla asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu.

Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu

Buna göre ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret 5 bin 500 liraya yükseldi.

Brüt 6 bin 471 TL

Asgari ücretin ayrıntılı hesabına göre ise bu tutar brütte 6 bin 471 oluyor.

İşverene maliyet 7 bin 603

905 TL işçi payı SGK primi 64,71 TL işsizlik sigortası, 1003 TL SGK işveren payı ve 129 TL işsizlik sigortası işveren payı ile işverene maliyeti 7 bin 603'e ulaşıyor.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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