2022 asgari ücret 4.toplantısı ne zaman? Asgari ücretin belli olacağı son toplantı tarih!

Asgari ücret belli oldu mu?, Asgari ücret kaç lira oldu, 2022 asgari ücret dördüncü 4.toplantısı ne zaman? Asgari ücretin belli olacağı son toplantı tarihi!

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. 1 Aralık’ta 1.toplantı, 7 Aralık’ta 2.toplantı, 9 Aralık’ta ise 3.toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4.toplantısı yani son toplantı tarihi tüm çalışan kesimin gündeminde. Peki, 2022 asgari ücret dördüncü 4.toplantısı ne zaman? İşte yeni asgari ücretin belli olacağı son toplantı tarihiyle ilgili bilgi..

2022 asgari ücret toplantı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asgari ücret 2022 pazarlığında kritik toplantılar devam ediyor. Bugün 3.toplantısını gerçekleştiren komisyonun açıklamaları merak ediliyordu. Toplantı sonrasında ilk açıklamalar yapıldı ve pazarlık sürecinin devam ettiği belirtildi. İşte detaylar..

İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını 9 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) gerçekleştirdi. Asgari ücretin 4. toplantısında rakamın net bir şekilde duyurulacağı belirtildi.

Asgari ücret 3.toplantı sonucuna göre asgari ücret 2022 tutarında iki taraf henüz anlaşamadı. Taraflar bir sonraki toplantıda orta yolun bulunacağını ve asgari ücretin net olarak açıklanacağını belirtti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülmeye devam edilecek.

Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.

2022 ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret 4. toplantı için net bir tarih henüz belirlenmedi. Yapılan açıklamaya göre asgari ücret son toplantı tarihi için tarafların uygun olduğu en yakın bir tarihte 4. komisyon toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi.