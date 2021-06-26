2021 YKS TYT AYT tercih robotu 2021 Üniversite tercih işlemleri

2021 YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için 2021 YKS AYT TYT tercih dönemi başlıyor. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler puanları ve başarı sıralamalarına uygun bir üniversite ve bölüm tercihi yapacaklar. Ancak öğrencileri en çok düşündüren hangi bölümü tercih edebilirim, hangi bölüme puanım yeter düşüncesi oluyor. Peki üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte doğru tercih yapmanın püf noktaları...

YKS'DE DOĞRU TERCİH NASIL YAPILIR?

Öncelikle öğrencilerin burada dikkat etmesi gereken çok kritik bir nokta var. Öğrenciler ve veliler LYS sınav sonuç belgelerine baktıklarında ilk baktıkları yer puanları oluyor. Haliyle bu öğrenciler YKS tercihi yaparken puanlar üzerinden hesaplama yapıyor ve yaptığı bu YKS tercihi büyük bir yanılgıyla sonuçlanıyor. Çünkü puanlar her sene değişebiliyor. Örneğin soruların zor olduğu sınavlarda puanlar düşerken soruların kolay olduğu sınavlarda puanlar daha da yükseliyor. Nitekim 2021 YKS'de de durum bundan ibaret. Sınavlar kolay olduğu için puanlar bir hayli yüksek.



Doğru tercih yapmanın ilk püf noktası üniversitelerin bölümleriyle kendi sonuçlarımızı karşılaştırmak için başarı sıralamasını dikkate almamız gerekiyor. Başarı sıralamaları yıldan yıla değişkenlik gösterir ama puanlar gibi değildir. Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım:



2021 YKS TERCİH ROBOTU

Eskiden öğrenciler sadece ÖSYM Tercih Kılavuzu ile tercih yapmak zorunda kalırlardı. Ancak teknolojinin ilerlemesi bu aşamada öğrencilere büyük kolaylık sağladı. Birçok yazılım veya internet sitesi "YKS TERCİH ROBOTU 2021" adında bir sistemle öğrencinin başarı sıralamasına veya puanına göre girebileceği bölümü ve üniversiteleri listeleyebiliyor. Haliyle öğrenciler çok kolay bir şekilde puanlarının nereye tuttuğunu, hangi bölümlere gidebileceğini hatta gitmek istedikleri üniversitelerin ve bölümlerin özel koşullarını bile YKS tercin kılavuzuna bakmadan halledebiliyorlar. Peki en güncel YKS tercih robotları neler?



YKS TYT AYT TERCİH ROBOTU



Bir diğer tercih robotu da bu. Bu robot da işinizi oldukça kolaylaştıracak. Bir üstteki tercih robotu gibi güncel verilerin de eklendiği bir tercih robotu.