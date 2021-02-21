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2021 Yılında MEB’e 20 Bin Öğretmen Atama Kontenjanı Verildi Bakan Ziya Selçuk 40 Bin Atama yapılmasını istiyor

Atama bekleyen öğretmenlerimiz 2021 yılı için 60 bin atama kontenjanı istiyor. Aylardır bu konuda sosyal medyada etkinlik yaparak seslerini yetkililere duyurmak istiyor. Atama bekleyen öğretmenlerin merakla beklediği haber Kamusaati sitemizde ...

2021 Yılında MEB’e 20 Bin Öğretmen Atama Kontenjanı Verildi Bakan Ziya Selçuk 40 Bin Atama yapılmasını istiyor
21 Şubat 2021 Pazar 00:08

Atama bekleyen öğretmenlerimiz 2021 yılı için 60 bin atama kontenjanı istiyor.

Aylardır bu konuda sosyal medyada etkinlik yaparak seslerini yetkililere duyurmak istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama sayısını ve takvimini hala açıklamadı .

Bu durumun sebebi ise ; Maliye Bakanlığının 2021 yılı için Milli Eğitim Bakanlığına 20 bin atama kontenjanı vermesi ...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu sayıya itiraz ediyor ve 40 bin altında bir kontenjan verilmemesi için diretiyor !

Bakan Ziya Selçuk , öğretmen atama kontenjanının 40 bine çıkartılması için hem Maliye Bakanı ile hem de Cumhurbaşkanı ile görüşme trafiğini sürdürüyor.

Bakan Ziya Selçuk’un tüm çabalarına rağmen Maliye Bakanlığı bütçeyi işaret ederek 20 bin üzerinde 1 tane bile kontenjan vermiyor ...

Sonuç olarak ; 2021 öğretmen atama kontenjanının açıklanamamasının nedeni Milli Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında neredeyse krize dönen atama sayısı ...

Son sözü Cumhurbaşkanı’nın söylemesi ve atama sayısını açıklaması bekleniyor.

Atama haberini cumhurbaşkanı açıklar açıklamaz aşağıda sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #2021 #meb #20 Bin #öğretmen #öğretmen atama #Atama Kontenjanı
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