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2021 yılında güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?

güvenlik koruyucuları kaç lira maaş alıyor? güvenlik korucuları maaşı kaç lira ? peki yeni yıl 2021de maaşları ne kadar olacak işte detaylar

2021 yılında güvenlik korucuları ne kadar ücret alacak?
12 Ocak 2021 Salı 11:49

442 sayılı Kanun’un 74’üncü maddesinde; güvenlik korucularına hizmetin devamı süresince her ay 14.640 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ücret ödeneceği belirtilmiştir. Bu tutar ise 14.640 * 0,165786 = 2.427 TL’dir.

Bu ücret, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın ve peşin olarak ödenir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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