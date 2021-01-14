2021 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu | Yaşlılık Aylığı Kaç Lira Oldu?

2021 yılı bir çok gelişmeyi de beraberinde getirdi.Özellikle asgari ücrete ve memurlara yapılan zamlar ,65 Yaş muhtaçlar aylığı , yaşlılık aylığı alan muhtaçların kendilerine verilebilecek zamları da merak etmesine yol açtı..
2020 Yılı Yaşlılık Maaşı Ne Kadar Oldu | Yaşlılık Aylığı Kaç Lira Oldu?
65 yaş maaşı (2021 yaşlılık aylığı) ne kadar oldu? İşte yeni 65 yaş maaş tutarı
İşte yeni 65 yaş maaşı tutarı 65 yaş aylığı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi.
65 yaş maaşının ne kadar olduğu, asgari ücrete yapılan zammın ardından belli oldu. Asgari ücret 2021 miktarı dün yapılan son toplantının ardından belli oldu. Asgari ücret zammının artması ardından engellilere ödenen aylık ve kıdem tazminatına da düzenleme getirildi. İşte yeni 65 yaş maaşı tutarı
65 yaş aylığı ile ilgili yeni açıklama yapıldı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşında da artış oldu. 2021 itibariyle yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi. Yaşlılık aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya, engellilere ödenen aylık 851.95 liradan 1035.63 liraya yükseldi. 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir.
Yaşlılık Aylığı Şartları Nelerdir?
Gelirin yanlış beyan edilmesi, usulsüzlük, sahte belge gibi durumların tespit edilmesi halinde 65 yaş maaşı hemen kesiliyor. Aynı zamanda nafaka alan ve bu nafaka miktarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kişilerde yaşlılık aylığı imkanından yararlanamaz. 65 yaşını geçmiş ve gelir durumu temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde dar olan vatandaşların, yaşlılık maaşından yararlanmak için belirlen şartlarına uygun olması gerekir. SGK ve ilgili bakanlıklar tarafından yaşlılık aylığının şatları belirlenmiştir:
Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması
65 yaşını doldurmuş olmak
65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?
Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.
• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.
• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
Türkiye'de Ortalama 650 bin kişi yaşlılık maaşı alıyor!
Devletimizin yaşlı ve muhtaç kişilere yardım hedefli geliştirdiği Yaşlılık maaşı sisteminde yaklaşık 650 bin civarı Yaşlı bakıma muhtaç kişi maaş alıyor.Bizi büyüten,bugünlere getiren ancak bizle uğraşırken hiçbir sosyal hakka sahip olamayan analarımız babalarımız en azından hayatlarının son perdelerini rahat geçirmeleri için bir nebzede olsa bir miktar maaş alabiliyorlar ve kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.
Çocuklarının yanında bile kalsalar bu yaşlılar maaşlarını bence almalılar.Ülkemizdeki sorunları biliyorsunuz özellikle asgari ücretle geçinmeye çalışan,kira ödeyen milyonlarca çalışanımız var.Zaten kendi geçimlerini zor sağlayan bu ailelere bir de annelerine,babalarına bakmak mecburiyetindeler.Ekonomik olarak zor bir duruma gireceği bilinen bu ailelere yaşlılık maaşı bir nevi ilaç gibi gelmektedir.
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