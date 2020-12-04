2021 yılı için tatil planı yapanlara güzel haber: Resmi tatilleri birleştirdiğinizde kaç gün izin yapabilirsini?, 2021 yılında çalışanlar, tatillerini birleştirerek kaç gün izin yapacak?, 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, 2021 yılı dini ve resmi bayram tarihleri ne zaman?, 2021 yılı izin günleri ne zaman? 2021 memur ve işçi resmi tatil günleri ne zaman? gibi soruların cevabı haberimizde..

2021 Yılı Resmi Tatil ve Dini Tatil İzin Günleri | 2021 Yılında Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var? 2021 yılı için tatil planı yapanlara güzel haber: Resmi tatilleri birleştirdiğinizde kaç gün izin yapabilirsini?, 2021 yılında çalışanlar, tatillerini birleştirerek kaç gün izin yapacak?, 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, 2021 yılı dini ve resmi bayram tarihleri ne zaman?, 2021 yılı izin günleri ne zaman? 2021 memur ve işçi resmi tatil günleri ne zaman? gibi soruların cevabı haberimizde.. 2021 YILINDA İZİN GÜNLERİ Yılbaşı - 1 Ocak 2021 Cuma - 1 gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Cuma - 1 gün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cumartesi - 1 gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs Çarşamba- 1 gün

Ramazan Bayramı - 12 Mayıs Çarşamba - Mayıs Cumartesi - 4 gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Perşembe - 1 gün

Kurban Bayramı - 19 Temmuz Pazartesi - 23 Ağustos Cuma - 4,5 gün

30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazartesi - 1 gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 28 Ekim Perşembe Öğleden Sonra ve 29 Ekim Cuma - 1,5 gün Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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