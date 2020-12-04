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2021 Yılı Resmi Tatil ve Dini Tatil İzin Günleri | 2021 Yılında Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var?

2021 yılı için tatil planı yapanlara güzel haber: Resmi tatilleri birleştirdiğinizde kaç gün izin yapabilirsini?, 2021 yılında çalışanlar, tatillerini birleştirerek kaç gün izin yapacak?, 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, 2021 yılı dini ve resmi bayram tarihleri ne zaman?, 2021 yılı izin günleri ne zaman? 2021 memur ve işçi resmi tatil günleri ne zaman? gibi soruların cevabı haberimizde..

2021 Yılı Resmi Tatil ve Dini Tatil İzin Günleri | 2021 Yılında Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var?
04 Aralık 2020 Cuma 15:08

2021 Yılı Resmi Tatil ve Dini Tatil İzin Günleri | 2021 Yılında Toplam Kaç Gün Resmi Tatil Var?

2021 yılı için tatil planı yapanlara güzel haber: Resmi tatilleri birleştirdiğinizde kaç gün izin yapabilirsini?, 2021 yılında çalışanlar, tatillerini birleştirerek kaç gün izin yapacak?, 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri, 2021 yılı dini ve resmi bayram tarihleri ne zaman?, 2021 yılı izin günleri ne zaman? 2021 memur ve işçi resmi tatil günleri ne zaman? gibi soruların cevabı haberimizde..

2021 YILINDA İZİN GÜNLERİ

Yılbaşı - 1 Ocak 2021 Cuma - 1 gün
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan Cuma - 1 gün
 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs Cumartesi - 1 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs Çarşamba- 1 gün
 

Ramazan Bayramı - 12 Mayıs Çarşamba - Mayıs Cumartesi - 4 gün
 

15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 15 Temmuz Perşembe - 1 gün
 

Kurban Bayramı - 19 Temmuz Pazartesi - 23 Ağustos Cuma - 4,5 gün
 

30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos Pazartesi - 1 gün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 28 Ekim Perşembe Öğleden Sonra ve 29 Ekim Cuma - 1,5 gün

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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