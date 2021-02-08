2021 Yılı Mali Takvimi | Kamusaati

2021 Yılı Vergi Takvimi ergisel yükümlülüklerinizi, beyan ve ödeme dönemlerinizi 2021 Yılı Mali Takviminden takip edebilirsiniz. 2021 Yılı Mali Takvim
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/01/2021
|11/01/2021
|16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|04/01/2021
|12/01/2021
|16-31 Aralık 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|15/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|20/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/01/2021
|25/01/2021
|1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|18/01/2021
|26/01/2021
|1-15 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/01/2021
|Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|01/01/2021
|01/02/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Yıllık Harçların Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|17/02/2021
|2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|17/02/2021
|2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|22/02/2021
|2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
|01/01/2021
|26/02/2021
|2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
|01/01/2021
|01/03/2021
|2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/01/2021
|01/03/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
|01/01/2021
|31/03/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/01/2021
|31/03/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/01/2021
|30/04/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/01/2021
|30/04/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/01/2021
|30/06/2021
|2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/01/2021
|01/02/2021
|Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2020
|01/02/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|17/11/2020
|01/02/2021
|7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu Başvuru Süresi
|01/01/2021
|01/02/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2020 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|Yıllık Harçların Ödemesi
|01/01/2021
|01/02/2021
|2020 Yılında Kullanılan Defterlerin 2021 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
|01/01/2021
|01/02/2021
|Aralık 2020 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|09/02/2021
|16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/02/2021
|10/02/2021
|16-31 Ocak 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/02/2021
|15/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/01/2021
|17/02/2021
|2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|17/02/2021
|2020 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|22/02/2021
|2021 Yılına İlişkin Değerli Konut Vergisinin Beyanı
|01/02/2021
|22/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/02/2021
|24/02/2021
|1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/02/2021
|25/02/2021
|1-15 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|26/02/2021
|2019 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
|01/02/2021
|26/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|26/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|26/02/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|30/04/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/02/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2020
|01/03/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/01/2021
|01/03/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 1. Taksit (Peşin) Ödemesi
|01/01/2021
|01/03/2021
|2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı ve 1. Taksit Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|01/03/2021
|Ocak 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|09/03/2021
|16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/03/2021
|10/03/2021
|16-28 Şubat 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/03/2021
|15/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|22/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/03/2021
|24/03/2021
|1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/03/2021
|25/03/2021
|1-15 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|26/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|26/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|26/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2020
|31/03/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/12/2020
|31/03/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 16. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 2. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Olarak Yıllık Beyannamenin Verilmesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|31/03/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/01/2021
|31/03/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/03/2021
|31/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/03/2021
|31/03/2021
|Şubat 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/03/2021
|31/03/2021
|2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi ve 1.Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/04/2021
|09/04/2021
|16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/04/2021
|12/04/2021
|16-31 Mart 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|15/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|20/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|26/04/2021
|Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/04/2021
|26/04/2021
|1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|26/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|26/04/2021
|Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Mad. 3. Fık. Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|01/04/2021
|26/04/2021
|Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|26/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|26/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/04/2021
|27/04/2021
|1-15 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/04/2021
|30/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/04/2021
|30/04/2021
|Mart 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
|01/01/2021
|30/04/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
|01/01/2021
|30/04/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Aralık 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|2020 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|30/04/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/04/2021
|30/04/2021
|Ocak-Şubat-Mart 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/11/2020
|30/04/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/12/2020
|30/04/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2020 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/04/2021
|17/05/2021
|2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|17/05/2021
|2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|31/05/2021
|2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
|01/04/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/04/2021
|30/06/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/05/2021
|10/05/2021
|16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|03/05/2021
|11/05/2021
|16-30 Nisan 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/04/2021
|17/05/2021
|2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/05/2021
|17/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/04/2021
|17/05/2021
|2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|20/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/05/2021
|25/05/2021
|1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|17/05/2021
|26/05/2021
|1-15 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/05/2021
|26/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|26/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|26/05/2021
|GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|26/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|2020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü
|01/05/2021
|31/05/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 3. Taksit Ödemesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/02/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/03/2021
|31/05/2021
|2021 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/03/2021
|31/05/2021
|2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
|01/03/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|2020 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
|01/05/2021
|31/05/2021
|Nisan 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/04/2021
|31/05/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/05/2021
|31/05/2021
|Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
|01/04/2021
|31/05/2021
|2020 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) Vergi Levhasını İnternet Vergi Dairesinden Almaya Başlaması
|01/05/2021
|31/05/2021
|Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
|01/05/2021
|02/08/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/05/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/06/2021
|09/06/2021
|16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/06/2021
|10/06/2021
|16-31 Mayıs 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|15/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|21/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/06/2021
|24/06/2021
|1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/06/2021
|25/06/2021
|1-15 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|28/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|28/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|28/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|30/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/06/2021
|30/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/06/2021
|30/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|30/06/2021
|Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2020 Yılına İlişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|17/11/2020
|30/06/2021
|Yurt Dışı ve Yurt İçi Bazı Varlıkların Bildirilmesi
|01/01/2021
|30/06/2021
|2020 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu (Ek-5)
|01/04/2021
|30/06/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/06/2021
|30/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|30/06/2021
|Mayıs 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/06/2021
|31/08/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/06/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/07/2021
|09/07/2021
|16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|12/07/2021
|16-30 Haziran 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|16/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/07/2021
|26/07/2021
|1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|26/07/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|27/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
|01/07/2021
|28/07/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
|16/07/2021
|30/07/2021
|1-15 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/07/2021
|02/08/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|17/08/2021
|2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|17/08/2021
|2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/07/2021
|30/09/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/07/2021
|31/12/2021
|2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
|01/05/2021
|02/08/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|2020 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Nisan-Mayıs-Haziran 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/07/2021
|02/08/2021
|Haziran 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/07/2021
|02/08/2021
|7143 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi
|01/08/2021
|10/08/2021
|16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|02/08/2021
|10/08/2021
|16-31 Temmuz 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/08/2021
|16/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/07/2021
|17/08/2021
|2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|17/08/2021
|2021 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|20/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/08/2021
|24/08/2021
|1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/08/2021
|25/08/2021
|1-15 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|26/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|26/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|26/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/05/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Nisan 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/07/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/06/2021
|31/08/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/06/2021
|31/08/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mayıs 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/08/2021
|31/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/08/2021
|31/08/2021
|Temmuz 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/08/2021
|01/11/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/08/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/09/2021
|09/09/2021
|16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/09/2021
|10/09/2021
|16-31 Ağustos 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|15/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|20/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/09/2021
|24/09/2021
|1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/09/2021
|27/09/2021
|1-15 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|27/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|27/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|27/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|30/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|30/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/09/2021
|30/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|30/09/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/09/2021
|30/09/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
|01/09/2021
|30/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/09/2021
|30/09/2021
|Ağustos 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/09/2021
|30/11/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/09/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/10/2021
|11/10/2021
|16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/10/2021
|11/10/2021
|16-30 Eylül 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|15/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|20/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/10/2021
|25/10/2021
|1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|18/10/2021
|26/10/2021
|1-15 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/10/2021
|26/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|26/10/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|26/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|26/10/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
|01/10/2021
|26/10/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|26/10/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|17/11/2021
|2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|17/11/2021
|2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/10/2021
|31/12/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/10/2021
|01/11/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi
|01/08/2021
|01/11/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Eylül 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|01/11/2021
|Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|09/11/2021
|16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/11/2021
|10/11/2021
|16-31 Ekim 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/11/2021
|15/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/10/2021
|17/11/2021
|2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|17/11/2021
|2021 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|22/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|16/11/2021
|24/11/2021
|1-15 Kasım 2021 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/11/2021
|25/11/2021
|1-15 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|26/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|26/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|26/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/10/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/08/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Temmuz 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
|01/09/2021
|30/11/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/09/2021
|30/11/2021
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ağustos 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/11/2021
|30/11/2021
|Ekim 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|2021 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
|01/11/2021
|30/11/2021
|2021 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
|01/11/2021
|31/01/2022
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/11/2021
|31/03/2022
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/11/2021
|05/05/2022
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Ekim 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|İlk Tarih
|Son Tarih
|Vergiler / Harçlar
|01/12/2021
|09/12/2021
|16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|01/12/2021
|10/12/2021
|16-30 Kasım 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|15/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|20/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|16/12/2021
|24/12/2021
|1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
|16/12/2021
|27/12/2021
|1-15 Aralık 2021 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|27/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|27/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|27/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|31/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|31/12/2021
|2020 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
|01/12/2021
|31/12/2021
|2022 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
|01/12/2021
|31/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi
|01/12/2021
|31/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
|01/07/2021
|31/12/2021
|2020 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6)
|01/10/2021
|31/12/2021
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Eylül 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/12/2021
|31/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
|01/12/2021
|31/12/2021
|Kasım 2021 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
|01/12/2021
|28/02/2022
|Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/12/2021
|31/03/2022
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Gelir Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
|01/12/2021
|05/05/2022
|Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerin, Kasım 2021 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi
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