2021 Temmuz enflasyonu açıklandı... İlk aydan memurların maaşı eridi

Temmuz ayında enflasyon yüzde 1,80 arttı. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyonu ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse, geçilen miktarda memurlar zam alacak.

2021'in ilk yarısı için memurlar yüzde 3 zammın yanında, yüzde 5,45 enflasyon farkı da almıştı.

ENFLASYON ŞİMDİDEN YÜZDE 1,80 OLDU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ikinci altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 1,80 oldu. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayı ile beraber enflasyon yüzde 3'ü geçerse geçilen miktarda memurlar zam alacak.