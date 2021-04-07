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2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları

Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte seçim anketleri!

2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları
07 Nisan 2021 Çarşamba 00:53

Türkiye'de erken seçim iddiaları gibi art arda yapılan anketlerin sonuçları da gündemden düşmüyor. Areda Survey'nin "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4 oy oranı ile baraj altında kalıyor.

2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları!

Kamuoyunun seçim algısına ışık tutan araştırmaya göre, katılımcıların

yüzde 41.7'si AK Parti

yüzde 21.8 CHP

yüzde 11.6'sı MHP'ye,

yüzde 10.3'ü ise İYİ Parti'ye oy vereceğini ifade etti.

Araştırmaya göre

HDP yüzde 9.3,

Saadet Partisi yüzde 0.8,

Deva Partisi 1.8

Gelecek Partisi 0.4,

diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

OPTİMAR

2020-2021 anketleri! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları ve seçim anketleri burada! Kronolojik sırayla CB seçim anketi ve anket sonuçları!

SONAR

Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, TV 100'de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 42.6'yla ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.2'yle ikinci sırada.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10.3, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6.2'de kaldı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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