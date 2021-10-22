2021 son anketler! Anket şirketlerinin tüm seçim anket sonuçları

Siyasetin nabzını tutan anketler, vatandaşa tercihleri konusunda fikirler veriyor. Anket sonuçlarını merak edenler için tüm anketleri derledik ve tek başlıkta topladık. İşte 2020-2021 seçim çalışması anketler ve anket şirketlerinin anket sonuçları!

Anketlerin güvenilirliği tartışma konusu olmasına rağmen anketler ardı ardına anketler yayınlıyor ve yayınlanan anketler gündemin ana konuları arasına giriyor. İşte anket şirketlerinin tüm seçim anketleri sıralı tam listesi!

2021 ANKETLERİ

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ EYLÜL 2021

Haber türk ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, partilerin oy oranına ilişkin yapmış oldukları araştırmanın sonucunu canlı yayında kamuoyu ile paylaştı. Ekim ayı içerisinde Türkiye genelinde 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirten Selçuki, "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İyi Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

METROPOLL/ EYLÜL 2021

Anket şirketi MetroPOLL, Eylül 2021 Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda, siyasilerin beğeni düzeyini seçmene sordu. Ankette yüzde 55.5 ile en yüksek puanı alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş birinci sırada yer aldı. Yavaş'ı yüzde 47 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 43,5 ile İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti. Akşener, Ağustos ayı araştırmasında 4. sırada yer almıştı.

Eylül ayı araştırmasında sıralama şu şekilde oldu:

Mansur Yavaş: Yüzde 55.5

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 47

Meral Akşener: Yüzde 43.5

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 40.8

Devlet Bahçeli: Yüzde 33.3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 31.4

Özgür Özel: Yüzde 29.6

Muharrem İnce: Yüzde 26.9

Tunç Soyer: Yüzde 26.7

Ali Babacan: Yüzde 23.3

Selahattin Demirtaş: Yüzde 20.8

Özlem Çerçioğlu: Yüzde 20.1

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 18.7

AKSOY ARAŞIRMA/ EYLÜL 2021

Aksoy Araştırma Şirketi yapmış olduğu son araştırmada vatandaşlara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şu şekilde oldu: AK Parti yüzde 30.8, CHP yüzde 28.2, İYİ Parti yüzde 13.8, HDP yüzde 10, MHP yüzde 8.6.

METROPOLL/ EYLÜL 2021

MetroPOLL Araştırma şirketi, Eylül ayında yaptığı Türkiye'nin Nabzı Araştırması'nda katılımcılara "Hangi ittifaka daha yakınsınız? AK Parti ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakı mı? CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakı mı? sorusunu sordu.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 43,7'si Millet İttifakı'na, yüzde 38,2'si ise Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu belirtti. İkisine de yakın olmadığını belirterek Millet ittifakını tercih edenler yüzde 5 iken, aynı şekilde Cumhur ittifakını tercih edenler ise 2,6 olarak belirlendi.

Toplamda ise yüzde 48,7 olan Millet İttifakı'na karşı Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40,8'de kaldı. Öte yandan "Fikrim yok/Cevap yok" diyen kararsız seçmenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu.

KONDA/ EYLÜL 2021

KONDA tarafından anketle ilgili yapılan değerlendirmede İYİ Parti'nin oylarının yükseldiği ancak dikkatle takip edilmesi gerektiği vurgulandı. Araştırma şirketi, partinin Temmuz'da yüzde 15.7 olan oy oranının Eylül ayında yüzde 19.3'e yükseldiğini belirtti.

KONDA Araştırma Şirketi'nin Eylül ayına ilişkin gerçekleştirdiği anketten öne çıkan kısımlar şu şekilde:

1. CUMHUR İTTİFAKI

• Eylül ayında Ak Parti'nin oy oranı yüzde 32.7'ye inmiş, MHP oy oranı yüzde 8.9'a düşmüş, Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 41.6'ya kadar gerilemiştir.

• Aynı şirket haziran ayından AK Parti'nin oyunu yüzde 38.5, Temmuz ayında yüzde 36.1 olarak tespit etmişti. MHP'nin oy oranı ise Haziran'da yüzde 8 puandan Temmuz'da yüzde 9.3'a çıkmıştı.

• Cumhur İttifakı'nın oyu ise Haziran'da yüzde 46.5'e Temmuz'da ise yüzde 45.4'e düşmüştür.

2. MİLLET İTTİFAKI

• Eylül ayında muhalefet blokunda CHP'nin oy oranı yüzde 24.8'e inmiş, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 19.3'e çıkmıştır.

• Temmuz ayında CHP'nin oy oranı yüzde 25.6, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15.7 olarak kaydedilmişti.

• Buna göre Eylül ayında CHP'nin oy oranı yüzde 0.8 azalmış, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 3.6 artmıştır.

• Millet İttifakı olarak bakıldığında eylül ayında CHP+İYİ Parti oyu yüzde 2.8 artış ile yüzde 44.1 olmuştur.

3.HDP

• Eylül ayında Hdp'nin oy oranı yüzde yüzde 11.7 olarak tespit edilmiştir.

• Temmuz ayında HDP'nin oy oranı yüzde yüzde 11.2 idi.

• Buna göre Eylül ayında HDP'nin oy oranı yüzde 0.5 yükselmiştir.

4. DİĞER PARTİLER

• Temmuz ayında Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi dâhil "diğer partiler"in toplam oyu yüzde 0.5 artış ile 2.6'ya yükselmiştir.

AVRASYA KAMUOYU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ/ EYLÜL 2021



TÜRKİYE RAPORU ANKETİ/ EYLÜL 2021

Ankette katılanlara "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu ve şu cevaplar alındı:

AKParti yüzde 23.7.

CHP yüzde 18.2.

'Kararsızım' yüzde 17.8.

İYİ Parti yüzde 11.1.

HDP yüzde 9.7.

'Oy kullanmayacağım' yüzde 9.2.

'MHP' yüzde 6.4.

'DEVA Partisi' yüzde 1.4.

'Diğer' yüzde 1.1.

'Gelecek Partisi' yüzde 0.7.

'Saadet Partisi' yüzde 0.7.

ORC/ EYLÜL 2021

ORC Araştırma Şirketi, ittifak ve ortak aday tartışmalarının gündemde olduğu sırada son anketinin sonuçlarını yayınladı. "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltilen vatandaşların yüzde 32.1'i AK Parti, yüzde 25.3'ü ise CHP dedi. AK Parti ile CHP arasındaki puan farkının 6.8 olduğu görüldü. Üçüncü parti konumundaki İYİ Parti, 12.7 oy alırken, MHP ise 9.7 bandına oturdu.

YÖNEYLEM/ AĞUSTOS 2021

Kararsızlar dağıtıldığında AK Parti'nin oyları yüzde 31.5'e CHP'nin oyu Yüzde 27.1'e ulaştı. HDP barajı geçerken MHP baraj altında kaldı. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak hesaplandı.

METROPOLL ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Araştırmaya göre, kararsız, protesto ve cevapsız oylar dağıtılmadan, AK Parti'nin yüzde 25.4, CHP'nin yüzde 18.5, İYİ Parti'nin yüzde 11.5, HDP'nin yüzde 9.8, MHP'nin yüzde 8.9, Saadet Partisi, DEVA ve Memleket Partisi'nin ise yaklaşık yüzde 1 oy desteği aldığı görüldü.

İBRAHİM USLU AÇIKLAMALARI

Ağustos ayı seçim anketi sonuçlarını paylaşan İbrahim Uslu, AK Parti'nin oranının Ağustos'ta yüzde 33 olduğunu söyledi.

Uslu, Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP'nin ise yüzde 10'luk baraj sınırında olduğunu söyledi. MHP'nin oy oranının 9 ile 10 arasında olduğunu söyleyen Uslu, Ağustos ayı anket sonucuna göre Cumhur İttifak'ın oy oranını yüzde 44 ile 45 arasında olduğunu ifade etti.

CHP ve İyi Parti'nin oy oranını açıklamayan İbrahim Uslu, Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerine bakıldığında oy oranını yüzde 55'lere yaklaştığını açıkladı.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Parti ve parti başkanlarının ismi söylenmeden açık uçlu olarak "Hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusu sorulduğunda seçmenlerin oy verecekleri partiler (kararsızlar dağıtıldıktan sonra):

AKP: Yüzde 29.1

CHP: Yüzde 27.2

İYİ Parti: Yüzde 13.8

HDP: Yüzde 9.8

MHP: Yüzde 7.3

DEVA: Yüzde 4.7

Gelecek: Yüzde 2.2

Saadet: Yüzde 1.6

DP: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 1

Memleket: Yüzde 0.9

Diğer: Yüzde 1.3

AREA ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AK Parti: 33.4

MHP: 9.1CHP: 24.9

İYİ Parti: 15.4

HDP: 10.9

Diğer partiler: 6.4

METROPOLL ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinde AK Parti'nin oy oranının yüzde 29'lara, CHP'nin oy oranının ise yüzde 19'lara kadar gerilediği görüldü. Ankette kararsızların oy oranı ise yüzde 8 olarak belirlendi.

Verilen yanıtlara göre partilerin aldığı oy oranları şöyle:

• AK Parti: 29.3

• CHP: 19

• İYİ Parti: 10.2

• HDP: 9.7

• MHP: 7.3

• Saadet Partisi: 1.2

• DEVA Partisi: 0.9

• Kararsız: 8

• Protesto oy: 5.6

• Cevap yok: 7.4

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

İstanbul Ekonomi Araştırma son anketi paylaştı.

AKP yüzde 32.4, CHP yüzde 23.8, İYİ Parti yüzde 16.3, HDP yüzde 12 olarak hesaplandı.

MHP, DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ise barajı geçemedi.

MAK DANIŞMANLIK/ AĞUSTOS 2021

Ankete göre, bir önceki genel seçimde oy kullanan seçmenin yarısı 'yarın bir genel seçim olsa' 24 Haziran'da oy verdiği partiyi değiştireceğini söyledi.

AKSOY ARAŞTIRMA/ AĞUSTOS 2021

Aksoy Araştırma'nın yaptığı 'Türkiye Monitörü' araştırmasının sonuçları açıklandı.

AREA/ AĞUSTOS 2021

Area Araştırma'nın seçim anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14.4 çıktı. MHP'nin yüzde 10 oy aldığı ankette DEVA da oylarını yüzde 3.2'ye yükseltti. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10'luk oy oranı ile seçim barajı sınırında yer aldı. CHP'nin yüzde 23.7 olarak gözüktüğü ankette İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti. İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14.4 olarak hesaplandı.

METROPOL/ HAZİRAN 2021

Metropoll Araştırma Şirketi Başkanı Özer Sencar, Z kuşağının ittifaklara yönelik tercihini ortaya koyan son anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete katılanların yüzde 44, 1'i Millet İttifakı'nı tercih ederken, yüzde 36,2'si Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullandı. "Fikrim yok" diyen gençlerin oranının yüzde 19,7 olması ise dikkat çekti.

POLİTİK SAHA ARAŞTIRMALARI

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı anketin sonuçları paylaşıldı. Ankete göre, ideolojik anlamda birbirlerine zıtlıkları ile bilinen İYİ Parti ve HDP'nin kafa kafaya geldiği görüldü. İYİ Parti yüzde 12,6 oranında oy alırken, rakibi HDP ise 11,6 puanda yer aldı.

MAK/ HAZİRAN 2021

MAK Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Oylarında son anketlerde yükselme görülen İYİ Parti ve DEVA Partisi, bu yükselişini sürdürdü. İYİ Parti yüzde 13.6 bandında yer alırken, DEVA Partisi yüzde 2.2 oy aldı.

EUROPE ELECTS/ HAZİRAN 2021

Europe Elects tarafından paylaşılan anket sonuçlarında, iktidar partisi AK Parti ile ana muhalefet partisi CHP arasındaki oy farkının yüzde 2,6 olduğu görüldü. Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 29,5, MHP yüzde 8,3 oy alıyor. Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı ise yüzde 37,8 oldu. Millet İttifakı'nın oy oranlarındaki yükselme gözlemlenirken, CHP yüzde 26,9, İYİ Parti de yüzde 14,7 oy aldı.

AKSOY ARAŞTIRMA/ HAZİRAN 2021

Aksoy Araştırma tarafından yapılan "Türkiye Monitörü" isimli araştırmanın sonuçlarına göre; "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 14,3'ü "kararsız olduğunu", "belirtmek istemediğini" ya da "oy kullanmayı düşünmediğini" söyleyerek yanıt verdi.

AVRASYA ARAŞTIRMA/ HAZİRAN 2021

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy dağılımı şöyle oldu:

AK Parti: %29,5

CHP: %26,9

İYİ Parti: %14.7

HDP: %11

MHP: %8,3

DEVA: %4,1

Gelecek: %1,5

Saadet: %1,2

Diğer: %2,8

ORC/ HAZİRAN 2021

Daha önceki anketlerde baraj sorunu yaşadığı görülen MHP'nin ORC tarafından açıklanan son ankette, yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Kararsız seçmenler dağıtıldığında AK Parti yüzde 33. 9, CHP 25.3, İYİ Parti yüzde 12, MHP yüzde 10.4, HDP 8.1, DEVA Partisi 2.1, Memleket Partisi yüzde 1.6, Gelecek Partisi yüzde 1.6,, Saadet Partisi yüzde 1.4, Türkiye Değişim Partisi yüzde 1.1, Yeniden Refah Partisi yüzde 0.7 aldı.

PİAR/ MAYIS 2021

PİAR Araştırma Şirketi, 24 - 29 Mayıs arasında 26 kentte yaş, cinsiyet, eğitim kotası uygulanarak 2411 katılımcı ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını paylaştı.

OPTİMAR/ MAYIS 2021

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, partilerin son oy oranlarını açıkladı. Taşdemir, AK Parti'nin şu anda yüzde 40 desteği olduğunu belirtirken, İYİ Parti'nin yüzde 10 sınırına zor tutunduğunu söyledi. Taşdemir, seçim barajının düşürülmesi durumunda HDP'nin oyunun yüzde 6'ya ineceğini açıkladı. Daşdemir, Babacan ve Davutoğlu'nun partililerinin oy oranlarının ise yüzde 1 olduğunu sözlerine ekledi.

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor

METROPOL/ NİSAN 2021

Erken seçim tartışmaları devam ederken, muhalefete yakınlığıyla bilinen Metropoll Araştırma yaptığı son anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 16-21 Nisan tarihleri arasında 28 ilde örnekleme yöntemiyle yapılan araştırmaya bin 752 kişi katıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmaya +/- 2.34 hata payı verildi..

AREA ANKET/ NİSAN 2021

Area Anket, Nisan ayına ilişkin siyasi gündem araştırmasını yayımladı.

Kararsızların oyları dağıtıldığında ise tablo şöyle:

AKParti:34.4

CHP: 25.3

İYİ Parti: 14.6

HDP: 10.3

MHP: 8.8

DEVA Partisi: 3.1

Saadet Partisi: 1.0

Gelecek Partisi: 1.0

Diğer: 1.5

AVRASYA/ NİSAN 2021

Avrasya Araştırma şirketi, 11-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna karşılık olarak verilen yanıtlardan çıkan sonuçlar ise kararsızlar dağıtıldıktan sonra şöyle belirlendi:

AKParti: Yüzde 32,5

CHP: Yüzde 27,3

İYİ Parti: Yüzde 13,1

HDP: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7,6

Gelecek Partisi: Yüzde 3

DEVA Partisi: Yüzde 3

Saadet Partisi: 1,8

METROPOLL/ MART 2021

MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çıkan sonuçlara göre, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

AKParti 31.3

CHP 19.1

İYİ Parti 9.9

HDP 9.1

MHP 7.8

Deva Partisi 1.3

SP 1.0

Diğer partiler 2.5

Kararsız 5.5

Protesto oy 6.2

Cevap yok 6.3

AREA ARAŞTIRMA/ MART 2020

Geçerli oylar üzerinden ise oy dağılımları şöyle:

AKPartiyüzde 35,1

CHP yüzde 24,0

İYİ Parti yüzde 14,0

HDP yüzde 12,0

MHP yüzde 9,4

SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ/ OCAK 2021

"Bu Pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz" şeklindeki soruyu yanıtlayan katılımcılar şu yanıtları verdi:

AVRASAYA/MART 2021

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, mart ayı birinci etap araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

METROPOLL/ 2021

AVRASYA ARAŞTIRMA/ 2021

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:

AKParti: Yüzde 35,4

CHP: Yüzde 22

İYİ Parti: Yüzde 16,5

HDP: Yüzde 11,3

MHP: Yüzde 8,3

DEVA Partisi: Yüzde 2,9

Gelecek Partisi: Yüzde 1,2

Saadet Partisi: Yüzde 1,2

AKSOY ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2020

Aksoy Araştırma tarafından her ay düzenli olarak açıklanan 'Türkiye Monitörü' araştırmasının Şubat 2021 sonuçları açıklandı.

METROPOL/ ŞUBAT 2021

Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yayınladığı 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 44,6'sı Erdoğan'a, yüzde 44,4'ü de Yavaş'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 3,9'luk kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı yüzde 4,6'yı, fikir belirtmeyenlerin oranı ise 2.6 olarak ölçüldü.

AVRASYA/ ŞUBAT 2021

Avrasya Araştırma şirketinin son anketine göre partilerin olası oy oranları şu şekilde:

AK Parti: 34,8

CHP: 26,2

İYİ Parti: 13,1

HDP: 9,1

MHP: 7

Gelecek Partisi: 2,7

DEVA Partisi: 2,5

TDP: 1,6

Memleket Hareketi: 1,5

SP: 0,7

AREA/ ŞUBAT 2021

"Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılardan yüzde 36,1'i AKParti, yüzde 24.1'i CHP, yüzde 14'ü İYİ Parti ve yüzde 10'u MHP cevabını verdi.

ORC ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2021

AK PARTİ: %36,8

CHP: %22,3

MHP: %11,6

İYİ PARTİ: %10,8

HDP: %8,2

GELECEK PARTİSİ: %2,6

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: %2,4

DEVA PARTİSİ: %2,1

SAADET PARTİSİ: %1,3

DİĞER: %1,9

ADA SURVEY/ ŞUBAT 2021

Türkiye'de erken seçim iddiaları gibi art arda yapılan anketlerin sonuçları da gündemden düşmüyor. Areda Survey'nin "Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette HDP yüzde 9.3, Saadet Partisi yüzde 0.8, Deva Partisi 1.8 ve Gelecek Partisi 0.4 oy oranı ile baraj altında kalıyor.

Kamuoyunun seçim algısına ışık tutan araştırmaya göre, katılımcıların

yüzde 41.7'si AK Parti

yüzde 21.8 CHP

yüzde 11.6'sı MHP'ye,

yüzde 10.3'ü ise İYİ Parti'ye oy vereceğini ifade etti.

Araştırmaya göre

HDP yüzde 9.3,

Saadet Partisi yüzde 0.8,

Deva Partisi 1.8

Gelecek Partisi 0.4,

diğer partiler ise 2.4 oy oranıyla baraj altında kaldı.

METROPOL/ OCAK 2021

AVRASYA ARAŞTIRMA/ ŞUBAT 2021

Avrasya Araştırma'nın sahibi Kemal Özkiraz, şubat ayı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarışması halinde Erdoğan'a yüzde 30.9,

İmamoğlu'na yüzde 32.5 oy çıktı.

İkinci tura Erdoğan-İmamoğlu kalırsa

Erdoğan'a yüzde 35.1, İmamoğlu'na ise yüzde 45.3 destek çıktı..

AVRASYA ARAŞTIRMA

Araştırmaya göre, oyların dağılımı -kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılınca- şöyle::

AK Parti: Yüzde 34.1

CHP: Yüzde 27.3

İYİ Parti: Yüzde 14

HDP: Yüzde 10.1

MHP: Yüzde 7.5

Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

DEVA Partisi: Yüzde 2.4

SP: Yüzde 1.4

Diğer: Yüzde 0.5

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki sosyal medya hesabından çarpıcı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

METROPOLL/ OCAK 2021

Oranlar :

AK Parti: Yüzde: 30,3

CHP: Yüzde 21,2

İYİ Parti: Yüzde 10,0

HDP: Yüzde 8,0

MHP: Yüzde 6,9

SP: Yüzde 1,8

DEVA: Yüzde 1,1

GELECEK: Yüzde 0,9

DİĞER: Yüzde 1,2

KARARSIZLAR: Yüzde 5,7

PROTESTO OY: Yüzde 6,3

CEVAP YOK: Yüzde 6,6

OPTİMAR

SONAR

Şirketin kurucusu Hakan Bayrakçı, TV 100'de katıldığı programda, 26 kentte 3 bin 200 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan anketin sonuçlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 42.6'yla ilk sırada yer alırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.2'yle ikinci sırada.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 10.3, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 7.2, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 1.9, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 6.2'de kaldı.

METROPOLL ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

ADA ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

ADA Araştırma'nın yaptığı "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sonuçlar çıktı. Ankette Cumhur İttifakı yine zirvede yer alırken, son anketlerde düşüş yaşadığı görülen CHP ise %19,8 oy oranında kaldı.

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2

MAK ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

MAK araştırma şirketi 2021'in ilk anket sonuçlarını açıkladI.

2021 OCAK AYI ANKETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın yalnızca AK Parti'nin oy oranını açıkladığı seçim anketinde diğer partilerin oy oranlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 42,1 iken, ittifak ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 11,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki ankette diğer partilerin oy oranlarına ilişkin bilgiye ulaştı.

İşte Erdoğan'ın masasındaki ankette partilerin oy oranları;

AK Parti: %42,1

CHP: %23,4

HDP: %11,6

MHP: %11,5

İYİ Parti: %9,4

DEVA: %0,2

Gelecek: 0,2

İSTANBUL EKONOMİ ARAŞTIRMA/ OCAK 2021

İstanbul Ekonomi Araştırma Ocak ayı seçim anketini paylaştı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA

AKParti: Yüzde 36,2

CHP: Yüzde 20,3

İYİ Parti: Yüzde 16,7

HDP: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 9,1

DEVA Partisi: Yüzde 3,6

Diğer: Yüzde 1,7

Gelecek Partisi: Yüzde 1,3

Saadet Partisi: Yüzde 0,6.

OPTİMAR/ OCAK 2021

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar'ın ocak ayı anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş yer ayrılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diğer isimlerle karşılaştırıldı ve ortaya dikkat çeken sonuçlar çıktı.

"En beğendiğiniz siyasetçi" anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 31.1'le açık ara önde yer alıyor. Onu cezaevinde olmasına rağmen yüzde 8'le Selahattin Demirtaş takip ediyor. Daha önce ilk sıralarda Ekrem İmamoğlu gelirdi. İmamoğlu, 7.1'le dördüncü sıraya gerilemesine rağmen önemini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise birkaç basamak ilerleme sağlamış. Akşener 7.4'le İmamoğlu'nun bir tık üstünde kalıyor. Geçen yıl anketlerde yer almaya başlayan Mansur Yavaş ise 6.5'le İmamoğlu'nun ardından beşinci sırada görünüyor.

AVRASYA ARAŞTIRMA/OCAK 2021

Avrasya Araştırma'nın son anketinde hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük farkla geride bıraktığı görüldü.