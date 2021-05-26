2021 okul yardım parası nasıl alınır öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2021 yılında da maddi durumu kötü olan öğrenciler için okul yardım parası desteği sunuluyor. Yardım parasını almak için ise belirli şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. İşte detaylar.. AYRINTILAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİN,,, FOTOĞRAFA TIKLAYIN

Sosyal Ekonomik Destek SED’ten Kimler Yararlanabilir?



Okul yardım parası alabilecekler belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Okul yardım parasından yararlanmak için en önemli ve öne çıkan şart ailenin maddi durumunun kötü olmasıdır. Bunun yanında koruyucu aile yanında bulunan çocuklar için de SED sağlanmaktadır. Aynı zamanda doğal bir felaket sonrasında işini ve sağlığını kaybetmiş olan, geçirilen hastalık yüzünden iş gücü kaybı nedeniyle maddi kazanca sahip olamayan ailelerin çocukları için de bu destek sunulmaktadır.



Şartlı Eğitim Yardımı Şartları Nedir?



Diğer bir destek olan şartlı eğitim yardımı almak için okul yardım parası şartları sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda okul destek parası alma şartları şu şekilde belirlenmiştir;



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yardım alınması için anne ya da yasal vasinin 18 yaşından büyük olması,

Yardım için başvuruda bulunmuş olan aileler ekonomik açıdan muhtaçlık durumunda olmalıdırlar. Bu kapsamda gelir testi yaptırmalıdırlar.



Aile üyelerinin halihazırda SGK sigortaları bulunmamalıdır.



Çocuğun eğitim hayatına düzenli olarak devam etmeyi sürdürmesi gerekmektedir.

Bu şartların sağlanması halinde de şartlı eğitim yardımı için başvuru yapılabilmektedir.



Okul Yardım Parası Ne Zaman Verilir?



Eğitime destek paraları desteği verem kurumların belirlediği günlerde bildirilen hesaba yatmaktadır. Bu günler kurumdan kuruma değişiklik gösterebilmektedir. Ancak okul yardım parası zamanı her kurumda başvuru yapıldığı andan itibaren başlatılır. Yani başvuru tarihi 31 ocak olan bir yardım türü, ocak ayından itibaren yardımın biteceği ana dek yapılır.



Okul Parası Yardımından Kimler Yararlanabilir?



Her kurumun verdiği destekte yararlanabilecek kişiler için özel şartlar aranabilmektedir. Ancak her kurumdan verilen destekten yararlanmak için ortak özelliklere sahip kişiler vardır.



Genel olarak okul parası yardım şartı şunlardır:



Eğitim hayatına devam eden öğrenciler,

Öğrencinin ailesinin maddi açıdan zayıflığının bulunması,

Olağanüstü afetlerle karşı karşıya kalmış kişilerin çocukları,

Koruyucu aile yanında bulanan kimsesiz çocuklar,

Ailenin geçimini sağlayan kişinin iş kazası veya herhangi bir kaza ya da hastalığa yakalanarak geçici olarak çalışamayacak olması.

Sosyal Ekonomik Destek SED Başvurusu Nasıl Yapılır?



Okul yardım parası almak için okul yardım parası başvurusu Sosyal Hizmetler Merkezi ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan başvurularda dilekçe bulunmalıdır ve aynı zamanda diğer gerekli olan belgelerin de ibraz edilmesi gerekmektedir.



SED başvurusu için gereken belgeler;



Başvuru yapıldığını beyan eden dilekçe, dilekçe sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmalıdır. Dilekçede SED imkânlarından yararlanmak istendiği vurgulanmalıdır.

Kimlik kartı fotokopisi

Sağlık durumunu gösteren belge,

Gelir durumunu gösteren belge,

Çalışmayanlar için İŞKUR’a başvuru yapıldığını gösteren belge ile başvuru yapılmaktadır.

Bu desteğin en büyük farkı çalışma gücünün çeşitli nedenlerden ötürü kaybolması ve buna bağlı olarak geçici iş kaybı yaşandığı dönemde aileler için sunulan bir destek olmasıdır. Aile üyelerinin iş bulması sonucunda destek kesilmektedir. Ancak iş buluncaya kadar çocuklarının eğitim yaşamlarında herhangi bir maddi sorun oluşmaması için destek sunulmaya devam etmektedir. Bu destek yüksek öğrenimde okuyanlar için de sağlanmaktadır. Yüksek öğretimde okuyalar ya da 18 yaşını doldurmuş olanlar kendileri de başvuru yapabilirler. Öğrencinin kendisinin başvuru yapması halinde çalışma durumuna bakılmaz, ailesinin geçim durumuna bakılır. Ailesi geçici olarak işsiz kalmış ve iş arıyorsa, bu durumda öğrenci gerekli belgeler ile başvuru yaparak destekten yararlanabilmektedir.