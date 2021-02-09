2021 KPSS'de Çıkabilir: Türkiye'nin Nüfusu Açıklandı

Son dakika : türkiye'nin nüfusu belli oldu.

TÜİK tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve Türkiye'nin nüfusunun belli olduğuna yer verildi. "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2020" başlığı ile yayımlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Türkiye nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun %49,7'sini erkekler, %50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı, binde 5,5 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13,9 iken, 2020 yılında binde 5,5 oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %93 oldu



Türkiye'de 2019 yılında %92,8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %7,2'den %7'ye düştü.



İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişi oldu



İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun %18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

KPSS'DE ÇIKABİLİR: EN DÜŞÜK NÜFUSLU İL BAYBURT

Nüfusu en az olan il 81 bin 910 kişi ile Bayburt oldu

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.