2021 kıdem tazminatı hesaplama, Kolay Kıdem ve İhbar Hesaplama hızlı hesaplama programı

TRT iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), 2021 yılında KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. TRT personel alım ilanları kurumun resmi kariyer internet sitesinden yayınlanıyor. TRT personel alımı başvuru şartları, son başvuru tarihi, her bir meslek gurubu için ayrı ayrı belirtilmiştir. Eğer aday şartları taşıyorsa TRT alım sınavlarına davet ediliyor. TRT memur, sözleşmeli personel genel, özel başvuru şartları ile güncel TRT ilanlarını haberimizde bulabilirsiniz...