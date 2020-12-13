2021 İşsizlik Maaşı Kaç Lira Oldu?

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2021 asgari ücret rakamı bugün 4. toplantının ardından son dakika olarak açıklanacak. Peki 2021 yılında asgari geçim indirimi (AGİ) tutarları ve işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte milyonlarca vatandaşın alacağı yeni rakamlar...



Yeni 2020 asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte memur, işçi tüm çalışanların aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları da değişmiş olacak bunu öğrenmemize artık saatler Kaldı...

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ NE KADAR OLDU)

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği 2021 yılında uygulanan bekar bir işçinin Asgari Geçim İndiriminin kaç lira olacağı devletin açıklayacağı asgari ücretin ardından belli olacak



İŞSİZLİK MAAŞI DEĞİŞTİ

2020 Yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı rakamları da değişmişti. Buna göre en yüksek işsizlik maaşı 2020 yılı için damga vergisi kesildikten sonra en düşük maaş aşağıdaki tabloda yer almaktadır.