2021 Gelir (ciro) kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafa destek paraları ne zaman yatacak? Bayramdan önce ödenir mi?

Gündemde 2021 Mayıs ayı gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sabah saatlerinden itibaren merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler esnafa destek paralarına çevrildi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik yönden olumsuzluk yaşayan esnafa devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmasının ardından merakla detaylar araştırılır oldu. Peki Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafa destek paraları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar!
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler esnafa destek paralarına çevrildi. Koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomik yönden olumsuzluk yaşayan esnafa devlet destekleri verilmeye devam ediyor. Esnaflara aylık 1000 TL gelir desteği ve 750 ile 500 TL arasında kira desteği ödeneceğinin açıklanmasının ardından merakla detaylar araştırılır oldu. Peki Gelir kaybı desteği ne zaman yatacak? Esnafa destek paraları bayramdan önce yatar mı? İşte detaylar!
2021 MAYIS AYI GELİR KAYBI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin yatırılmasına yönelik bir tarih açıklaması henüz Ticaret Bakanlığı'ndan gelmedi. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2021
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa destek paketi kapsamında gelir kaybı ve kira desteği süresinin uzatıldığını duyurdu. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
Destek başvuruları e Devlet sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Gereli bilgilerin girilmesinin ardından başvuruların durumu ve sonuçları hakkında bilgi ise www.turkiye.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.
"Gelir Kaybı Desteği" ödemeleri 3 milyar liraya ulaştı
Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay süreyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin 589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme tutarı 3 milyar liraya ulaştı.
"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yerleri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870 lira kira desteği sağlandı.
"Ciro Kaybı Desteği" kapsamında da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı 15 Nisan itibarıyla 73 milyon 297 bin 105 lira olarak kayıtlara geçti.