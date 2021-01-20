Ehliyet, taşıt sürücülerine ilgililerce verilen, araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belgedir. Ehliyetsiz olarak araç kullanan kişiye 36/3-a ceza maddesinden işlem uygulanır. Aracı kullanan kişiye kesilen ceza kadar aracın ruhsat sahibine de aynı miktarda ceza kesilir. Peki 2021 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar?
2021 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kaç TL? %25 indirimli tutarı ve ceza maddesi...
Sürücü belgesi olmayan bir kişinin trafiğe çıkması hem kendi canını hem de başkalarının canını riske atmasına neden olur. Bu sebeple trafik cezalarında en yüksek miktarlardan birisi de ehliyetsiz araç kullanma cezasıdır. Ehliyetsiz araç kullanan bir kişiye 2021 yılında 2.698 TL ceza kesilir. Eğer aracı süren aracın sahibi değilse aynı miktar ceza araç sahibine plaka üzerinde kesilir. 5.396 TL olarak iki kat ceza ödenir. Duruma göre de araç bağlanır. Eğer kesilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse üste yazıldığı gibi %25 indirimli uygulanır. Aynı zamanda sürücünün ehliyeti varsa, fakat üzerinde taşımıyor ve kendisinde istenildiğinde gösteremiyorsa, ceza tutarı olarak 314 TL ödemesi gerekir.
2021 EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?
|Aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa:
|Ceza Maddesi
|36/3-a
|Ehliyetsiz Araç Kullanma cezası
|2.698 TL
|%25 indirimli hali
|2.023,50 TL
Ceza tebliğ edildikten sonraki 15 gün içerisinden ödenirse yüzde 25 indirimli ödenir.
NOT: Ehliyetsiz olarak motor, motosiklet, otobüs, kamyon, tır fark etmeksizin kullananların hepsinde ceza miktarı aynıdır. Eğer ehliyetsiz araç kullananlar aracın sahibi değilse iki kat ceza yazılır. Hem sürücüye hem de plaka üzerinden araç sahibi olan kişiye veya kişi değil işletmeyse işletmeye kesilir.
|*Ehliyetsiz araç kullanan kişi aracın sahibi değilse (Ceza iki katı olur):
|
Ceza miktarı
|5.396 TL
|%25 indirim hali
|
4.047 TL
SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI
|SINIF
|YETKİ
|YAŞ
|TECRÜBE
|KAPSAM
|SÜRE
|M
|Motorlu Bisiklet
|16
|–
|–
|10 yıl
|A1
|125 cc’ye kadar Motosiklet
|16
|–
|–
|10 yıl
|A2
|35 kw yi geçmeyen Motosiklet
|18
|–
|M – A1
|10 yıl
|A
|35 kw yi geçen Motosiklet
|20
|2 yıllık A2
|M – A1 – A2
|10 yıl
|B1
|4 tekerli Motosiklet
|16
|–
|M
|10 yıl
|B
|Otomobil ve Kamyonet
|18
|–
|M – B1 – F
|10 yıl
|BE
|Römorklu Otomobil ve Kamyonet
|18
|B
|M – B – B1 – F
|10 yıl
|C1
|7500 kg’a kadar Kamyon ve Çekici
|18
|B
|M – B – B1 – F
|5 yıl
|C1E
|12000 kg’a kadar Kamyon ve Çekici
|18
|C1
|M – B – BE – B1 -C1 – F
|5 yıl
|C
|Kamyon ve Çekici
|21
|B
|M – B – B1 -C1 – F
|5 yıl
|CE
|Römorklu Kamyon ve Çekici
|21
|C
|M – B – BE – B1 – C – C1 – C1E – F
|5 yıl
|D1
|Minibüs
|21
|B
|M – B – B1 – F
|5 yıl
|D1E
|Römorklu Minibüs
|21
|D1
|M – B – BE – B1 – D1 – F
|5 yıl
|D
|Minibüs ve Otobüs
|24
|B
|M – B – BE – B1 – D1 – F
|5 yıl
|DE
|Römorklu Minibüs ve Otobüs
|24
|D
|M – B – BE – B1 – D – D1 – D1E – F
|5 yıl
|F
|Lastik Tekerlekli Traktör
|18
|–
|M
|10 yıl
|G
|İş Makinası
|18
|–
|M
|1
Bu sürücü belgelerinden farklı olarak K sınıfı sürücü aday belgesi ise; yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NASIL ÖDENİR?
Ehliyet cezası ödemelerini vergi dairesine veya online olarak GİB(İnternet vergi dairesinden) motorlu taşıtlar bölümünde kredi kartıyla tek çekim ödeyebilirsiniz.
İnternet üzerinden online bağlanacağınız İnternet Vergi Dairesi web sayfası üzerinden motorlu taşıtlar bölümünden kredi kartı ile ödeme kısmına gelmeniz gerekir.
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