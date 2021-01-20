Ehliyet, taşıt sürücülerine ilgililerce verilen, araç kullanmada yeterli olmayı gösteren belgedir. Ehliyetsiz olarak araç kullanan kişiye 36/3-a ceza maddesinden işlem uygulanır. Aracı kullanan kişiye kesilen ceza kadar aracın ruhsat sahibine de aynı miktarda ceza kesilir. Peki 2021 ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar?

2021 Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kaç TL? %25 indirimli tutarı ve ceza maddesi...

Sürücü belgesi olmayan bir kişinin trafiğe çıkması hem kendi canını hem de başkalarının canını riske atmasına neden olur. Bu sebeple trafik cezalarında en yüksek miktarlardan birisi de ehliyetsiz araç kullanma cezasıdır. Ehliyetsiz araç kullanan bir kişiye 2021 yılında 2.698 TL ceza kesilir. Eğer aracı süren aracın sahibi değilse aynı miktar ceza araç sahibine plaka üzerinde kesilir. 5.396 TL olarak iki kat ceza ödenir. Duruma göre de araç bağlanır. Eğer kesilen ceza 15 gün içerisinde ödenirse üste yazıldığı gibi %25 indirimli uygulanır. Aynı zamanda sürücünün ehliyeti varsa, fakat üzerinde taşımıyor ve kendisinde istenildiğinde gösteremiyorsa, ceza tutarı olarak 314 TL ödemesi gerekir.

2021 EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NE KADAR?

Aracın sahibi ehliyetsiz araç kullanıyorsa: Ceza Maddesi 36/3-a Ehliyetsiz Araç Kullanma cezası 2.698 TL %25 indirimli hali 2.023,50 TL

Ceza tebliğ edildikten sonraki 15 gün içerisinden ödenirse yüzde 25 indirimli ödenir.

NOT: Ehliyetsiz olarak motor, motosiklet, otobüs, kamyon, tır fark etmeksizin kullananların hepsinde ceza miktarı aynıdır. Eğer ehliyetsiz araç kullananlar aracın sahibi değilse iki kat ceza yazılır. Hem sürücüye hem de plaka üzerinden araç sahibi olan kişiye veya kişi değil işletmeyse işletmeye kesilir.

*Ehliyetsiz araç kullanan kişi aracın sahibi değilse (Ceza iki katı olur): Ceza miktarı 5.396 TL %25 indirim hali 4.047 TL

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

SINIF YETKİ YAŞ TECRÜBE KAPSAM SÜRE M Motorlu Bisiklet 16 – – 10 yıl A1 125 cc’ye kadar Motosiklet 16 – – 10 yıl A2 35 kw yi geçmeyen Motosiklet 18 – M – A1 10 yıl A 35 kw yi geçen Motosiklet 20 2 yıllık A2 M – A1 – A2 10 yıl B1 4 tekerli Motosiklet 16 – M 10 yıl B Otomobil ve Kamyonet 18 – M – B1 – F 10 yıl BE Römorklu Otomobil ve Kamyonet 18 B M – B – B1 – F 10 yıl C1 7500 kg’a kadar Kamyon ve Çekici 18 B M – B – B1 – F 5 yıl C1E 12000 kg’a kadar Kamyon ve Çekici 18 C1 M – B – BE – B1 -C1 – F 5 yıl C Kamyon ve Çekici 21 B M – B – B1 -C1 – F 5 yıl CE Römorklu Kamyon ve Çekici 21 C M – B – BE – B1 – C – C1 – C1E – F 5 yıl D1 Minibüs 21 B M – B – B1 – F 5 yıl D1E Römorklu Minibüs 21 D1 M – B – BE – B1 – D1 – F 5 yıl D Minibüs ve Otobüs 24 B M – B – BE – B1 – D1 – F 5 yıl DE Römorklu Minibüs ve Otobüs 24 D M – B – BE – B1 – D – D1 – D1E – F 5 yıl F Lastik Tekerlekli Traktör 18 – M 10 yıl G İş Makinası 18 – M 1

Bu sürücü belgelerinden farklı olarak K sınıfı sürücü aday belgesi ise; yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI NASIL ÖDENİR?

Ehliyet cezası ödemelerini vergi dairesine veya online olarak GİB(İnternet vergi dairesinden) motorlu taşıtlar bölümünde kredi kartıyla tek çekim ödeyebilirsiniz.

İnternet üzerinden online bağlanacağınız İnternet Vergi Dairesi web sayfası üzerinden motorlu taşıtlar bölümünden kredi kartı ile ödeme kısmına gelmeniz gerekir.

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