2020 yılının sonunda belirlenen ve 2021 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret birçok ödeme ve borçlanmayı da değiştirdi. Bunlardan birisi de annelere ödenen doğum yardımları. Peki, 2021'de doğum yardımı parası ne kadar?

2021 doğum parası, doğum yardımı ne kadar?

Asgari ücret 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira arttı, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte annelerin doğum paraları da yükseldi. Çalışan anneler iş göremezlik ödeneği alırken çalışmayanlar için de süt parası ve doğum yardımı var.

2021 doğum parası, doğum yardımı ne kadar?



Doğum parası için günlük en düşük 31.39 liradan 38.15 liraya, en yüksek ise 235.44 liradan 286.20 liraya yükseldi.

Doğum parası almak için hangi şartlar gerekir?



Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

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