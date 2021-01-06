2021'de 50 bin muhtarın maaşları ne kadar olacak?

2021 yılında 50 bin muhtarın maaşları ne kadar olacak?

Maaş katsayısındaki artış muhtar maaşlarını da arttırdı. Bu artıştan 50 bin 278 muhtar yararlanacak. İşte merak edilen maaş tutarları.....

Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir.

Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.Muhtar ödeneği, her ayın on beşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

Buna göre muhtar maaşları 14.750 * 0,16604 = 2.449 TL Bu tutardan binde 7,59 damga vergisi kesildiğinde = 19

Muhtarlara ödenecek net maaş ise 2.430 TL olacaktır.