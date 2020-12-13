2021 AGİ Ücretleri Belli Oldu mu? 2021 AGİ Kaç lira oldu

2021 yılında geçerli olarak asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte 2021 yılında geçerli olacak AGİ NEDİR?, 2021 YILI AGİ KAÇ LİRA OLDU?, En düşük Asgari Geçim İndirimi ile en yüksek AGİ kaç lira olarak belirlendi. Detaylar Haberde...

2021 AGİ Ücretleri Belli Oldu AGİ NEDİR?, 2021 YILI AGİ KAÇ LİRA OLDU?, En düşük Asgari Geçim İndirimi kaç lira olarak belirlendi. Detaylar Haberde... Merakla beklenilen asgari ücret rakamlarının açıklanmasına günler kaldı çok kısa bir süre içinde yeni 2021 yılında geçerli olacak rakamlar açıklanacak... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki bugünkü toplantıda; işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. AGİ NEDİR? Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek, vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Başka ifadeyle; devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi. ASGARİ ÜCRET Kaç Lira Olacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrası, 1 Ocak 2021'den itibaren yeni asgari ücretin brüt 3 bin lira, olacağı yönünde görüş bidiren sendikalar ile işveren yetkilisi arasında görüşmeler devam ediyor AGİ KAÇ LİRA OLDU 2021 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli olacak. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2020 yılında geçerli olan AGİ ücretleri şu şekildeydi ; AGİ BEKAR ÇALIŞAN Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak. AGİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82 Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92 Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03 Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17 AGİ EŞİ ÇALIŞANLAR Evli ve eşi çalışan: 220,68 Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79 Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89 Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26 Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09 Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17 Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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