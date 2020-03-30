2020 YKS Konuları ve soru dağılımları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS Konuları ve soru dağılımları MEB tarafından açıklanıyor, 2020 YKS Konuları MEB Tarafından Bugün Açıklanıyor! İşte 2020 YKS SINAV KONULARI Bakan Ziya Selçuk bu konuda yaptığı açıklamada 2020 YKS sınavında uzaktan eğitim EBA TV aracılığyla verilen derslerden YKS sınavında soru sorulmayacağını ve 2020 YKS sınavından 12.sınf 2.dönem konularına dair sorular sorulmayacağını açıkladı.

2020 YKS Konuları MEB Tarafından Bugün Açıklanıyor! İşte 2020 YKS SINAV KONULARI

2020 YKS Konuları ve soru dağılımları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS Konuları ve soru dağılımları MEB tarafından açıklanıyor, 2020 YKS Konuları MEB Tarafından Bugün Açıklanıyor! İşte 2020 YKS SINAV KONULARI Bakan Ziya Selçuk bu konuda yaptığı açıklamada 2020 YKS sınavında uzaktan eğitim EBA TV aracılığyla verilen derslerden YKS sınavında soru sorulmayacağını ve 2020 YKS sınavından 12.sınf 2.dönem konularına dair sorular sorulmayacağını açıkladı.

2020 Yılı YKS sınavı için adaylar tarafından merakla beklenen resmi olarak yapılması planlanan YKS konuları ve değişen konular sonrası YKS soru dağılımları için MEB tarafından açıklama bekleniyor. Koranavirüs salgını tedbirleri kapsamında okullara 30 Nisan 2020 tarihine kadar ara verildi. ve uzaktan eğitime geçilmişti. Okulların kapalı olması nedeniyle YKS sınavına girecek 12.sınıflar 2.dönem konularını yüz yüze eğitimle alamayacak olması nedeniyle öğrenciler ve velilerinin içini ferahlatan açıklama Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'tan Geldi Bakan Selçuk yaptığı açıklamada; 2020 YKS sınavında uzaktan eğitim EBA TV aracılığyla verilen derslerden YKS sınavında soru sorulmayacağını ve 2020 YKS sınavından 12.sınf 2.dönem konularına dair sorular sorulmayacağını açıkladı.

2020 YKS Konuları ve soru dağılımları ne zaman açıklanacak?

YKS sınavı konuları TYT-AYT sınavlarına göre dağılımı ve soru dağılımlarının MEB tarafından bu hafta içi açıklanması bekleniyor .MEB bu konuda açıklamayı hafta başında yapacağını duyurmuştu ve Bakan Ziya SELÇUK bu konuda canlı yayında açıklamada bulunarak YKS konuları ve soru dağılımlarının hafta içi açıklanacağını ifade etti.

MEB tarafından her an 2020 YKS Konuları ve soru dağılımları açıklanması bekleniyor Açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacaktır.

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