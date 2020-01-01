2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
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2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 80 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar

2020 Milli Piyango bileti sorgulama, 2020 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri, 2020 yılbaşı çekilişinde 80 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar 1-3-5-8-4-9-0. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı, merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 80 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar
01 Ocak 2020 Çarşamba 00:27

2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 80 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar

2020 Milli Piyango bileti sorgulama, 2020 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri,  2020 yılbaşı çekilişinde 80 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar 1-3-5-8-4-9-0. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı,  merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

Büyük ikramiye çıkan bilet belli oldu

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

Büyük ikramiye çıkan bilet belli oldu

8 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA

8 milyon liralık olan 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı

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80 milyonluk büyük ikramiye alıcısını bekliyor

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletler Hangi İllere çıktı #2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi
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