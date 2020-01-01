2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 80 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.

80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.

8 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA

8 milyon liralık olan 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.

1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR

Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı

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