2020 Milli Piyango bileti sorgulama, 2020 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri, 2020 yılbaşı çekilişinde 80 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar 1-3-5-8-4-9-0. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı, merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
2020 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde 80 Milyonluk Büyük İkramiye Çeyrek Bilete Çıktı | İşte Kazandıran Numaralar
2020 Milli Piyango bileti sorgulama, 2020 Milli Piyango sonuçları, tam liste, ikramiyeleri, 2020 yılbaşı çekilişinde 80 Milyonluk büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarken kazandıran sayılar 1-3-5-8-4-9-0. Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde Büyük ikramiye Hangi İllere çıktı, merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu.
80 milyonluk büyük ikramiye, "1-3-5-8-4-9-0" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezi İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa olarak açıklandı.
8 MİLYON KAZANDIRAN NUMARA
8 milyon liralık olan 2. büyük ikramiyeyi kazanan numara "9-9-7-6-2-1-6" oldu.
1 MİLYON KAZANDIRAN NUMARALAR
Çekiliş sonunda, 7635511, 4970823, 6437337, 4812895, 3323655, 2375580, 6728347, 4846075, 9383550 ve 3038866 numaralı biletlere 1 milyon lira ikramiye çıktı
BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
BİLETİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.
Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ
Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
İlgili Galeriler