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2020 KPSS Önlisans Ortaöğretim branş sıralama sorgula öğren

2020 KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim branş bazında sıralamalar güncellendi. Memur adayları branş bazında sıralamasının ais üzerinden öğrenebilir. Peki KPSS Önlisans - Ortaöğretim branş sıralaması nasıl öğrenilir? KPSS Branş bazında sıralama sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

2020 KPSS Önlisans Ortaöğretim branş sıralama sorgula öğren
19 Eylül 2020 Cumartesi 22:44

2020 KPSS Ön Lisans/Ortaöğretim: Branş Bazında Sıralamalar güncellendi. Milyonlarca öğrencinin girdiği 2021 KPSS Önlisans ve Ortaöğretim düzeyinde branş sıralamalarda güncelleme yaptı. Adaylar branş sıralamalarını haberimizden öğrenebilecekler. ÖSYM ais ortaöğretim branş sıralama sorgula öğren ile iglili merak edilenler haberimizde.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;



Branş Sıralaması Nasıl Öğrenilir?


Adaylar sıralamalarını,  Aday İşlemleri Merkezi (ais) üzerinden rahatlıkla öğrenebiliyorlar.  2020 Kamu Personel Seçme Sınavı branş bazında sıralamasını merak eden adaylar ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi (ais) üzerinden Sınav başvurularım içerisine girerek 2020 KPSS Önlisans- Ortaöğretim sekmesine tıklayarak Branş sıralamalarını görebilirler.

KPSS Branş Sıralamanızı öğrenmek için TIKLAYINIZ

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Etiketler; #kpss #branş sıralama #2020 #2021
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