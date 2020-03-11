2020 fitre miktarı belli oldu

2020 fitre miktarı belli oldu

2020 Senesi için asgari fitre miktarını 27 lira olarak açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu aracılığı ile kararın ardından yapılan açıklamada şu ifadelere kullanıldı

"Yapılan değerlendirmeler onrasında Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse bütününe yakın yakın bir kesimi tarafından uzatılıyor olması dikkate edilerek , mevcut sosyo-ekonomik hayat koşulları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınarak 2020 sene Ramazan ayının girdiği anda 2021 senesinde Ramazan ayının başlangıcına kadar olan zamanda 27.00 TL olarak belirlenmesine kanaat getirdi.

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