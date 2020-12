2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 son günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan son olaylar

ABD'nin New York kentinde The Beatles müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın 40. ölüm yıl dönümü dolayısla etkinlik düzenlendi. John Lennon hayranları, Central Park'ta yer alan John Lennon Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde anıta çiçek bıraktı, The Beatles şarkıları söyledi.