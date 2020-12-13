2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 son günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan son olaylar

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yılın dört mevsimi farklı güzelliklere sahne olan Hazar Gölü, sonbaharda mavi, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı eşsiz doğası ile fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan göl, etrafını çevreleyen dağları ve kıyı şeridindeki yeşili ile oluşturduğu eşsiz doğası, plajları, kamp alanları, restoranları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turları gibi sosyal aktivite imkanları ile her mevsim ziyaretçilerden ilgi görüyor