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2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 on günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan on olaylar

2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...

2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 on günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan on olaylar
13 Aralık 2020 Pazar 00:36


Kaynak: Kamu Saati Özel
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