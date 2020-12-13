2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 on günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan on olaylar

Unutkanlık egzerizleri, Unutkanlıktan kurtulmak için neler yapılmalı Hemen hemen herkes unutkanlıkla ilgili günlük hayatta sorunlar yaşamıştır. Bazen bulunamayan eşya bazen unutulan sözler... Peki, "Unutkanlık ne anlama gelir? Neden her şeyi bu kadar unutuyorum" diye sorguladınız mı? Unutkanlığın nedenleri nedir? İşte unutkanlığın sebepleri...