2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte 2020 on günlerine damga vuran olaylar Türkiye ve dünyada yaşanan on olaylar

2020 Aralık ayında neler yaşandı? İşte eğlenceden spora, siyasetten sanata kadar haftaya damga vuran olaylar ve fotoğrafları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkentin ünlü Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda önceki gün saat 21.00'de itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına İstanbul Eminönü Galata Köprüsü ve çevresinde genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.
Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak anne ve babası Bilal Aydo (sağda) ile Rahme kampına sığınan üç kardeş, gündüz babalarıyla karton topluyor, geceleri ise uyuyabilmek için onları yakıyor.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde 3 girişimci tarafından bulunup işletmeye alınan ve 30 ila 50 milyon ton arasında olduğu tahmin edilen büyük tuz rezervi, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletindeki Medan kentinde yaşanan sel felaketinden 5 bin 965 kişinin etkilendiği bildirildi. Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, Medan kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle Pantai Bokek nehrinin taşması sonucu su baskınları yaşandı. En az 6 kişinin hayatını kaybettiği selde birçok insanın da evi zarar gördü.
Endonezya'nın Bogor kentinde yaşayan 39 yaşındaki Fredi Lugina Priadi, terziliği seçerek kediler için atölyesinde süper kahraman kostümünden hemşire üniformasına kadar özel kıyafetler dikmeye başladı.
Gece avlandığı için görülmesi çok zor olan nesli tehlike altındaki "Kafkas vaşağı" Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı arazide dolaşırken görüntülendi.
Bangladeş'in Gaibandha şehrinin Gobindaganj beldesinde evlerini konfeksiyon atölyesine dönüştüren aileler kıyafet üretimi yapıyor. Evlerinde özellikle kışlık kıyafet üretimi yapan yüzlerce aileye mensup kadın ve erkek, dışarıdan işçi almayarak bu geleneklerini sürdürüyor. Evlerine kurdukları atölyelerde, yünlerin kalite kontrolünü, işlenmesini ve kıyafete dönüştürülmesini aile fertleri gerçekleştiriyor.
Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini talep ediyor. Başkent Paris'te toplanan yüzlerce eylemci, tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıdı. Bazı yerlerde polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı.
ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesinde toplanan göstericiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina sürecine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Eski Uruguay Devlet Başkanı Tabare Vazquez, 80 yaşında akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Tabare Vazquez'in devlet başkanlığını sürdürdüğü dönemde, Ağustos 2019'da akciğer kanseri olduğu açıklanmıştı. Uruguaylılar Vazquez'in cenazesini taşıyan araca mezarlığa kadar eşlik etti.
Konya'daki Anamas Dağları'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, eteklerinde bahardan kalma günler yaşanıyor.
Konya'daki Anamas Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağarken, eteklerinde sonbahardan kalma günler yaşanıyor. Gölün etrafında sahil yürüyüşü yapan vatandaşlar, bir yandan kar manzarası izlerken, diğer yandan martılara ekmek atarak güneşli havanın tadını çıkarıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa'da sessizlik hakim oldu. Fotoğrafta Kozahan görülüyor.
Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Noel hazırlıkları sürüyor. Ülkenin başkenti Bogota'nın doğusundaki Monserrate Tepesi ve burada bulunan binalar da hazırlıklar çerçevesinde aydınlatıldı.
Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısı karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tasarının 24. maddesinin yeniden yazılacağı açıklansa da bunun geri çekilmesini talep ediyor. Başkent Paris'te toplanan yüzlerce eylemci, tasarı ve polis şiddeti karşıtı pankartlar taşıdı. Bazı yerlerde polis ile sokaklara dağılan protestocular arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Eylemciler, birçok araç ve çöp bidonu ateşe verdi, bir mağazayı yağmaladı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray ile Büyükçekmece Basketbol, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da gün batımında oluşan kızıllığın kent üzerine yansıması ile güzel görüntü oluştu.
ABD'nin New York kentinde akşam saatlerinde yağan yağmur Grand Central Plaza çevresinde bulunan bir aracın içerisinden görüntülendi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı. Kent kırsalında yaralı bulunan felçli tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Merkezde bir hayvansever tarafından geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.
Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak anne ve babasıyla Rahme kampına sığınan üç kardeş, gündüz babalarıyla karton topluyor, geceleri ise uyuyabilmek için onları yakıyor.
Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Kente çöken sis yüksek tepelerden drone ile görüntülendi.
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar ile sahillerde sessizlik hakim oldu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde başta Atatürk Meydanı olmak üzere, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı, İçmeler Plajı, sahiller ve sokaklar boş kaldı.
Düzce'de yoğun sis günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından, Ortaköy ve çevresinin boş kaldığı görüldü.
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla Gaziantep'te sessizlik hakim oldu.Kentin tarihi ve turistik Bey Mahallesinde de kimsenin olmadığı görüldü.
Şili'de geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler, ülkede belirli aralıklarla şiddetlenerek devam ediyor. Başkent Santiago'da düzenlenen protestoda göstericiler, Devlet Başkanı Sebastian Pinera'nın istifası ve geçen yıldan bu yana devam eden gösterilerde tutuklananların serbest bırakılmasını istedi. Çıkan olaylarda yaralan göstericiler de oldu.
Kars'ta soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkardı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hindistan'da 2019'da anayasa değişikliğiyle özel yönetim statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'de, 8 aşamada yapılacak seçimin, 19 Aralık'a kadar sürecek Bölge Kalkınma Konseyi seçiminin üçüncü turunda, Ganderbal bölgesindeki vatandaşlar oy kullanmak üzere sırada bekledi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yöre sakinlerinin yaşamını zorlaştırırken, doğal güzellikleri de beraberinde getirdi.
İstanbul'da sis, Levent ve çevresinde etkili oldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Türk Telekom Stadı’nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktrükoğlu (18), attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
Dünya üzerinde Ekvador, Kosta Rika ve Peru'dan daha fazla sinek kuşu türüne sahip olan Kolombiya, 360 sinek kuşu türünden, 165'ine ev sahipliği yapıyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yılın dört mevsimi farklı güzelliklere sahne olan Hazar Gölü, sonbaharda mavi, yeşil ve sarının bütün tonlarının harmanlandığı eşsiz doğası ile fotoğrafçılar ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan göl, etrafını çevreleyen dağları ve kıyı şeridindeki yeşili ile oluşturduğu eşsiz doğası, plajları, kamp alanları, restoranları, su etkinlikleri, olta balıkçılığı ve tekne turları gibi sosyal aktivite imkanları ile her mevsim ziyaretçilerden ilgi görüyor
Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Dinamo Moskova takımı oyuncusu Nataliya Goncharova (8) sayı aradı.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Olimpik Cimnastik Salonu'ndaki büyük erkekler eleme müsabakalarıyla devam ediyor. Macar sporcu Krisztofer Meszaros, yer aletinde performans sergiledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Tayland'da anayasal reform ve Başbakan Prayut Çan-oça'nın istifası için bir süredir kitlesel gösteriler düzenleyen muhalif gruplar, monarşiyi eleştirmeyi yasaklayan 112 sayılı Krala İhanet Yasası'nın iptal edilmesi için sokağa döküldü. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bugün başkent Bangkok'taki BM temsilciliğinin önünde toplanan muhalif gruplar, hükümet karşıtı sloganlar atarak 112 sayılı yasanın kaldırılması talebinde bulundu.
Ankara'da kış mevsimine rağmen sonbaharı andıran görüntüler devam ediyor. Çankaya ilçesinde bulunan Botanik parkı, sonbaharın renkleriyle farklı bir güzelliğe büründü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeşil renkli küre şeklinde "koronavirüs kostümü" giyerek sokaklarda gezen belediye personeli, vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kuralını hatırlattı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı çalışma kapsamında bir personel, vatandaşların bilgilendirilmesi için koronavirüs kostümü ile şehrin en işlek cadde ve sokaklarında maske, mesafe, temizlik uyarısında bulundu. Kimi zaman bankamatikte sıra bekleyen vatandaşların arasına giren, kimi zaman ise bankta oturan yaşlıların yanına giden "koronavirüs", bazen de grup halinde yürüyenlere sessizce yaklaşarak uyardı.
Ankara'da sabah saatlerinde etkili olan sis, yüksek kesimlerde öğle saatlerine kadar etkisini sürdürdü
Van'ın Başkale ilçesinde çobanlar, yaylada bulunan koyunlarını kent merkezine getirirken aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın soğumasıyla, besiciler, sürülerini yüksek kesimlerden kent merkezine getirmeye devam ediyor. Başkale'deki yaylalarda, 15 gün önce sürüleriyle yola çıkan 3 çoban, 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipiye yakalandı.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi. Tören öncesinde askeri birlikler alana alındı.
Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, sonbahardan kalan farklı renk tonları arasında sürücülere tabiatın büyüleyici güzelliyle yolculuk etme fırsatı sunuyor. Dik rampaların yanı sıra keskin virajları bulunan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca kesiminde doğanın sunduğu eşsiz güzellik drone ile görüntülendi.
Ukrayna genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle vaka sayısı 832 bin 758'i ve ölü sayısı 13 bin 928'i aştı. Başkent Kiev'deki Khreschatyk Caddesi'nde de vatandaşların maske takmaya devam ettiği görüldü.
Kolombiya'da iki şubesi olan "Toro McCoy" ismindeki restoran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni normalleşme sürecinde müşterilerin ilgisini çekebilmek için menüsündeki hamburgerleri 24k yenilebilir altın yaprakları ile süsleyerek servis ediyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un taklitçisi Howard X, Ekim ayında Hong Kong polisi tarafından ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı tutuklanıp salındığı için her altı haftada bir karakola gidiyor. Howard, karakola gitmeden önce kendisini saç tıraşı ve makyajla Kim Jong-un'a benzetiyor. Howard, karakola giderken yanında roket balonu da götürdü.
Bulgaristan’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başından bu yana vaka sayısı 168 bini, ölenlerin sayısı ise 3 bini geçerken salgınla mücadele kapsamında ülkede tüm restoranlar, bar ve kafeler ile alışveriş merkezleri 21 Aralık'a kadar kapatıldı. Başkent Sofya'da da boş restoranlar görülüyor.
Tekirdağ'da gün doğumu, martılar ve açıkta bekleyen gemilerle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Kolombiya'nın Bogota kentinde bulunan Buen Pastor Kadınlar Hapishanesi yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde mahkumlara tıbbi yardımlarda bulunuyor. Noel öncesi hapishaneye gelen sağlık ekipleri tarafından kadın mahkumlara, virüsün yayılmasını önlemek ve diğer çeşitli hastalıklarla mücadele adına tıbbi müdahaleler ve güvenlik protokolleri uygulandı.
ABD'nin New York kentinin Batı Yakası’ndaki Hudson Yards bölgesinde, İngiliz tasarımcı Thomas Heatherwick tarafından tasarlanan, bal peteği formunda, birbiriyle bağlantılı bir dizi merdivenden oluşan devasa yapı "The Vessel", Noel kapsamında ışıklandırılarak güzel görüntü oluşturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu 6. hafta maçında Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach takımları, Madrid’de karşı karşıya geldi. Karşılaşmada, Real Madrid takımının futbolcusu Rodyrgo da forma giydi.
İstanbul'da, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda saat 21.00'dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Sultanahmet Camisi ve çevresinin boş olduğu, vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.
FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Limoges ile karşılaştı. Bir pozisyonda Türk Telekom oyuncusu Kamar Baldwin (sağda) rakibi ile mücadele etti
ABD'nin New York kentinde mevsimin ilk karı yağdı.
PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.
Yemen'de iç savaş ve ekonomik krizden etkilenen 1500 çift, bir hayır kurumu tarafından düzenlenen törenle dünya evine girdi. Yemenli damatlar, geleneksel kıyafetler giyerek ve ellerinde kılıç taşıyarak başkent Sana'daki toplu düğün töreninde yerlerini aldı.
Malezya'da Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları bugün 959 artarak toplam 76 bin 265'e yükselirken son 24 saatte 5 Kovid-19 vakası yaşamını yitirdi ve ölenlerin sayısı 393'e ulaştı. Üçüncü dalganın yaşandığı Malezya'nın Selangor eyaletinde ise sağlık çalışanları için Kovid-19 testi gerçekleştirildi.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkisinde her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı.
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü. Polis yetkilileri, Pulwama bölgesinde direnişçilerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını bildirdi. Çatışmada 3 direnişçinin öldüğünü ve bir sivilin yaralandığını belirten yetkililer, bölgede operasyonun devam ettiğini açıkladı.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çankaya Üniversitesi ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaştı. Bir pozisyonda Fenerbahçe Öznur Kablo oyuncusu Kiah Stokes (41), rakip takım oyuncusu Bahar Öztürk (22) ile mücadele etti.
Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla başkent Bakü'de yarın düzenlenecek askeri geçit törenini sabırsızlıkla bekliyor. Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek tören için Bakü adeta süslendi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek tören için provalar yapılıyor. Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA'lar da törende sergilenecek.
Kayseri'nin Hacılar ilçesi Hürmetçi Mahallesi'nde mandacılıkla geçimini sağlayan Bekir Erdem'in gebe mandası seyrek rastlanan ikiz doğum gerçekleştirdi.
"Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Erzurum'un Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz sınırındaki ilçesi Uzundere, ışıklandırma, çevre düzenlemesi ve restoranlar yapılan Tortum Şelalesi, doğa harikası Yedigöller'deki bungalov evler ile Tortum Gölü kenarına inşa edilen seyir terası gibi turizm yatırımlarıyla yılın her günü turistleri cezbediyor
AA ekibi, Rusya'daki bir devlet polikliniğinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan toplu aşılama sürecini Moskova’nın 68 Nolu Şehir Polikliniğinde görüntüledi. Gerekli kontrollerin yapılması ardından vatandaşlar, toplu aşılamaya gönüllülük esasında katıldıklarına dair form doldurarak, aşı oluyor. Kovid-19’a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) aşı adayının vatandaşlara enjekte edilmesi süreci başkent Moskova'daki 70 klinikte geçen hafta başladı.
Tasavvufta Mevlevi yolunun öncüsü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin izinden giden, Mevleviliğin en dikkati çeken sembollerinden semazenlerin ritüelleri ve giyinme adapları izleyenlerde ilgi uyandırıyor. Semazenlerin yaşayışlarındaki üslup, kıyafet adabı ve Allah'ı zikirleri (sema ayini) ayrı ayrı güzelliklerle görsel bir şölen sunuyor. Mevlana'nın dünyaca bilinen "gel" çağrısı, Mevlevilik ve onu yaşatan semazenlerin de en büyük düsturu olarak devam ediyor.
Konya'nın Karatay ilçesinde, köpeklerin barınması için hayvanseverler tarafından yapılan kulübenin yakılması sonucu, içerisinde bulunan 10 yavru köpekten 9'u telef oldu. Hayvansever kadın, yanmaktan kurtulan son yavru köpek ile annesini koruma altına aldı.
ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, son 24 saatte 842 kişinin hayatını kaybetmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 178 bin 159'a, 51 bin 88 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 674 bin 999'a yükseldi. Rio de Janeiro kentinin Barra da Tijuca bölgesindeki bir alışveriş merkezinde, yeni yıl kutlamalarının sembolü 'Noel Baba' kostümlü görevli de koronavirüs önlemlerine uyarak cam bölmenin ardından ziyaretçileriyle konuştu.
Endonezya halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde dördüncü eş zamanlı yerel seçimler için oy kullanmaya başladı. Ülke genelinde, 9 eyalet valisi, 37 belediye ve 224 ilçe başkanlığı için bölgelerde kurulan 298 bin 939 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor.
Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 288 bin 878 vaka ve 43 bin 140 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Artan vakalara rağmen Sao Paulo'da günlük yaşamın devam ettiği görüldü. Renkli şemsiyeler satan bir sokak satıcısı dikkat çekti.
ABD'nin New York kentinde The Beatles müzik grubunun üyelerinden John Lennon'ın 40. ölüm yıl dönümü dolayısla etkinlik düzenlendi. John Lennon hayranları, Central Park'ta yer alan John Lennon Anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde anıta çiçek bıraktı, The Beatles şarkıları söyledi.
Tunus'ta sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ağırlaştırdığı çalışma koşullarını protesto etmek için başkentteki sağlık bakanlığından başbakanlık ve diğer hükümet binalarının bulunduğu Kasaba Meydanı'na yürüdü.
İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Floransa Işık Festivali kapsamında kentteki Ponte Vecchio köprüsüne yansıtılan görseller güzel görüntü oluşturdu.
Anadolu Efes, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaştı. Anadolu Efesli basketbolcu DeShane Davis Larkin (solda), bir pozisyonda ASVEL oyuncusu Amine Noua (sağda) ile mücadele etti.
İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezindeki Venedik Meydanı'na yerleştirilen büyük Noel ağacının ışıkları düzenlenen törenle açıldı. Roma Belediyesi tarafından meydana yerleştirilen ve 100 bin led lamba ile donatılan 23 metre yüksekliğindeki ağacın yanı sıra kentin en işlek caddelerinden Via del Corso'daki ışıkların açılışı da yapıldı. Yağışlı havaya rağmen çok sayıda Romalı, töreni izlemek için Venedik Meydanı'na gelerek dev Noel ağacıyla fotoğraf çektirdi.
İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında saat 21:00'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Kars Tren Garı'ından Gürcistan'ın Ahılkelek kentine uğurlandı.
İzmir'de öğlen saatlerinde başlayan ve kısa süre etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler oluştu
Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları eteklerindeki meyve bahçeleri, sonbahar renkleriyle kartpostallık manzaralar sunuyor. Erik, şeftali, nar, üzüm ve incir gibi sayısız meyvelerden oluşan bahçelerde sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün.
Endonezya'da 9 Arakık'ta yapılacak olan yerel seçim için hazırlıklar devam ediyor. Güney Sumatra'nın Ogan Ilir bölgesindeki nehir kenarında yer alan köylere, seçim sandıkları ve oy pusulaları, kayıklarla taşındı.
Antalya'da park ve bahçelerdeki ağaçlarda renk cümbüşü yaşanıyor. Kent merkezindeki Atatürk Parkı ile Cam Piramit yanındaki ağaçlar, yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarına büründü. Parkta yer alan ördekler renkleriyle dikkati çekti.
Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejiminin ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle yerlerinden edilerek Reyyan kampına sığınan aileler, çadırlarını çocukların eğitimlerine devam edebilmesi için günün belirli saatlerinde okula çeviriyor. İdlib’in Kefer Aruk köyündeki Reyyan kampı sakinleri, çocukların eğitimden mahrum kalmaması için, çadırlarını hafta içi 4 saat boyunca öğrencilere veriyor.
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 vakalarının arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor. Kovid-19 Yoğun Bakımı hemşiresi Hidayet Aykut (fotoğrafta) 5 yıllık hemşire olduğunu, mart ayından bu yana meslek yaşantısının en zor ve yoğun dönemini yaşadığını anlattı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat tablosu (sağda) bağışladı.
Kolombiya'da halk, 1854 yılından bu yana kutlanan "Mum Günü" (Dia de las Velitas) etkinlikleri kapsamında ellerinde mumlarla sokaklara çıktı. Ülkede Noel kutlamalarının başlangıcı sayılan gecede, sokaklar ışıklandırılırken birçok şehirde olduğu gibi başkent Bogota sakinleri de taşıdıkları mumlarla sokakları aydınlattı.
Zeytinburnu'nda bir tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Polonya'nın Krakow kentinde, "Alice Harikalar Diyarında" ışık gösterisi düzenlendi. Sergiye yoğun ilgi gösteren ziyaretçilerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske taktığı görüldü.
Öğretileri ile tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 747'nci yılında törenlerle anılıyor. Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma törenlerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyeleri, Konya'da Sema Ayin-i Şerifi icra etti.
Irak'ın Süleymaniye kentinde maaş ödemelerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle başlayan gösterilerde, protestocular, Seyitsadık ilçesindeki bazı siyasi parti binaları ve resmi daireleri ateşe verdi.
New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan ilkokullar yeniden açıldı. Öğrenciler, maske takıp ve sosyal mesafe kuralına uyarak ders başı yaptı.
Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerlerden biri olan Van'ın Erciş ilçesinde, güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan kartpostallık görüntüler görenleri hayran bırakıyor. Kentte güneşin batışı sırasındaki kızıllığın Van Gölü'ne yansımasıyla ortaya çıkan eşsiz güzellikler doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bazı doğaseverler de kanolarıyla göle açılıp eşsiz görüntüler eşliğinde kahve içti.
Kars'ta etkili olan soğuk havanın ardından gece saatlerinde kar yağışının aralıklarla devam etmesiyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kırağıyla kaplanan bitkiler ve karla kaplanan araziler de güzel manzaralar oluşturdu.
Yeteneğiyle tüm engelleri aşarak, dünyada bir fenomen haline gelen ve kısa sürede Türkiye'nin dünyada tanınan yüzleri arasına giren Bilal Göregen, müziğe nasıl başladığını, darbuka sevdasını ve dünyaya açılma sürecini AA muhabirine anlattı.
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