2019 Yılında yaşanan önemli olaylar

2019’da dünyada neler oldu, Türkiye’de neler yaşandı? Türkiye'de 2019 çok önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçti, 2019’a damga vuran, tüm dünya ajanslarının son dakika olarak duyurduğu olayları tüm detaylarıyla sizler için derledik.
31 MART SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI
YSK'nin, 31 Mart mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı. Siyasi partilerin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.
Plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak itibarıyla tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.
1 Ocak
BREZİLYA’DA BAŞKAN BOLSONARO
Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.
OZAN VE MERİH UEFA LİSTESİNDE
18 yaşındaki Ozan Kabak ile 20 yaşındaki Merih Demiral, UEFA'nın 2019'da takip edilmesi gereken genç oyuncular listesine girdi.
19 Ocak
MEKSİKA’DA PETROL PATLAMASI: 114 ÖLÜ
- Meksika'nın Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.
21 Ocak
SALA’YI TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde düştü. İki gün önce Nantes’tan Cardiff City'ye 15 milyon sterlin karşılığında transfer edilen oyuncunun cesedi 8 Şubat’ta bulundu.
23 Ocak
GUAİDO KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ
- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
25 Ocak
CHP-İYİ İTTİFAK YAPTI
-CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapması kararlaştırıldı.
MORO MÜSLÜMANLARI ÖZERKLİĞE KAVUŞTU
- Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.
1 Şubat
ASYA KUPASI KATAR’IN
Asya Kupası finalinde Katar, Japonya’yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
4 Şubat
AB, GUAİDO’YU TANIDI
- Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.
6 Şubat
KARTAL’DA BİNA ÇÖKTÜ
İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi öldü, 14 kişi yaralı kurtarıldı.
7 Şubat
BM: KAŞIKÇI CİNAYETİNİ SUUDİ YETKİLİLER PLANLADI
- Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını kaydetti.
15 Şubat
TARİHÇİ KEMAL KARPAT’I KAYBETTİK
Ünlü tarihçi, Osmanlı tarihi uzmanı ve akademisyen Kemal Karpat, ABD’de vefat etti.
17 Şubat
TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE’NİN
Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.
22 Şubat
NİSANUR’DAN ESKİRİMDE BÜYÜK BAŞARI
Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.
26 Şubat
HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞIN EŞİĞİNDE
- Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ettiği ve bomba bıraktığı bildirildi.
27 Şubat
HAVA SAHALARI KAPATILDI
- Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.
28 Şubat
TFF’DE DEMİRÖREN GİTTİ – MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GÜNEŞ GEÇTİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Milli takımda Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.
TRUMP-JONG-UN VİETNAM’DA BULUŞTU
- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadı.
10 Mart
ETİYOPYA’DA BOEİNG DÜŞTÜ: 157 ÖLÜ
- Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Olay sonrası kazaya uğrayan Boeing 737 Max 8 modeli tartışmaların odağına yerleşti.
12 Mart
HALKALI-GEBZE ARASI BİRLEŞTİ
Marmaray, Halkalı-Gebze arasında sefer yapmaya başladı.
13 Mart
BERİL DEDEOĞLU’NU KAYBETTİK
Akademisyen, yazar ve Avrupa Birliği eski bakanı Beril Dedeoğlu 58 yaşında Ankara’da vefat etti.
15 Mart
YENİ ZELANDA’DA MÜSLÜMANLARA SALDIRI
- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Terörist Brenton Tarrant'ın saldırı sırasında Türkiye’yi hedef alan bir çok mesaj verdiği ortaya çıktı.
17 Mart
FİLEDE KUPA FENERBAHÇE’NİN
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı.
18 Mart
SİNCAN’DA 13 BİN GÖZALTI
- Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
25 Mart
TRUMP’TAN TEPKİ ÇEKEN GOLAN KARARI
ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.
TERÖRİST RIZA ALTUN’A OPERASYON
27 Mart
MİT ve TSK'nin düzenlediği ortak operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.
31 Mart
TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI
Türkiye, yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde 43 milyon 651 bin 815 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla seçimi önde tamamladı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı. Millet İttifakı adaylarından Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da az farkla kazanırken, AK Parti ve MHP sonuçlara itiraz etti. Mansur Yavaş ise Ankara’nın yeni belediye başkanı oldu.
4 Nisan
İDLİB’DE PAZAR YERİNE SALDIRI
- Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde pazar yerine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.
7 Nisan
SÜMEYYE’DEN BÜYÜK BAŞARI
Paralimpik mlli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Serisi’nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.
11 Nisan
SUDAN’DA ORDU YÖNETİME EL KOYDU
- Sudan'da ordu yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözaltına alınırken, Savunma Bakanı Avad bin Avf liderliğindeki Askeri Geçiş Konseyi 2 yıllık bir geçiş dönemi için idareyi ele aldı.
ASSANGE GÖZALTINA ALINDI
- Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alındı.
CAN BARTU VEFAT ETTİ
Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.
14 Nisan
MİNDERDE 6 ALTIN
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı
21 Nisan
SRİ LANKA’DA TERÖR SALDIRISI: 253 ÖLÜ
- Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda üçü Türk 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.
UKRAYNA’DA BAŞKAN ZELENSKİY
- Ukrayna'da, devlet başkanlığı seçimini ikinci turda yüzde 73,22 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.
KILIÇDAROĞLU’NA YUMRUKLU SALDIRI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.
TÜRKİYE TURU’NU GROSSSCHARTNER KAZANDI
55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.
29 Nisan
ÇEK FUTBOLCU SURAL TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ
Alanyaspor’un Çek oyuncusu Josef Sural trafik kazasında hayatını kaybetti.
30 Nisan
VENEZUELA’DA BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ
- Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki bir grup asker darbe girişi başlatmaya çalıştı. Guaido ve askerler, halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti devirmek üzere sokağa çıkmaya çağırdı. Girişim başarısızlıkla sonuçlandı.
3 Mayıs
CAMLICA CAMİİ RESMEN AÇILDI
63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi 'Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yapıldı.
4 Mayıs
GAZZE’DE 25 ŞEHİT
- İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze’ye hava saldırısı başlattı. Saldırılarda aralarında bir kız bebeğin olduğu 25 Filistinli şehit oldu.
FİLEDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE
Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, ligde 5. şampiyonluğuna ulaştı.
5 Mayıs
KADİR MISIROĞLU VEFAT ETTİ
Hukukçu, tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu İstanbul’da vefat etti.
ABD’DE ÇİN’E VERGİ YAPTIRIMI
- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.
FİLEDE KADINLARDA ŞAMPİYON VAKIFBANK
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 üstünlük sağlayan VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti.
6 Mayıs
İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENİYOR
YSK, 6 Mayıs'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.
13 Mayıs
ÇİN’DEN ABD’YE VERGİ MİSİLLEMESİ
- Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesini yüzde 5 ila 25 artırdığını bildirdi.
15 Mayıs
TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY’IN
Galatasaray, final maçında Akhisar’ı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürdü.
19 Mayıs
ŞAMPİYON GALATASARAY
Galatasaray bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Akhisar, Bursaspor ve Erzurumspor ligden düştü.
EFES, EUROLEAGUE İKİNCİSİ
Anadolu Efes, Euroleague Final Four final maçında CSKA Moskova’ya yenilerek ikinci oldu.
İREM YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU
İrem Yaman tekvandoda Dünya Şampiyonu olarak bunu iki kez üst üste başaran ilk sporcumuz oldu.
20 Mayıs
GOOGLE’DAN HUAWEİ HAMLESİ
- Google, Çinli teknoloji devi Huawei'in ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı.
21 Mayıs
MİLLİ PİYADE TÜFEKLERİ TESLİM EDİLDİ
Türk savunma sanayisinde piyade silahı üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine 40 bin yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatını gerçekleştirdi.
26 Mayıs
JİMNASTİK’TE BÜYÜK ZAFER
Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.
27 Mayıs
PENÇE HAREKATI BAŞLADI
Milli Savunma Bakanlığınca 27 Mayıs'ta, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı.
29 Mayıs
AVRUPA LİGİ, CHELSEA’NİN
Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi’ni kazandı.
1 Haziran
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR
Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonluğuna seçildi.
DEVLER LİGİ LİVERPOOL’UN
Liverpool, Tottenham’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.
5 Haziran
INFANTİNO FIFA BAŞKANI SEÇİLDİ
Gianni Infantino yeniden FIFA başkanı oldu.
7 Haziran
THERESA MAY İSTİFA ETTİ
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Partinin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi. May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra Brexit sürecinin kurbanı ikinci başbakan oldu.
9 Haziran
NADAL’DAN REKOR ZAFER
Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-1 yenen İspanyol Rafael Nadal bu kupayı 12. kez müzesine götürerek rekor kırdı.
12 Haziran
HONG KONG’DA OLAYLAR BAŞLADI
- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 79 kişi yaralandı. Yıl boyunca devam eden protestolar bu olayla başladı. Olayların arkasında ABD’nin olduğu iddia edildi.
13 Haziran
NBA’DE ŞAMPİYON TORONTO
NBA finalinde Golden State Warriors’u 4-2 ile geçen Toronto Raptors ilk şampiyonluğunu kazandı.
17 Haziran
MUHAMMED MURSİ VEFAT ETTİ
- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Tüm sağlık sorunlarına rağmen ilaç almasına bile müsaade edilmeyen Mursi’nin ölümüne tüm dünya tepkisiz kaldı.
20 Haziran
DARBECİ KOMUTANLARA 141’ER MÜEBBET
FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili 224 sanığın Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.
21 Haziran
YAVUZ YOLA ÇIKTI
Fatih'in ardından Yavuz sondaj gemisi de Doğu Akdeniz’de çalışma yapmak üzere yola çıktı.
POTADA ŞAMPİYON ANADOLU EFES
Anadolu Efes, Basketbol Ligi play-off finalinde Fenerbahçe’ye 4-3 üstünlük sağlayarak 14. şampiyonluğuna ulaştı.
İMAMOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ
23 Haziran
Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.
27 Haziran
CEMİL USTA’YA VEFA
TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.
29 Haziran
GÖKBEY, TESTLERİ GEÇTİ
Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanarak üretilen ikinci prototip helikopter ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.
30 Haziran
TRUMP VE JONG-UN TEKRAR BULUŞTU
- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu.
HAFTER SİVİLLERİ VURDU
- Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 6'sı çocuk 53 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.
GAZİ KOŞUSU THE LAST ROMENCE’İN
93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.
4 Temmuz
İNGİLTERE, İRAN TANKERİNİ ALIKOYDU
- İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoydu.
5 Temmuz
MERİH, JUVENTUS’TA
İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
7 Temmuz
ALİ GÜRBÜZ 3. KEZ BAŞPEHLİVAN
Ali Gürbüz, Orhan Okulu’yu yenerek Kırkpınar’da üçüncü kez başpehlivan oldu.
12 Temmuz
S-400’LER GELDİ
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı'na intikali başladı.
ŞEVKET EYGİ’Yİ KAYBETTİK
Gazeteci, yazar, Mehmed Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.
15 Temmuz
HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı.
16 Temmuz
YENİ BEDELLİLER ASKERDE
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları alınmaya başlandı.
17 Temmuz
ERBİL’DE TÜRK DİPLOMATLARA SALDIRI
- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ile bir Irak vatandaşı öldü. Saldırıyı düzenleyen terörist 3 gün sonra yakalandı.
ABD’DEN S-400 YAPTIRIMI
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.
19 Temmuz
İRAN, İNGİLİZ GEMİSİNE EL KOYDU
- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankerini alıkoydu.
HAKAN ATİLLA SERBEST BIRAKILDI
- ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.
AFRİKA KUPASI CEZAYİR’iN
Cezayir, Senegal’i 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon oldu.
22 Temmuz
ESED SİVİLLERİ VURUYOR
- Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü.
23 Temmuz
İNGİLTERE’DE BAŞBAKAN BORİS JOHNSON
İngiltere eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu. Johnson, Brexit sürecini kararlı bir şekilde uygulayacağını açıkladı.
1 Ağustos
EMİN IŞIK’I KAYBETTİK
Hocaların hocası olarak anılan ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık 83 yaşında vefat etti.
3 Ağustos
SALDA GÖLÜ KORUMAYA ALINDI
Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma alanı ilan edildi.
5 Ağustos
HİNDİSTAN’DAN MÜSLÜMANLARA OPERASYON
- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak iki birlik toprağına ayırdı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Müslümanların yaşadığı Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.
TARİHİN EN SICAK AYI YAŞANDI
- Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019'un dünyada kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu bildirdi.
7 Ağustos
TFF SÜPER KUPA GALATASARAY’IN
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü
14 Ağustos
UEFA SÜPER KUPADA ŞAMPİYON LİVERPOOL
İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa finalini Chelsea’yi penaltılarla geçen Liverpool kazandı.
18 Ağustos
YANGINLAR CİĞERLERİMİZİ YAKTI
İzmir'de başlayan orman yangını, saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarın etkisiyle üç ilçenin ormanlık alanına yayıldı. Günlerce söndürülemeyen yangın yaz boyunca başta Ege kıyıları olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınların en büyüğü oldu.
EMİNE BULUT ÖLDÜRÜLDÜ
Emine Bulut, Kırıkkale'de eşi Fedai Baran’ın bıçak darbeleriyle “Anne Ne Olur Ölme” diyen kızının gözleri önünde öldürüldü.
19 Ağustos
3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.
HALUK DURSUN VEFAT ETTİ
Çalışmalarıyla herkesin taktirini toplayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk tarih profesörü olan Dursun, kültür ve sanat alanına damga vuran birçok projeye imza attı.
21 Ağustos
GÖÇMEN GEMİSİNE 19 GÜN SONRA İZİN ÇIKTI
- AB üyesi 5 ülke, 19 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenleri almayı kabul etti.
BREZİLYA’DA 72 BİN ORMAN YANGINI
- Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin 843 orman yangını meydana geldiği bildirildi.
22 Ağustos
HACİRE ANA TARİHİ DEĞİŞTİRDİ
Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Hacire annenin başlattığı hareket her geçen gün büyüdü. Annelerin sayısı 50’yi geçerken 4 aile evlatlarına kavuştu.
23 Ağustos
DERYA CAN’DAN REKOR DALIŞ
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.
25 Ağustos
OKÇULUKTA ÖNEMLİ BAŞARI
İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.
SUALTI HOKEYİNDE ŞAMPİYON TÜRKİYE
Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyona ulaşan ilk takım unvanını elde etti.
28 Ağustos
ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İ KAYBETTİK
Türkiye’de bir dönemin en önemli kalemlerinden olan, yazıları ve konferanslarıyla simge isim haline gelen gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.
GRETA SAHNEYE ÇIKTI
- 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.
ORUÇ REİS DOĞU AKDENİZ’DE
Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis de Doğu Akdeniz’deki Türk gemilerine katılmak üzere yola çıktı.
29 Ağustos
YILIN EN İYİSİ VAN DİJK
"UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.
2 Eylül
FALCAO GALATASARAY’DA
Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
8 Eylül
SULTANLAR AVRUPA İKİNCİSİ
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.
11 Eylül
İPHONE 11 PİYASADA
Teknoloji devi Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı.
14 Eylül
ARAMCO’YA SALDIRI
- Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Aramco, petrol üretimini geçici olarak durdurdu.
15 Eylül
POTADA DÜNYA ŞAMPİYONU İSPANYA
Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.
16 Eylül
AKINCI GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı.
17 Eylül
RIZA 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Rıza Kayalp, Kazaistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda dördüncü kez şampiyon oldu.
TEKNOFEST BAŞLADI
İkincisi düzenlenen Teknofest büyük ilgi gördü. Festivalin gözdesi Akıncı İHA oldu.
20 Eylül
SİSİ’YE KARŞI İLK AYAKLANMA
- Mısır'ın başkenti Kahire'de ve ardından 5 vilayette bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteri düzenlendi. Gösteri sonrasında binden fazla kişi gözaltına alınarak sorgulandı.
26 Eylül
İSTANBUL’DA DEPREM
İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.
HİNDİSTAN’DA 13 BİN MÜSLÜMAN KAYIP
- Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaptılan araştırmaya göre, bölgenin özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana 13 bin genç erkek kayboldu.
BİN SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ
- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesinin sorumluluğunu üstlendi.
29 Eylül
TCG KINALIADA GÖREVE BAŞLADI
MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.
1 Ekim
IRAK’TA HALK SOKAKLARDA
- Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösterilerde en az 450 kişi öldü, 19 binden fazla kişi yaralandı.
3 Ekim
ETNOSPOR FESTİVALİ BAŞLADI
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi.
9 Ekim
BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.
FİLEDE KUPA VAKIFBANK’IN
Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.
10 Ekim
KÜBA’DA 43 YIL SONRA SEÇİM
- Orta Amerika ülkesi Küba'da, nisan ayında onaylanan yeni anayasa değişikliğinin ardından 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi.
12 Ekim
İBRAHİM ÇOLAK JİMNASTİKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU
Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk jimnastikçi oldu.
13 Ekim
MİLLİ BOKSÖR BUSENAZ DÜNYA ŞAMPİYONU
Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda altın madalya kazandı.
GOLBOL TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU
Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
17 Ekim
TÜRKİYE-ABD’DEN SURİYE MUTABAKATI
Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu’nun başlatmasının ardından ABD masaya oturmayı kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in baş başa görüşmesi ve iki ülke yetkililerinin heyetler arası görüşmelerinin ardından, 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması" kamuoyuyla paylaşıldı.
LÜBNAN’DA GÖSTERİLER BAŞLADI
Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler başladı.
18 Ekim
NURİ PAKDİL’İ KAYBETTİK
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, fikir ve dava adamı, Kudüs şairi Nuri Pakdil 85 yaşında vefat etti.
21 Ekim
BEŞİKTAŞ’IN YENİ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ
Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların 34. başkanı seçildi.
22 Ekim
RUSYA İLE SOÇİ MUTABAKATI YAPILDI
Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı.
26 Ekim
TAYYİP ERDOĞAN FENERBAHÇE KONGRESİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.
27 Ekim
BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ
- DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD’nin İdlib’de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirildi.
28 Ekim
ŞAHİKA’DAN YENİ REKOR
Şahika Ercümen paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekorunu kırdı.
29 Ekim
ABD’DEN SOYKIRIM SKANDALI
- ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.
1 Kasım
RUSYA İLE İLK ORTAK DEVRİYE
Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı çerçevesinde, Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.
3 Kasım
F1’DE ŞAMPİYON HAMİLTON
Lewis Hamilton altıncı kez Formula 1 şampiyonu oldu.
4 Kasım
ABD, PARİS İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇIKIYOR
- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.
5 Kasım
ÇİN’DEN AVRUPA’YA İLK TREN
15 Ekim 2019 tarihinde Çin'in Şian şehrinden yola çıkan 820 metre uzunluğundaki yük treni 5 Kasım da Kars'tan Türkiye'ye giriş yaptı. Tren 7 Kasım’da Marmaray aracılığıyla İstanbul Boğazını geçerek Çin’den Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni oldu.
KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET SEPİL OLDU
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle Kulüpler Birliği başkanlığına seçildi.
9 Kasım
LİGİN EN GENÇ GOLCÜSÜ EMRE DEMİR
İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin en genç golcüsü oldu.
10 Kasım
BOLİVYA’DA MORALES İSTİFA ETTİ
- Bolivya'da 26 Ekim'de yapılan ve oy sayımındaki şaibe iddiaları nedeniyle ülke genelinde protestolara yol açan devlet başkanı Evo Morales, ordunun baskısıyla istifa etti.
11 Kasım
11 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ
"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi, bu kapsamda 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikildi. Çorum'da, 1 saat içinde dikilen fidan sayısıyla Guinness rekoru kırıldı.
YABANCI TERÖRİSTLERİN İADESİNE BAŞLANDI
Türkiye'de bulunan yabancı teröristlerin iadelerine başladı.
13 Kasım
ERDOĞAN-TRUMP WASHİNGTON’DA BULUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmenin ardından Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi konularında Trump ile hemfikir olduklarını dile getirdi.
14 Kasım
A MİLİLER EURO 2020’DE
A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile berabere kalarak elemelerin bitimine bir maç kala EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.
15 Kasım
İRAN’DA SOKAK PROTESTOLARI BAŞLADI
- İran'da benzine yüzde 300 zam yapılmasının üzerine birçok kentte başlayan gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi, marketler yağmalandı. 7 bin kişi gözaltına alındı, 208 kişi öldü.
UEFA’DAN SKANDAL ASKER SELAMI KARARI
UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. UEFA daha sonra kınama ve 50 bin Euro para cezası verdi.
16 Kasım
FRANSA’DA SARI YELEKLİLER DURMUYOR
- Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için birçok kentte yeniden sokağa çıktı. Protestolar, emeklilik yasası ile birleşti. Ülkedeki grevler hayatı durma noktasına getirdi.
21 Kasım
YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında vefat etti.
23 Kasım
KADIN CURLİNGCİLER AVRUPA İKİNCİSİ
Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
25 Kasım
HALUK BİLGİNER’E EMMY ÖDÜLÜ
- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.
26 Kasım
BOLİVYA’DAN ABD HAMLESİ
- Bolivya'da Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.
TANAP, AVRUPA’YA ÇIKIYOR
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Avrupa bağlantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla İpsala'da düzenlenen törenle açıldı.
27 Kasım
DEV ADAMLAR OLİMPİYAT YOLUNDA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.
28 Kasım
LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı.
30 Kasım
EURO 2020’DE RAKİPLER BELLİ OLDU
Türkiye, EURO 2020’de İtalya, İsviçre ve Galler’le eşleşti.
2 Aralık
ALTIN TOP ÖDÜLÜ MESSİ’NİN
Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi altıncı kez kazandı.
3 Aralık
TEKNOLOJİDE DEV HAMLE
Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan "ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.
NATO’DA TÜRKİYE-ALMANYA-FRANSA-İNGİLTERE ZİRVESİ
NATO Zirvesi'nin yapıldığı Londra'da Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere arasında dörtlü zirve gerçekleştirdi, zirvenin yılda en az bir kez yapılması kararlaştırıldı.
ÇİN’E UYGUR YAPTIRIMI
- ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.
CEREN ÖZDEMİR ÖLDÜRÜLDÜ
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Ordu’da evine girerken katil Özgür Arduç tarafından sebepsiz yere vahşice öldürüldü.
4 Aralık
ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR ÇIKTI
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.
EMRE SAKÇI’DAN HAVUZDA TARİHİ BAŞARI
Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.
5 Aralık
120 BİN DOLARLIK MUZ
- Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, ABD'de 120 bin dolara satıldı.
7 Aralık
SÜPER LİG’DE İLK KADIN BAŞKAN
İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da Berna Gözbaşı başkanlığa seçildi. Gözbaşı, Siper Lig’in ilk kadın başkanı oldu.
9 Aralık
RUSYA 4 YIL TÜM SPORLARDAN MEN EDİLDİ
Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca tüm uluslararası müsabakalardan men etti.
10 Aralık
NOBEL’DEN SKANDAL ÖDÜL
- 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'de işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Handke'nin Nobele layık görülmesi tüm dünyada tepki çekti.
12 Aralık
ABD, SÖZDE SOYKIRIM TASARISINI KABUL ETTİ
- ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.
TRUMP’A AZİL ŞOKU
- Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik sunulan "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" adlı iki başlıktan oluşan azil maddelerini kabul etti.
BORİS JOHNSON, BREXİT İÇİN GÜVEN TAZELEDİ
İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti ve Brexit için gereken yetkiyi aldı.
27 Aralık
YERLİ OTOMOBİL TOGG TANITILDI
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak elektrikli otomobil tanıtıldı. İlk ön siparişi veren Başkan Erdoğan araçla deneme sürüşü yaptı.
SOMALİ’DE TERÖR SALDIRISI
Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen terör saldırısında ikisi Türk en az 90 kişi hayatını kaybetti.
SANAT DÜNYASI YASTA
2019’da sanat dünyasının önemli isimlerinden Süleyman Turan, Ayşen Gruda, Eşref Kolçak, Ozan Arif, Yalçın Menteş, Tarık Ünlüoğlu, Enis Fosforoğlu, Dilber Ay, Aytaç Arman, Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, Umur Bugay, Ümit Yesin, Yalçın Gülhan, Devran Çağlar, Cengiz Sezici aramızda ayrıldılar.
Dünyada 2019 yılında neler oldu? 2019 yılında dünyadaki önemli gelişmeler
2020 yılına sayılı günler kaldı. Tüm dünya günleri sayıyor. Yeni yılın heyecanı her yeri sararken geçen yıl dünyada önemli olayların yaşandığı bir sene oldu. 2019 yılında dünyanın farklı yerlerinde sadece bölgesini değil dünyayı da etkileyen olaylar meydana geldi. Protestolar, şiddet olayları, siyasi krizler, terör saldırıları, salgın hastalıklar ve doğal afetler, 2019'da dünya gündemine damgasını vurdu. Ne yazık ki dünya yine olumsuz birçok haberle sarsıldı. Peki 2019'da dünya gündemini meşgul eden olayları tekrar hatırlamaya ne dersiniz? İşte ay ay önemli gelişmeler.
2019 yılında dünyada ne yazık ki olumlu sayılabilecek gelişme sayısı oldukça az gerçekleşti. Daha çok terör , doğal afetler ve silahlı saldırıların, ekonomik kriz ve toplumsal olayların damga vurduğu bir seneyi geride bıraktık.
Peki gün gün dünyayı da etkileyen önemli hangi olaylar yaşandı? İşte cevabı!
1 Ocak
- Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.
3 Ocak
- Türkiye Maarif Vakfı (TMV), Pakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların yönetimini devraldı.
6 Ocak
- Filipinler'de, "Usman" olarak adlandırılan fırtınanın neden olduğu sel ve heyelanlarda 126 kişi öldü.
7 Ocak
- Bangladeş'te 30 Aralık'ta yapılan seçimlerin galibi Şeyh Hasina, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.
15 Ocak
- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşması İngiliz parlamentosu tarafından reddedildi.
- Meksika'nın başkenti Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.
22 Ocak
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör örgütü DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğrattıklarını söyledi.
23 Ocak
- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
24 Ocak
- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından ülkenin yeni kralı, Pahang eyalet tahtını babası Sultan Ahmed Şah'tan devralan Tengku Abdullah oldu.
25 Ocak
- Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.
- Brezilya'nın güneybatısında bir maden atık barajının çökmesi sonucu 110 kişi öldü, 200'den fazla kişi kayboldu.
26 Ocak
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.
27 Ocak
- Filipinler'in güneyindeki bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda 20 kişi öldü, 81 kişi yaralandı.
- Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 68 kişi öldü.
29 Ocak
- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Rami el-Hamdallah'ın başkanlığını yürüttüğü hükümetin istifasını kabul etti.
30 Ocak
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) batısındaki Mai-Ndombe eyaletinde, her birinde yaklaşık 100 cesedin olduğu 50 toplu mezar bulundu.
31 Ocak
- Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtını bırakmasının ardından krallığa seçilen Pahang eyalet Kralı Sultan Abdullah, yemin ederek görevine başladı.
- Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu tanıma kararı aldı.
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