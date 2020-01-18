2019 Yılında yaşanan önemli olaylar

31 MART SEÇİM SÜRECİ BAŞLADI

YSK'nin, 31 Mart mahalli idareler seçimi için hazırladığı takvim çerçevesinde seçim süreci başladı. Siyasi partilerin, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde kullanılacak birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.

POŞETLER 25 KURUŞ

Plastik alışveriş poşetleri, 1 Ocak itibarıyla tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başlandı.

1 Ocak

BREZİLYA’DA BAŞKAN BOLSONARO

Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yemin ederek görevine başladı.

OZAN VE MERİH UEFA LİSTESİNDE

18 yaşındaki Ozan Kabak ile 20 yaşındaki Merih Demiral, UEFA'nın 2019'da takip edilmesi gereken genç oyuncular listesine girdi.

19 Ocak

MEKSİKA’DA PETROL PATLAMASI: 114 ÖLÜ

- Meksika'nın Tlahuelilpan kasabası yakınlarında boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.

21 Ocak

SALA’YI TAŞIYAN UÇAK DÜŞTÜ

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu uçak Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde düştü. İki gün önce Nantes’tan Cardiff City'ye 15 milyon sterlin karşılığında transfer edilen oyuncunun cesedi 8 Şubat’ta bulundu.

23 Ocak

GUAİDO KENDİNİ BAŞKAN İLAN ETTİ

- Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.

25 Ocak

CHP-İYİ İTTİFAK YAPTI

-CHP ve İYİ Parti arasında sağlanan uzlaşma kapsamında 31 Mart seçimlerinde iki partinin 22 büyükşehir ve 27 ilde iş birliği yapması kararlaştırıldı.

MORO MÜSLÜMANLARI ÖZERKLİĞE KAVUŞTU

- Filipinler'in güneyinde yaşayan Müslüman Moro halkına geniş kapsamlı özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) kabulü için yapılan referandumdan "evet" oyu çıktı.

1 Şubat

ASYA KUPASI KATAR’IN

Asya Kupası finalinde Katar, Japonya’yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

4 Şubat

AB, GUAİDO’YU TANIDI

- Avrupa Birliği (AB) üyesi 10 ülke Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı.

6 Şubat

KARTAL’DA BİNA ÇÖKTÜ

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Olayda 21 kişi öldü, 14 kişi yaralı kurtarıldı.

7 Şubat

BM: KAŞIKÇI CİNAYETİNİ SUUDİ YETKİLİLER PLANLADI

- Birleşmiş Milletler (BM), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığını ve Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin cinayeti aydınlatma çabalarını ciddi bir şekilde baltaladığını kaydetti.

15 Şubat

TARİHÇİ KEMAL KARPAT’I KAYBETTİK

Ünlü tarihçi, Osmanlı tarihi uzmanı ve akademisyen Kemal Karpat, ABD’de vefat etti.

17 Şubat

TÜRKİYE KUPASI FENERBAHÇE’NİN

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nı, finalde Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko kazandı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı 6. kez müzesine götürdü.

22 Şubat

NİSANUR’DAN ESKİRİMDE BÜYÜK BAŞARI

Nisanur Erbil, Avrupa Yıldızlar ve Gençler Eskrim Şampiyonası’nda kılıç kategorisinde altın madalya kazandı.

26 Şubat

HİNDİSTAN-PAKİSTAN SAVAŞIN EŞİĞİNDE

- Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Pakistan hava sahasını ihlal ettiği ve bomba bıraktığı bildirildi.

27 Şubat

HAVA SAHALARI KAPATILDI

- Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarının düşürülmesinin ardından çok sayıda kentte havaalanlarını kapatarak sivil uçuşları durdurdu.

28 Şubat

TFF’DE DEMİRÖREN GİTTİ – MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GÜNEŞ GEÇTİ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, görevinden istifa etti. Milli takımda Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Şenol Güneş getirildi.

TRUMP-JONG-UN VİETNAM’DA BULUŞTU

- ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadı.

10 Mart

ETİYOPYA’DA BOEİNG DÜŞTÜ: 157 ÖLÜ

- Etiyopya Havayollarına ait yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düştü. Uçaktaki 157 kişiden kurtulan olmadığını duyurdu. Olay sonrası kazaya uğrayan Boeing 737 Max 8 modeli tartışmaların odağına yerleşti.

12 Mart

HALKALI-GEBZE ARASI BİRLEŞTİ

Marmaray, Halkalı-Gebze arasında sefer yapmaya başladı.

13 Mart

BERİL DEDEOĞLU’NU KAYBETTİK

Akademisyen, yazar ve Avrupa Birliği eski bakanı Beril Dedeoğlu 58 yaşında Ankara’da vefat etti.

15 Mart

YENİ ZELANDA’DA MÜSLÜMANLARA SALDIRI

- Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı terör saldırısında 51 kişi öldü, 49 kişi yaralandı. Terörist Brenton Tarrant'ın saldırı sırasında Türkiye’yi hedef alan bir çok mesaj verdiği ortaya çıktı.

17 Mart

FİLEDE KUPA FENERBAHÇE’NİN

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupayı kaldırdı.

18 Mart

SİNCAN’DA 13 BİN GÖZALTI

- Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

25 Mart

TRUMP’TAN TEPKİ ÇEKEN GOLAN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararına imza attı.

TERÖRİST RIZA ALTUN’A OPERASYON

27 Mart

MİT ve TSK'nin düzenlediği ortak operasyonda, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekiler Kandil'e yönelik hava harekatıyla vuruldu.

31 Mart

TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPTI

Türkiye, yerel yöneticileri seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde 43 milyon 651 bin 815 kişi oy kullandı. Katılım oranı yüzde 83,99 olarak hesaplandı. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,74 oy oranıyla seçimi önde tamamladı. CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,64'te kaldı. Millet İttifakı adaylarından Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da az farkla kazanırken, AK Parti ve MHP sonuçlara itiraz etti. Mansur Yavaş ise Ankara’nın yeni belediye başkanı oldu.

4 Nisan

İDLİB’DE PAZAR YERİNE SALDIRI

- Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde pazar yerine düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 10 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

7 Nisan

SÜMEYYE’DEN BÜYÜK BAŞARI

Paralimpik mlli yüzücü Sümeyye Boyacı Dünya Serisi’nde 50 metre sırtüstünde altın madalya kazandı.

11 Nisan

SUDAN’DA ORDU YÖNETİME EL KOYDU

- Sudan'da ordu yönetime el koydu. Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir gözaltına alınırken, Savunma Bakanı Avad bin Avf liderliğindeki Askeri Geçiş Konseyi 2 yıllık bir geçiş dönemi için idareyi ele aldı.

ASSANGE GÖZALTINA ALINDI

- Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde gözaltına alındı.

CAN BARTU VEFAT ETTİ

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu 83 yaşında hayatını kaybetti.

14 Nisan

MİNDERDE 6 ALTIN

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazandı

21 Nisan

SRİ LANKA’DA TERÖR SALDIRISI: 253 ÖLÜ

- Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda üçü Türk 253 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

UKRAYNA’DA BAŞKAN ZELENSKİY

- Ukrayna'da, devlet başkanlığı seçimini ikinci turda yüzde 73,22 oy alan komedyen Vladimir Zelenskiy kazandı.

KILIÇDAROĞLU’NA YUMRUKLU SALDIRI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı.

TÜRKİYE TURU’NU GROSSSCHARTNER KAZANDI

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Bora-Hansgrohe takımının Avusturyalı bisikletçisi Felix Grossschartner kazandı.

29 Nisan

ÇEK FUTBOLCU SURAL TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ

Alanyaspor’un Çek oyuncusu Josef Sural trafik kazasında hayatını kaybetti.

30 Nisan

VENEZUELA’DA BAŞARISIZ DARBE GİRİŞİMİ

- Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki bir grup asker darbe girişi başlatmaya çalıştı. Guaido ve askerler, halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti devirmek üzere sokağa çıkmaya çağırdı. Girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

3 Mayıs

CAMLICA CAMİİ RESMEN AÇILDI

63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi 'Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yapıldı.

4 Mayıs

GAZZE’DE 25 ŞEHİT

- İsrail ordusu, savaş uçaklarıyla Gazze’ye hava saldırısı başlattı. Saldırılarda aralarında bir kız bebeğin olduğu 25 Filistinli şehit oldu.

FİLEDE ŞAMPİYON FENERBAHÇE

Voleybol Efeler Ligi play-off final serisinde Arkas Spor'a 3-2 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, ligde 5. şampiyonluğuna ulaştı.

5 Mayıs

KADİR MISIROĞLU VEFAT ETTİ

Hukukçu, tarihçi ve yazar Kadir Mısıroğlu İstanbul’da vefat etti.

ABD’DE ÇİN’E VERGİ YAPTIRIMI

- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.

FİLEDE KADINLARDA ŞAMPİYON VAKIFBANK

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Eczacıbaşı VitrA'ya 3-2 üstünlük sağlayan VakıfBank, son 7 sezondaki 5'inci, tarihindeki 11'inci şampiyonluğunu elde etti.

6 Mayıs

İSTANBUL SEÇİMLERİ YENİLENİYOR

YSK, 6 Mayıs'ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi.

13 Mayıs

ÇİN’DEN ABD’YE VERGİ MİSİLLEMESİ

- Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesini yüzde 5 ila 25 artırdığını bildirdi.

15 Mayıs

TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY’IN

Galatasaray, final maçında Akhisar’ı 3-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götürdü.

19 Mayıs

ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray bitime bir hafta kala Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan etti. Akhisar, Bursaspor ve Erzurumspor ligden düştü.

EFES, EUROLEAGUE İKİNCİSİ

Anadolu Efes, Euroleague Final Four final maçında CSKA Moskova’ya yenilerek ikinci oldu.

İREM YENİDEN DÜNYA ŞAMPİYONU

İrem Yaman tekvandoda Dünya Şampiyonu olarak bunu iki kez üst üste başaran ilk sporcumuz oldu.

20 Mayıs

GOOGLE’DAN HUAWEİ HAMLESİ

- Google, Çinli teknoloji devi Huawei'in ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Android işletim sistemine olan erişimini askıya aldı.

21 Mayıs

MİLLİ PİYADE TÜFEKLERİ TESLİM EDİLDİ

Türk savunma sanayisinde piyade silahı üreticileri, Türk Silahlı Kuvvetlerine 40 bin yeni Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) teslimatını gerçekleştirdi.

26 Mayıs

JİMNASTİK’TE BÜYÜK ZAFER

Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

27 Mayıs

PENÇE HAREKATI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığınca 27 Mayıs'ta, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölgeye yönelik Pençe Harekatı başlatıldı.

29 Mayıs

AVRUPA LİGİ, CHELSEA’NİN

Chelsea, Arsenal’i 4-1 mağlup ederek Avrupa Ligi’ni kazandı.

1 Haziran

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR

Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonluğuna seçildi.

DEVLER LİGİ LİVERPOOL’UN

Liverpool, Tottenham’ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

5 Haziran

INFANTİNO FIFA BAŞKANI SEÇİLDİ

Gianni Infantino yeniden FIFA başkanı oldu.

7 Haziran

THERESA MAY İSTİFA ETTİ

- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Partinin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi. May, Brexit referandumunun ardından istifa eden David Cameron'dan sonra Brexit sürecinin kurbanı ikinci başbakan oldu.

9 Haziran

NADAL’DAN REKOR ZAFER

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-1 yenen İspanyol Rafael Nadal bu kupayı 12. kez müzesine götürerek rekor kırdı.

12 Haziran

HONG KONG’DA OLAYLAR BAŞLADI

- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında en az 79 kişi yaralandı. Yıl boyunca devam eden protestolar bu olayla başladı. Olayların arkasında ABD’nin olduğu iddia edildi.

13 Haziran

NBA’DE ŞAMPİYON TORONTO

NBA finalinde Golden State Warriors’u 4-2 ile geçen Toronto Raptors ilk şampiyonluğunu kazandı.

17 Haziran

MUHAMMED MURSİ VEFAT ETTİ

- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Tüm sağlık sorunlarına rağmen ilaç almasına bile müsaade edilmeyen Mursi’nin ölümüne tüm dünya tepkisiz kaldı.

20 Haziran

DARBECİ KOMUTANLARA 141’ER MÜEBBET

FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili 224 sanığın Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanık 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum edildi.

21 Haziran

YAVUZ YOLA ÇIKTI

Fatih'in ardından Yavuz sondaj gemisi de Doğu Akdeniz’de çalışma yapmak üzere yola çıktı.

POTADA ŞAMPİYON ANADOLU EFES

Anadolu Efes, Basketbol Ligi play-off finalinde Fenerbahçe’ye 4-3 üstünlük sağlayarak 14. şampiyonluğuna ulaştı.

İMAMOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ

23 Haziran

Tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

27 Haziran

CEMİL USTA’YA VEFA

TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasına karar verdi.

29 Haziran

GÖKBEY, TESTLERİ GEÇTİ

Gökbey Projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanarak üretilen ikinci prototip helikopter ilk sertifikasyon uçuşunu gerçekleştirdi.

30 Haziran

TRUMP VE JONG-UN TEKRAR BULUŞTU

- ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluştu.

HAFTER SİVİLLERİ VURDU

- Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında 6'sı çocuk 53 kişi öldü, 130 kişi yaralandı.

GAZİ KOŞUSU THE LAST ROMENCE’İN

93. Gazi Koşusu'nu Melis Kurtel Emin'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "The Last Romance" adlı safkan kazandı.

4 Temmuz

İNGİLTERE, İRAN TANKERİNİ ALIKOYDU

- İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoydu.

5 Temmuz

MERİH, JUVENTUS’TA

İtalyan kulübü Juventus, milli futbolcu Merih Demiral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

7 Temmuz

ALİ GÜRBÜZ 3. KEZ BAŞPEHLİVAN

Ali Gürbüz, Orhan Okulu’yu yenerek Kırkpınar’da üçüncü kez başpehlivan oldu.

12 Temmuz

S-400’LER GELDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara’daki Mürted Hava Meydanı'na intikali başladı.

ŞEVKET EYGİ’Yİ KAYBETTİK

Gazeteci, yazar, Mehmed Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

15 Temmuz

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı.

16 Temmuz

YENİ BEDELLİLER ASKERDE

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları alınmaya başlandı.

17 Temmuz

ERBİL’DE TÜRK DİPLOMATLARA SALDIRI

- Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat ile bir Irak vatandaşı öldü. Saldırıyı düzenleyen terörist 3 gün sonra yakalandı.

ABD’DEN S-400 YAPTIRIMI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması sürecini başlattı.

19 Temmuz

İRAN, İNGİLİZ GEMİSİNE EL KOYDU

- İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait Steno Impero adlı petrol tankerini alıkoydu.

HAKAN ATİLLA SERBEST BIRAKILDI

- ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.

AFRİKA KUPASI CEZAYİR’iN

Cezayir, Senegal’i 1-0 yenerek Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyon oldu.

22 Temmuz

ESED SİVİLLERİ VURUYOR

- Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Marratinnuman ve Serakib ilçesinde yer alan pazar yerlerine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldü.

23 Temmuz

İNGİLTERE’DE BAŞBAKAN BORİS JOHNSON

İngiltere eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri olarak Başbakanlık koltuğuna oturdu. Johnson, Brexit sürecini kararlı bir şekilde uygulayacağını açıkladı.

1 Ağustos

EMİN IŞIK’I KAYBETTİK

Hocaların hocası olarak anılan ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık 83 yaşında vefat etti.

3 Ağustos

SALDA GÖLÜ KORUMAYA ALINDI

Salda Gölü'nün doğal güzelliklerinin korunması ve yapılaşmanın önüne geçilmesi için Özel Çevre Koruma alanı ilan edildi.

5 Ağustos

HİNDİSTAN’DAN MÜSLÜMANLARA OPERASYON

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırarak iki birlik toprağına ayırdı. Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Müslümanların yaşadığı Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.

TARİHİN EN SICAK AYI YAŞANDI

- Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği gözlemleme kurumu, Temmuz 2019'un dünyada kayıtlara geçen en sıcak ay olduğunu bildirdi.

7 Ağustos

TFF SÜPER KUPA GALATASARAY’IN

Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü

14 Ağustos

UEFA SÜPER KUPADA ŞAMPİYON LİVERPOOL

İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa finalini Chelsea’yi penaltılarla geçen Liverpool kazandı.

18 Ağustos

YANGINLAR CİĞERLERİMİZİ YAKTI

İzmir'de başlayan orman yangını, saatte 70 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgarın etkisiyle üç ilçenin ormanlık alanına yayıldı. Günlerce söndürülemeyen yangın yaz boyunca başta Ege kıyıları olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınların en büyüğü oldu.

EMİNE BULUT ÖLDÜRÜLDÜ

Emine Bulut, Kırıkkale'de eşi Fedai Baran’ın bıçak darbeleriyle “Anne Ne Olur Ölme” diyen kızının gözleri önünde öldürüldü.

19 Ağustos

3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları terör bağlantıları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

HALUK DURSUN VEFAT ETTİ

Çalışmalarıyla herkesin taktirini toplayan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Türk tarih profesörü olan Dursun, kültür ve sanat alanına damga vuran birçok projeye imza attı.

21 Ağustos

GÖÇMEN GEMİSİNE 19 GÜN SONRA İZİN ÇIKTI

- AB üyesi 5 ülke, 19 gündür denizde bekleyen Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenleri almayı kabul etti.

BREZİLYA’DA 72 BİN ORMAN YANGINI

- Dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu Brezilya'da, bir yılda 72 bin 843 orman yangını meydana geldiği bildirildi.

22 Ağustos

HACİRE ANA TARİHİ DEĞİŞTİRDİ

Diyarbakır'da iki gündür haber alamadığı 21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı partinin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Hacire annenin başlattığı hareket her geçen gün büyüdü. Annelerin sayısı 50’yi geçerken 4 aile evlatlarına kavuştu.

23 Ağustos

DERYA CAN’DAN REKOR DALIŞ

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 18 saniyede 70 metreye dalarak, tatlı su serbest dalış dünya rekorunu geliştirdi.

25 Ağustos

OKÇULUKTA ÖNEMLİ BAŞARI

İspanya'da düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya elde etti.

SUALTI HOKEYİNDE ŞAMPİYON TÜRKİYE

Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyona ulaşan ilk takım unvanını elde etti.

28 Ağustos

ŞULE YÜKSEL ŞENLER’İ KAYBETTİK

Türkiye’de bir dönemin en önemli kalemlerinden olan, yazıları ve konferanslarıyla simge isim haline gelen gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler 81 yaşında vefat etti.

GRETA SAHNEYE ÇIKTI

- 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katılmak için yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a ulaştı.

ORUÇ REİS DOĞU AKDENİZ’DE

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis de Doğu Akdeniz’deki Türk gemilerine katılmak üzere yola çıktı.

29 Ağustos

YILIN EN İYİSİ VAN DİJK

"UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı.

2 Eylül

FALCAO GALATASARAY’DA

Galatasaray, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

8 Eylül

SULTANLAR AVRUPA İKİNCİSİ

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Sırbistan'a 3-2 yenilerek ikinci oldu.

11 Eylül

İPHONE 11 PİYASADA

Teknoloji devi Apple, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini tanıttı.

14 Eylül

ARAMCO’YA SALDIRI

- Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Aramco, petrol üretimini geçici olarak durdurdu.

15 Eylül

POTADA DÜNYA ŞAMPİYONU İSPANYA

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin'i 95-75 yenerek şampiyon oldu.

16 Eylül

AKINCI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı ilk defa görücüye çıktı.

17 Eylül

RIZA 4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Rıza Kayalp, Kazaistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda dördüncü kez şampiyon oldu.

TEKNOFEST BAŞLADI

İkincisi düzenlenen Teknofest büyük ilgi gördü. Festivalin gözdesi Akıncı İHA oldu.

20 Eylül

SİSİ’YE KARŞI İLK AYAKLANMA

- Mısır'ın başkenti Kahire'de ve ardından 5 vilayette bazı meydanlarda ilk defa Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteri düzenlendi. Gösteri sonrasında binden fazla kişi gözaltına alınarak sorgulandı.

26 Eylül

İSTANBUL’DA DEPREM

İstanbul genelinde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD, İstanbul'daki depremin büyüklüğünü 5,8 olarak açıkladı.

HİNDİSTAN’DA 13 BİN MÜSLÜMAN KAYIP

- Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaptılan araştırmaya göre, bölgenin özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan bu yana 13 bin genç erkek kayboldu.

BİN SELMAN, KAŞIKÇI CİNAYETİNİN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

- Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesinin sorumluluğunu üstlendi.

29 Eylül

TCG KINALIADA GÖREVE BAŞLADI

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi.

1 Ekim

IRAK’TA HALK SOKAKLARDA

- Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösterilerde en az 450 kişi öldü, 19 binden fazla kişi yaralandı.

3 Ekim

ETNOSPOR FESTİVALİ BAŞLADI

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da düzenlendi.

9 Ekim

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLADI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

FİLEDE KUPA VAKIFBANK’IN

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA aldı.

10 Ekim

KÜBA’DA 43 YIL SONRA SEÇİM

- Orta Amerika ülkesi Küba'da, nisan ayında onaylanan yeni anayasa değişikliğinin ardından 43 yıl sonra devlet başkanı seçildi.

12 Ekim

İBRAHİM ÇOLAK JİMNASTİKTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Milli sporcu İbrahim Çolak, Almanya'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazandı. Çolak büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk jimnastikçi oldu.

13 Ekim

MİLLİ BOKSÖR BUSENAZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda altın madalya kazandı.

GOLBOL TAKIMIMIZ AVRUPA ŞAMPİYONU

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

17 Ekim

TÜRKİYE-ABD’DEN SURİYE MUTABAKATI

Türkiye’nin Barış Pınarı Operasyonu’nun başlatmasının ardından ABD masaya oturmayı kabul etti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in baş başa görüşmesi ve iki ülke yetkililerinin heyetler arası görüşmelerinin ardından, 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye-ABD Ortak Açıklaması" kamuoyuyla paylaşıldı.

LÜBNAN’DA GÖSTERİLER BAŞLADI

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle ülke genelinde hükümet karşıtı gösteriler başladı.

18 Ekim

NURİ PAKDİL’İ KAYBETTİK

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, fikir ve dava adamı, Kudüs şairi Nuri Pakdil 85 yaşında vefat etti.

21 Ekim

BEŞİKTAŞ’IN YENİ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda oyların çoğunluğunu alan Ahmet Nur Çebi siyah beyazlıların 34. başkanı seçildi.

22 Ekim

RUSYA İLE SOÇİ MUTABAKATI YAPILDI

Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan Soçi mutabakatı çerçevesinde Barış Pınarı Harekat alanı dışında yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı.

26 Ekim

TAYYİP ERDOĞAN FENERBAHÇE KONGRESİNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübünün kongre üyeliğinde 25. yılını doldurarak hak kazandığı divan kurulu üyeliği için plaketini kulüp başkanı Ali Koç'tan aldı.

27 Ekim

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

- DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, ABD’nin İdlib’de düzenlediği operasyonla ölü ele geçirildi.

28 Ekim

ŞAHİKA’DAN YENİ REKOR

Şahika Ercümen paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak dünya rekorunu kırdı.

29 Ekim

ABD’DEN SOYKIRIM SKANDALI

- ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etti.

1 Kasım

RUSYA İLE İLK ORTAK DEVRİYE

Türkiye ile Rusya arasındaki Soçi Mutabakatı çerçevesinde, Türk ve Rus askeri unsurları Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

3 Kasım

F1’DE ŞAMPİYON HAMİLTON

Lewis Hamilton altıncı kez Formula 1 şampiyonu oldu.

4 Kasım

ABD, PARİS İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇIKIYOR

- ABD yönetimi, 2017'de çekileceğini duyurduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılmak için resmi başvuruda bulundu.

5 Kasım

ÇİN’DEN AVRUPA’YA İLK TREN

15 Ekim 2019 tarihinde Çin'in Şian şehrinden yola çıkan 820 metre uzunluğundaki yük treni 5 Kasım da Kars'tan Türkiye'ye giriş yaptı. Tren 7 Kasım’da Marmaray aracılığıyla İstanbul Boğazını geçerek Çin’den Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI MEHMET SEPİL OLDU

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda oy birliğiyle Kulüpler Birliği başkanlığına seçildi.

9 Kasım

LİGİN EN GENÇ GOLCÜSÜ EMRE DEMİR

İstikbal Mobilya Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin en genç golcüsü oldu.

10 Kasım

BOLİVYA’DA MORALES İSTİFA ETTİ

- Bolivya'da 26 Ekim'de yapılan ve oy sayımındaki şaibe iddiaları nedeniyle ülke genelinde protestolara yol açan devlet başkanı Evo Morales, ordunun baskısıyla istifa etti.

11 Kasım

11 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edildi, bu kapsamda 81 ilde düzenlenen törenlerle 11 milyon fidan dikildi. Çorum'da, 1 saat içinde dikilen fidan sayısıyla Guinness rekoru kırıldı.

YABANCI TERÖRİSTLERİN İADESİNE BAŞLANDI

Türkiye'de bulunan yabancı teröristlerin iadelerine başladı.

13 Kasım

ERDOĞAN-TRUMP WASHİNGTON’DA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmenin ardından Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı bir zeminde ilerletilmesi, iş birliğinin derinleştirilmesi konularında Trump ile hemfikir olduklarını dile getirdi.

14 Kasım

A MİLİLER EURO 2020’DE

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile berabere kalarak elemelerin bitimine bir maç kala EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

15 Kasım

İRAN’DA SOKAK PROTESTOLARI BAŞLADI

- İran'da benzine yüzde 300 zam yapılmasının üzerine birçok kentte başlayan gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi, marketler yağmalandı. 7 bin kişi gözaltına alındı, 208 kişi öldü.

UEFA’DAN SKANDAL ASKER SELAMI KARARI

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. UEFA daha sonra kınama ve 50 bin Euro para cezası verdi.

16 Kasım

FRANSA’DA SARI YELEKLİLER DURMUYOR

- Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerin birinci yılında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını protesto etmek için birçok kentte yeniden sokağa çıktı. Protestolar, emeklilik yasası ile birleşti. Ülkedeki grevler hayatı durma noktasına getirdi.

21 Kasım

YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da 79 yaşında vefat etti.

23 Kasım

KADIN CURLİNGCİLER AVRUPA İKİNCİSİ

Kadın Curling Milli Takımı, İsveç'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

25 Kasım

HALUK BİLGİNER’E EMMY ÖDÜLÜ

- Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi.

26 Kasım

BOLİVYA’DAN ABD HAMLESİ

- Bolivya'da Morales'in istifa etmesinin ardından göreve gelen geçici hükümet, 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı.

TANAP, AVRUPA’YA ÇIKIYOR

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin (TANAP) Avrupa bağlantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla İpsala'da düzenlenen törenle açıldı.

27 Kasım

DEV ADAMLAR OLİMPİYAT YOLUNDA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

28 Kasım

LİBYA İLE TARİHİ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzaladı.

30 Kasım

EURO 2020’DE RAKİPLER BELLİ OLDU

Türkiye, EURO 2020’de İtalya, İsviçre ve Galler’le eşleşti.

2 Aralık

ALTIN TOP ÖDÜLÜ MESSİ’NİN

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi altıncı kez kazandı.

3 Aralık

TEKNOLOJİDE DEV HAMLE

Türkiye'nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan "ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı" Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirildi.

NATO’DA TÜRKİYE-ALMANYA-FRANSA-İNGİLTERE ZİRVESİ

NATO Zirvesi'nin yapıldığı Londra'da Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere arasında dörtlü zirve gerçekleştirdi, zirvenin yılda en az bir kez yapılması kararlaştırıldı.

ÇİN’E UYGUR YAPTIRIMI

- ABD Temsilciler Meclisi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

CEREN ÖZDEMİR ÖLDÜRÜLDÜ

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, Ordu’da evine girerken katil Özgür Arduç tarafından sebepsiz yere vahşice öldürüldü.

4 Aralık

ŞULE ÇET DAVASINDA KARAR ÇIKTI

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

EMRE SAKÇI’DAN HAVUZDA TARİHİ BAŞARI

Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.

5 Aralık

120 BİN DOLARLIK MUZ

- Koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eseri, ABD'de 120 bin dolara satıldı.

7 Aralık

SÜPER LİG’DE İLK KADIN BAŞKAN

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yapılan seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da Berna Gözbaşı başkanlığa seçildi. Gözbaşı, Siper Lig’in ilk kadın başkanı oldu.

9 Aralık

RUSYA 4 YIL TÜM SPORLARDAN MEN EDİLDİ

Dünya Dopingle Mücadele Kurumu (WADA) doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya'yı 4 yıl boyunca tüm uluslararası müsabakalardan men etti.

10 Aralık

NOBEL’DEN SKANDAL ÖDÜL

- 2019 Nobel Edebiyat Ödülü, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'de işlenen soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi. Handke'nin Nobele layık görülmesi tüm dünyada tepki çekti.

12 Aralık

ABD, SÖZDE SOYKIRIM TASARISINI KABUL ETTİ

- ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

TRUMP’A AZİL ŞOKU

- Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azline yönelik sunulan "görevin kötüye kullanılması" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" adlı iki başlıktan oluşan azil maddelerini kabul etti.

BORİS JOHNSON, BREXİT İÇİN GÜVEN TAZELEDİ

İngiltere’de yapılan erken genel seçimde Boris Johnson'un lideri olduğu Muhafazakar Parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde etti ve Brexit için gereken yetkiyi aldı.

27 Aralık

YERLİ OTOMOBİL TOGG TANITILDI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak elektrikli otomobil tanıtıldı. İlk ön siparişi veren Başkan Erdoğan araçla deneme sürüşü yaptı.

SOMALİ’DE TERÖR SALDIRISI

Somali’nin başkenti Mogadişu’da gerçekleşen terör saldırısında ikisi Türk en az 90 kişi hayatını kaybetti.

SANAT DÜNYASI YASTA

2019’da sanat dünyasının önemli isimlerinden Süleyman Turan, Ayşen Gruda, Eşref Kolçak, Ozan Arif, Yalçın Menteş, Tarık Ünlüoğlu, Enis Fosforoğlu, Dilber Ay, Aytaç Arman, Yıldız Kenter, Gülriz Sururi, Umur Bugay, Ümit Yesin, Yalçın Gülhan, Devran Çağlar, Cengiz Sezici aramızda ayrıldılar.

Dünyada 2019 yılında neler oldu? 2019 yılında dünyadaki önemli gelişmeler