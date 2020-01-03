2019 Enflasyonu Yüzde Kaç Oldu? İşte 2019 Aralık Ayı Enflasyon Rakamları

Piyasaların, memurların ve işçilerin merakla takip ettiği enflasyonda, aralık ayı rakamları belli oldu.

2019 son ayında enflasyon, aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

TÜFE'DE ORTALAMA YÜZDE 15,18 ARTIŞ

TÜFE’de 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerin 2020 zam oranı da belli oldu

Memur ve memur emeklilerin ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak yüzde 1,45 enflasyon farkı alacak.

İşte 2020 yılı Memur ve memur emeklilerin zamlı maaşını görmek için tıklayınız...

sosyal medyada açıklanan enflasyona şu yorumlar yapıldı;

Verileri aldıkları yerlerin listesini açıklasınlar, bizde ordan alış veriş yapalım. Ama böyle bir yer yok.

enflasyon yuzde yuz degilse ben essegim

bunu söyliyenler namus ları üzerine yemin edebilirlermi etsin görelim

O zaman kamu alacaklarına neden %22,58 zam yapıldı işiniz gücünüz

Yalan rakamlar marketlere gidin bakın

Asgari ücret simit çay videosu var nette ona bakınca ne haldeyiz ve ne kadar boş milletiz anladım. Birisinin çocuklarıda arabayla gezecek yazlık kışlık tatil yeri ayrı olacak. diğerlerinede elinde ikibin tl lik telefon ne arıyo dicen. bak fiazleri indiridik fiaze gir ev al dicen. Müslüman ülkemin hali.

bu yalana inanmayi beklemeyin benden

Asgari ücret belirlendikten sonra artıyor nedense bu enflasyon her zaman. Sandıkta cevabımı vereceğim sayın bakan merak etmeyin.

insanlarin yüzüne baka baka yalan söyleyen ler utanain!!

yıl sonuna kadar yüzde 30 40 zam ayı yüzde 11 müslüman ülkeyiz sözde müslüman gafillerin her yıl aynı hikaye yazdıklarına şahit oluyoruz

Askari ucrete verilen zamin enflasyonla esdeger olmasi lazim idi ama malesef

Marketler ve pazardaki Peynir, Tereyağı, Yumurta, sebze, meyve, aynı şeyi söylemiyor

ENFLASYON İNANDIRICI DEĞİL YALNIZ.

Neden bütün harclara cezalara yüzde 22 .5 zam geldi oyleyse

Geçen sene %50 olan enflasyonu %20 gösterdiler, bu sene %30 olan enflasyonu %11 gösteriyorlar. Biz bu kafayla iflah olmayız.

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