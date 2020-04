2008 yılında yayınlanan kitapta ilginç koronavirüs detayı!

2008 yılında basılan “Kehanetler” isimli kitapta yer alan korona virüs detayı yok artık dedirtti. 2020 yılında olacak salgının tahmin edildiği kitapta virüsün ortadan kaybolacağı ancak 10 yıl sonra tekrar geri geleceği ve aniden ortadan kaybolacağı yazıldı.Slyvia Browne ve Lindsay Harrison’un kitabında, “Dünyanın Sonuna İlişkin Tahminler ve Kehanetler” başlıklı kitabında, 2020’lerde, akciğerleri ve bronşları ciddi oranda etkileyen, tedaviye ise zalimce direnen zatürre benzeri bir hastalığın patlaması nedeniyle ortalıkta ameliyat maskeleri ve plastik eldivenlerle dolaşan çok daha fazla insan göreceğiz. Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise, bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolacak" ifadelerine yer verildi.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE BASIMLARDA İLGİNÇ DETAY

Kitabın orijinali "End of Days: Predictions and Prophecies about the End of the World" ismi ile 2008 yılında yayınlanırken kitabın Türkçe basımının ise 2005 yılında "Kehanetler, Gelecekte Sizi Neler Bekliyor / 2005 - 2100" ismiyle yayınlandı. Kitabın Türkçesinde yer alan "Ortalıkta ameliyat maskeleri ve eldivenleriyle dolaşan insanlar olacak" ibare orijinalinde yer almazken ayrıca Türkçe basımda yer alan "Hastalık hakkında kafa karıştırıcı olan şey ise, bir kış boyunca müthiş bir paniğe yol açtıktan on yıl içerisinde hem sebeplerini hem de tedavisini gizemli bırakarak tamamen ortadan kaybolacak" kısmı ise orijinalinde "10 yıl sonra tekrar saldırıya geçecek ve sonrasında aniden ortadan kaybolacak” şeklinde yer alıyor.İşte o kitabın Türkçe basımı:



Kaynak Yeniçağ