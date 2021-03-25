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2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi

Bugün gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi ile 50'den 75'e çıkarılan MKYK üyelerinin isimleri belli oldu. MKYK'ya giren isimlerden biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi
25 Mart 2021 Perşembe 00:14

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2023'ün manifestosu olacak" dediği konuşmasını gerçekleştirmesinin ardından, AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi de belli oldu.

MKYK'DA BİR TÜRKİYE GÜZELİ DE YER ALDI

50 kişilik asli, 25 kişilik yedek isimden oluşan MKYK, yeni dönemde 75 asli, 35 yedek isimden oluştu. Önceki dönemden 21 ismin çizik yediği yeni MKYK listesine girenler arasında sürpriz isimler de yer aldı. Bunlardan biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş AK Parti MKYK listesine girdi

DAHA ÖNCE KADIN KOLLARINDA GÖREV ALMIŞ

Sarıbaş daha önce AK Parti Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. Didimli iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim'e yerleşen Sarıbaş, biri kız iki çocuk sahibi oldu. Eski Türkiye güzelinin eşi Sedat Sarıbaş da AK Parti Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi

SEDA SARIBAŞ KİMDİR?

İstanbul'da doğan Sarıbaş, 2006'da evlendikten sonra Aydın'a yerleşti. Gazi Üniversitesi'nde işletme, Anadolu Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi, daha sonrasında Açıköğretimde Adalet okuyan Sarıbaş; sosyoloji üzerine de yüksek lisans yaptı. Aynı zamanda 2 çocuk annesi olan Sarıbaş, eşi ile akaryakıt alanında birlikte çalıştı. 2006 yılında ise Miss Turkey Güzellik yarışmasında "Veet Türkiye Güzeli" seçildi.

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi

2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK listesine girdi


Kaynak: Kamu Saati Özel
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