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2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi

Bu yılın ikinci çeyreği için yapılan asgari ücret zammının ardından gözler 2002'den bu yana asgari ücrette yapılan artışlara çevrildi. İşte yıllara göre asgari ücret miktarları...

2002'den beri yapılan artışlarla asgari ücret nereden nereye geldi
Kamusaati
Kamusaati
20 Haziran 2023 Salı 21:39

2023 yılının ikinci çeyreğinde asgari ücret zammı için 3. toplantı yapıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de 3. kez toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı 3. toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı.

Son asgari ücret miktarı: 11 bin 402 TL'ye yükseltildi

Buna göre, yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

Yeni asgari ücret tutarının belirlenmesiyle birlikte akıllara yıllar içinde yapılan zamlar gündeme geldi.

2002 yılından bu yana asgari ücret, sık sık değişti.

Asgari ücret nereden nereye geldi

İşte yıllara göre asgari ücret...

2002: 164 TL

2003: 226 TL 

2004: 303 TL 

2005: 350 TL 

2006: 380 TL 

2007: 403 TL 

2008: 481 TL

2009: 523 TL 

2010: 546 TL 

2011: 629 TL

 2012: 701 TL 

2013: 773 TL 

2014: 846 TL 

2015: 949 TL 

2016: 1.300 TL 

2017: 1.404 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2.020 TL

2020: 2.324 TL

2021: 2825 TL

2022 OCAK: 4.253 TL

2022 TEMMUZ: 5.500 TL

2023 OCAK: 8.500 TL

2023 TEMMUZ: 11.402 TL


Kaynak: Kamu Saati Özel
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