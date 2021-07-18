Kim milyoner olmak ister ? 2001'de Nevşehirde kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüş

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile atv'de seyirci ile buluştu. Yarışmanın son bölümünde yarışmacı 15 bin TL'lik baraj sorusunu geçti. Yarışmacıya yöneltilen, 2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüştür, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır? sorusu da izleyiciler için merak konusu oldu.

2001'de Nevşehir'de bir kıraathanede okey oynayanların üzerine hangisi düşmüştür, düşen şey herhangi bir hasar almazken oyunu izleyen bir kişinin bacağı kırılmış ve alnına yedi dikiş atılmıştır?

A) Sıcak hava balonu

B) Paraşütçü

C) Yelkenli tekne

D) İnek

Cevap: İnek