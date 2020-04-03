20 Yaş Altındaki Gençlere Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! 20 Yaş Altı Çalışan Vatandaşların Durumu Ne Olacak? iŞTE DETAYLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yaş altındaki çalışan vatandaşların yasak devam ettiği sürece izinli çalışacaklarını açıkladı, 20 yaş altındaki çalışan vatandaşların durumu ne olacak? Bakan açıkladı..

20 Yaş Altındaki Gençlere Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! 20 Yaş Altı Çalışan Vatandaşların Durumu Ne Olacak? iŞTE DETAYLAR
03 Nisan 2020 Cuma 21:53

20 Yaş Altındaki Gençlere Sokağa Çıkma Yasağı ! 20 Yaş Altı Çalışan Vatandaşların Durumu Ne Olacak? iŞTE DETAYLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 20 yaş ve altı iş çalışan kesiminin işçilerinin vatandaşların yasak durumunun sürmesi halindede izinli çalışacaklarını duyurdu.

20 yaş altındaki çalışan vatandaşların durumu ne olacak? Bakan açıkladı..
 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak 2000'den başlayarak hayata gözlerini açan kişilere gece yarısından başlayarak sokağa çıkma yasağının oluştuğunu açıklamadı 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu çok ilgi konusu oldu. 

İçişleri Bakanı ile bizzat bir görüşme yapan Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu‘ya sokağa çıkma yasağı başlatan 20 yaş altındaki işçi vatandaşlara sordum, “Yasagın süregelmesi içerisinde ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli olacaklar ” dedi." sözlerini aktardı . 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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