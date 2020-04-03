20 Yaş Altındaki Gençlere Sokağa Çıkma Yasağı Geldi! 20 Yaş Altı Çalışan Vatandaşların Durumu Ne Olacak? iŞTE DETAYLAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak 2000'den başlayarak hayata gözlerini açan kişilere gece yarısından başlayarak sokağa çıkma yasağının oluştuğunu açıklamadı 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu çok ilgi konusu oldu.

İçişleri Bakanı ile bizzat bir görüşme yapan Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Az önce İçişleri Bakanı @suleymansoylu‘ya sokağa çıkma yasağı başlatan 20 yaş altındaki işçi vatandaşlara sordum, “Yasagın süregelmesi içerisinde ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli olacaklar ” dedi." sözlerini aktardı .