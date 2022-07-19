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20 Temmuz Çarşamba Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 959,60 ile başlayan Gram Altın, saat 21:19 itibarıyla %0,64 artışla 965,69'dan işlem görüyor. Dün en düşük 958,57, en yüksek 959,75 seviyelerini gören Gram Altın, günü 958,60 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 22.06.2022 tarihinde ise 1.024,78 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 965,69 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,4470 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:20 itibarıyla %0,74 artışla 17,5608 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,2771, en yüksek 17,5132 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,4615 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 27.06.2022 tarihinde 16,0773 ile son bir ayın en düşük, 19.07.2022 tarihinde ise 17,5892 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,5608 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,7249 ile başlayan Euro kuru, saat 21:20 itibarıyla %1,49 artışla 17,9777 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4486, en yüksek 17,8209 seviyelerini gören Euro, günü 17,7415 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 18,5969 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,9777 TL'ye karşılık gelmektedir.

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