20 Şubat Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından Çiftçilere Mazot Desteği verdiklerini açıklamıştı. Şu ana kadar 18 bin 886 Başkentli çiftçi başvuruda bulunduğu mazot desteği için başvurular 18 Şubat tarihinde bugün son erecek. Kaçırmayın! Başvurular: 12.01.2022 tarihinde bugünden itibaren başlayıp, 18 Şubat 2022 tarihine kadar alınacak. Başvurular bugün sona erecek.